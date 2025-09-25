Se connecter  
Völundio : Chroniques des lames sacrées tome 1
Publié le 09/10/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1759678695-81w0KaLdfLL._SL1500_.jpg


Völundio : Chroniques des lames sacrées (Iken Senki Völundio) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu huit tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Cléo est un mercenaire dont le rêve est d'acheter sa propre maison et de vivre en paix. Mais alors qu'il fuit un groupe de bandits à la force inattendue, il rencontre une mystérieuse demi-humaine nommée Kohaku, qui prétend avoir prédit sa mort. Et pour une raison inconnue, elle a juré de le protéger de tout danger. Cléo parviendra-t-il à survivre et à vivre sa vie de rêve ?

Cléo est un mercenaire embauché comme beaucoup d'autres pour défaire un brigand sévissant dans la région. Mais ce brigand se trouve être beaucoup plus fort que ce à quoi il s'attendait, et Cléo cherche à fuir par tout les moyens. Après tout, il n'est pas si fort que ça lui même, et son rêve est de vivre tranquillement dans sa petite maison à la campagne. Pendant sa fuite, il va tomber sur une semi humaine du nom de Kohaku, qui va se mettre en tête de rester auprès de lui pour le protéger, comme si elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Mais les brigands vont finir par les rattraper et c'est Kohaku, en réalité mage extrêmement puissante, qui va s'occuper du chef des brigands en un instant. Elle va par la même expliquer à Cléo que cet homme tirait sa puissance de son katana, une "Defferlame", lame forgée il y a des siècles, et très loin d'être la seule. Cléo va donc se mettre à la recherche de la sienne, trouver la lame qui sera compatible avec lui. Mais est-ce que le destin le laissera faire ? Pour obtenir des informations et surtout pour survivre, ils décident de tenir un bar ! Le premier volume décrit minutieusement l'état du monde, les personnalités et les caractéristiques des deux protagonistes, et comment, en fonction de la situation et de leurs propres capacités, ils décident de construire une base sous la forme d'un bar plutôt que de partir à l'aventure. L'histoire regorge également de mystères et de rebondissements qui donnent envie d'en savoir plus, comme la raison pour laquelle Kohaku protège Cléo et l'apparition d'autres utilisateurs de Differlames, construisant une forteresse qui suscite l'impatience de la suite. Si l'introduction est digne d'un rêve otaku – une belle fille aux oreilles d'animal qui vous protège – le protagoniste affronte bel et bien des difficultés, évitant ainsi de susciter la jalousie, ce qui facilite la lecture. Au contraire, à mesure qu'on découvre sa gentillesse, on se prend de sympathie pour lui. Les illustrations, les gags et le rythme sont doux, mais la vision du monde est dure. Le roman suit l'intrigue classique d'« ACARIA » du même auteur, où l'espoir et les liens permettent de surmonter un monde hostile. Les attentes sont donc élevées cette fois encore. Plus le nombre de compagnons augmente, plus les dialogues gagnent en intensité. C'est formidable que les aspects de la vie quotidienne puissent être décrits de manière ludique, et surtout, on apprécie le style des illustrations.

VERDICT
L'auteur de Helck nous revient avec une nouvelle série. On se retrouve sur une ambiance plus posée, sans pour autant être de tout repos non plus, puisque tout ce passe sur fond de guerre. Une nouvelle bonne série de fantasy qui débute.

Date de parution : 01 Octobre 2025
Editions : Doki-Doki
 Notre Avis
8 / 10
