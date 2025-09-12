Contrapaso tome 1 : Les enfants des autres

Madrid, 1956, León Lenoir revient de France pour travailler comme reporter criminel dans le journal espagnol "La Capital", où il côtoiera le vétéran Emilio Sanz, un militant falangiste qui commence à douter de ses idées. Tous deux vont commencer à enquêter sur ce qui, a priori, semble être un suicide, découvrant des atrocités commises au nom de la médecine, des vols d'enfants et des meurtres. Tout cela dans l'Espagne "idyllique" du caudillo. Un thriller social fictif qui a pour toile de fond des événements réels. Une œuvre qui a derrière elle un grand travail de documentation et qui nous emmène à Madrid au milieu des années cinquante du vingtième siècle. Les personnages et leur histoire sont traités de manière magistrale, on éprouve de l'empathie pour eux tout au long de l'histoire.Ce livre parle de bébés volés, de thérapies de conversion, du mouvement syndical, de prisons pour femmes... et d'autres éléments qui font que cette histoire vous surprend page après page. Nous ne doutons que très bientôt nous verrons cette bande dessinée en format mini-série sur une plateforme de streaming. Une grande bande dessinée réalisée par Teresa Valero, impressionnante à tous les niveaux, le dessin seul est une merveille, il nous a beaucoup rappelé Juanjo Guarnido, tant dans le trait que dans la couleur, le cadre de l'Espagne des années 50 est brillamment réalisé, avec un souci du détail presque maladif. Mais le scénario est à la hauteur de la tâche, une intrigue de genre noir, avec enquête criminelle et journalisme policier, très bien construite et écrite. Une bande dessinée qui figurera sûrement dans toutes les listes des meilleurs de l'année, et qui indique très clairement (pour les plus paumés et ignorants) que la bande dessinée est un ART avec des majuscules, et que l'on peut raconter n'importe quel type d'histoires, de celle sur l'holocauste nazi, aux aventures d'une licorne droguée, tout s'adapte, et sans limite de budget, ce que les autres médias ne peuvent pas dire.Une véritable merveille, sans doute l'une de ces œuvres dans lesquelles tout s'emboîte parfaitement. Le meilleur du genre noir et la chronique sociale d'une époque sombre sont réunis dans une histoire vraiment intrigante et macabre, pleine de personnages bien construits et avec un niveau de documentation impressionnant. Comme si cela ne suffisait pas, les graphismes sont tout simplement mémorables et tout est assaisonné de clins d'œil constants et d'éléments de fond qui aident à compléter et à contextualiser le scénario dans lequel l'histoire se déroule (attention aux détails).Date de parution : 12 Septembre 2025Editions : Dupuis