Le 2 novembre 2005, YOS (rebaptisée plus tard FLUX) a été lancée. Il s'agissait d'une chaîne musicale MTV axée sur le rock et la musique électronique alternative, sans publicité et proposant des clips musicaux entrecoupés d'extraits humoristiques d'émissions comme The Andy Milionakis Show . Une approche audacieuse, vouée à marquer l'histoire de la télévision underground italienne avec QOOB, diffusée à partir du 30 novembre 2006. Avec QOOB, tout reste identique, mais tout change . Une musique alternative omniprésente, mais ponctuée de courts métrages indépendants. Une expérience cross-média inédite à 360 degrés, combinant Internet et le numérique terrestre grâce aux contributions de réalisateurs, designers et animateurs débutants, donnant ainsi naissance à des séries comme Urban Jungle , Usavich et My Name is Eloquens . À tous égards, le précurseur de Vine , Musically et TikTok. A certains égards, Blippo+ ressemble à QOOB. Créé en 2002 par le groupe YACHT (Young Americans Challenging High Technology), il rassemble trois personnes issues du monde musical. Ils se sont ensuite lancés dans des projets artistiques impliquant images, vidéos, installations et performances avec d'autres jeunes passionnés, partageant leurs expériences avec Eric Andre, The Chemical Brothers, LCD Soundsystem et M83. Ils bénéficient du soutien de Telefantasy Studios, le studio de création de Jennifer Stratford, qui revisite l'esprit de la télévision par câble avec une touche de modernité. Ainsi, Blippo+ est la chaîne phare du monde Blip, préservant l'esthétique des années 1980 dans sa programmation et ses costumes, tout en acceptant ouvertement – ??quoique dans les limites imposées par l'administration – des contenus plutôt abscons. Une expérience rétrofuturiste institutionnalisée dans un monde parallèle, avec des courts métrages qui définissent la programmation de nombreuses chaînes.La réponse la plus simple est « non », car les seuls apports consistent à zapper, à consulter un guide TV et à lire le télétexte, appelé Femtofax – le format original de notre télétexte s'appelle Ceefax, créé en 1973 en Angleterre et abandonné en 2012. Chaque chaîne diffuse cinq émissions différentes, toutes courtes et diffusées de manière cyclique. On y trouve des informations, des émissions culinaires, des potins, de la poésie improvisée et des bulletins météo psychologiques. On y trouve aussi des chaînes chaudes accompagnées de sons mélodieux et d'effets statiques de censure, mais n'oubliez pas qu'il s'agit de rétrofuturisme surréaliste. Les citoyens de Blip savent que nous les suivons et tentent même d'établir un contact avec nous via le Coude, une anomalie spatio-temporelle qui permet au signal Blippo+ d'atteindre nos téléviseurs ainsi que ceux de Blip, appelés PeeDees. Notre objectif, en tant que téléspectateurs, est de continuer à regarder les programmes télévisés essentiels de ce monde extraterrestre, aux coutumes et traditions proches des nôtres, tout en suivant le déroulement des événements. Pendant les sept à neuf heures de visionnage sur Blippo+, vous pouvez accéder à des diffusions inédites sous forme de packs. Ce choix découle de l'origine du jeu sur PlayDate , d'où son nom PeeDee. La console jaune à manivelle est en fait le véritable foyer du projet artistique, où il a atterri tous les jeudis pendant 11 semaines. La version Switch vous permet également de visionner la version originale en plus de la version couleur. Cependant, vous pouvez également visionner tout le contenu en une seule session, évitant ainsi le temps d'attente défini sur PlayDate. L'histoire est effectivement captivante, avec des rebondissements surprenants jusqu'à ce que la série comprenne parfaitement Blip, les habitants de la planète et le Bend. Des nuances politiques et philosophiques se mêlent à l'étrangeté des émissions, créant une intrigue parodique pas totalement intempestive. Les particularités de cette série télévisée imaginative et utopique sont, après tout, nombreuses.En plongeant dans le réseau de Blip, il est facile de trouver une émission qui vous plaît, un peu comme lorsque, enfants, vous cherchiez des chaînes spécifiques en attendant votre dessin animé ou votre émission préférée. On citera par exemple Quizzard, un mélange entre un quiz et une session Donjons & Dragons . Vous préférerez peut-être Realms Beyond, une émission narrative dans le style de La Quatrième Dimension . Il y en a pour tous les goûts, ce qui pourrait même vous faire regretter des chaînes réelles comme celle-ci, comme QOOB. En fin de compte, le goût de Blippo+ ne peut se juger qu'à l'aune de son appréciation personnelle pour l'art expérimental . YACHT et Telefantasy Studios ont organisé un voyage exotique, parfois à la limite du ridicule, invitant le spectateur à voyager dans le temps, à une époque de la télévision aussi emblématique que lointaine, tant dans l'espace que dans le temps. C'est une déclaration d'amour à la télévision, inadaptée au public plus occasionnel. Un triomphe artistique susceptible d'ennuyer les simples joueurs, susceptibles de changer immédiatement de chaîne. Pourtant, il est également capable de captiver ceux qui aiment explorer l'absurde du jeu vidéo et du cinéma, deux univers qui se sont rarement croisés de cette manière. Il faut cependant garder une chose à l'esprit : Blippo+ n'a pas été traduit en français, ce qui pourra déranger de nombreux joueurs.Blippo+ n'est pas un jeu, c'est une œuvre d'art expérimentale qui s'épanouit sur des plateformes tout aussi expérimentales. L'idée est simple mais parfaitement exécutée, poursuivant une esthétique précise et intégrant un métarécit étrange et bien structuré. C'est un rêve lucide dont l'excentricité ne plaira pas à tout le monde, pas plus que le gameplay lui-même.