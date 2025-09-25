Traquée par des bêtes primordiales géantes, aux dents et aux griffes rouges, une tribu de femmes des cavernes mène une existence morne dans un monde brutal et indifférent. S'accrochant à une vie régie par des lois anciennes et des rituels mystérieux – les seules constantes dont ils disposent – ils suivent les anciennes méthodes sous peine de mort. Mais Chemin-Droit, une chasseuse et guerrière, a un plan pour changer leur vie : rompre le pacte mortel qu'ils ont conclu avec les prédateurs qui les traquent, et cela bouleversera tout ce qu'ils connaissent. Parfois, le changement est plus terrifiant que la mort.Mentionnez « femme des cavernes » et la première image qui vient à l'esprit des gens d'un certain âge est celle de Raquel Welch en bikini en fourrure, tirée du film Un million d'années avant J.-C. de 1966. Cependant, le roman graphique "Cave Girls" (alias One Path) de l'artiste Greg Broadmore – avec Andy Lanning et Nick Boshier qui se partagent les crédits d'écriture – partage son ADN avec la série de dessins animés plus récente Primal , qui relatait les aventures d'un Néandertalien et de son compagnon tyrannosaure dans un monde fantastique où les dinosaures et les humains vivent en même temps. Comme Primal, Cave Girls est rempli d'une violence excessive et d'éléments fantastiques. Ses protagonistes féminines passent également toute l'histoire entièrement nues, mais il ne s'agit pas des mannequins à la peau claire et à la poitrine généreuse des pages centrales des films de série B et autres bandes dessinées. Ce sont des femmes dont le corps montre l'usure d'une vie réduite à la survie darwinienne, avec les physiques et les cicatrices de personnes qui ont eu d'innombrables accrochages avec des prédateurs plus haut dans la chaîne alimentaire. Cave Girls est intitulé « Livre Un » et, de ce fait, se termine sur un cliffhanger. Cela explique également sa structure, l'histoire étant principalement une série d'événements qui créent des fils conducteurs qui se résoudront au fil des trois suites prévues. Le fil conducteur suit la chasseuse Chemin-Droit, membre d'une tribu entièrement composée de femmes. Même les enfants sont tous des filles, ce qui soulève la question : où sont les hommes ? La réponse, plus tard dans l'histoire, ne fait que soulever davantage de questions. La tribu de Chemin-Droit vit une vie brutale, toujours au bord de la famine et ne craignant pas un peu de cannibalisme. Chemin-Droit élabore un plan pour asseoir la domination de sa tribu sur les dinosaures prédateurs qui partagent leur monde. Elle est finalement récompensée pour son plan, mais un rebondissement déclenche un conflit qui se jouera dans les livres suivants.Pendant ce temps, les lecteurs découvrent une adolescente séparée de la tribu et qui attire l'attention indésirable d'une meute de rapaces, ainsi qu'un T. rex albinos qui terrorise le monde de la tribu. Viennent ensuite les interludes pleine page montrant des paysages entièrement faits de chair. Quel est le lien avec l'histoire ? Une fois de plus, la réponse suscite de nouvelles questions. Comme dans la plupart des bandes dessinées, l'histoire est principalement racontée par ses visuels, et c'est là que Cave Girls brille. L'art de Broadmore déborde de couleurs. Par exemple, ses ciels ne sont jamais d'un bleu uni entrecoupé de quelques nuages ??blancs. Ils sont roses, turquoise et orange, ce qui renforce le côté mystique du monde représenté. Les paysages et les personnages de Broadmore sont légèrement abstraits, du moins comparés aux dinosaures, dessinés avec un souci du détail minutieux. Seul bémol : si les dinosaures sont censés attirer le regard du lecteur, nous avons parfois eu du mal à distinguer les personnages humains, d'autant plus qu'ils sont presque nus pour faciliter leur identification. Un autre domaine où Broadmore excelle dans l'illustration de l'action, et que l'on attribue à son travail au cinéma. La première moitié du roman, en particulier, présente des séquences d'action brutales et cinétiques qui jaillissent de la page. La bande dessinée est très sanglante il faut le savoir. A noter que Cave Girls est le premier d'une série de quatre ouvrages prévus, Broadmore prévoit de les publier chaque année.Il est difficile de donner un verdict définitif sur Cave Girls, car ce livre n'est que le début d'une histoire plus vaste. Les lecteurs n'obtiennent que peu de réponses aux mystères soulevés, et l'intrigue générale ne prend forme qu'avec la fin à suspense. Ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes très intrigués par la suite, car en termes d'art, de construction du monde et d'action avec les dinosaures, Cave Girls est une réussite absolue.Date de parution : 21 Août 2025Editions : Blueman