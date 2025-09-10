Se connecter  
DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen tome 2
Publié le 03/10/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1759065940-81zxmeg454L._SL1500_.jpg


DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen (Rekkyou Sensen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Coamix. En 2206, alors que la planète se meurt à cause de l'exploitation humaine, un ultimatum est donné aux 16 nations restantes par Gaia, l'IA super développée qui gère toute la survie du genre humain. En effet, le CO2 dans l'atmosphère crève le plafond, les océans ont tellement monté que 36% des continents ont été immergés, les forêt se réduisent comme peau de chagrin et de plus en plus d'espèces s'éteignent. Et comme il ne reste qu'une centaine d'années à la Terre d'après les calculs de Gaia, cette dernière a mis en plus un tournoi nommé l'Annihil-Nation, avec pour but que la nation perdante soit sacrifiée pour le bien des autres. Concourons donc dans ce tournoi un héros par nation, des humains ayant muté avec les changements de la Terre et ayant gagné des pouvoirs.

Le premier match de la bataille d'annihilation nationale oppose le Japon à la Grande-Bretagne. Hasuichi et Albie libèrent les cellules de Thésée et s'engagent dans un combat incompréhensible. Ils analysent les capacités de l'adversaire et élaborent des stratégies pour la victoire. Quelle sera l'issue dramatique ? Le deuxième match, entre l'Amérique et la Chine, débute également. Une guerre par procuration entre les deux superpuissances, où l'orgueil est en jeu, s'engage. Doomsday War, c'est une histoire typique de nos jours : de jeunes dotés de capacités spéciales représentent leur pays (ou région) en héros par procuration, participant à un tournoi orchestré par l'IA, dont la survie est en jeu. La qualité des personnages, évidente dans le premier volume, s'est véritablement épanouie dans le deuxième volume, les personnalités de chaque pays et des héros par procuration étant plus étoffées. La logique derrière le taux de synchronisation du hérosjaponais, Hasuichi, est fantastique ! Le passé du représentant britannique est également cliché, mais la fin à laquelle il est confronté dans le présent en fait un épisode vraiment génial. C'est un shota, donc il trouvera une base de fans fidèles. Le deuxième match, déjà en cours, oppose la Chine, première nation classée de cette époque (après la Quatrième Guerre mondiale), aux États-Unis, deuxième au classement, dépeignant un match entre des adversaires puissants à tous égards, ce qui le rend vraiment passionnant. Le combat est un peu difficile à voir, mais le graphisme global est bien réalisé, donc c'est bien ! Les répliques provocatrices, en particulier, sont bien faites. On tente d'esquiver le sujet en disant : « Ce n'est pas parce qu'un pays perd qu'il est immédiatement détruit », mais ce n'est qu'une excuse commode.

VERDICT
Chaque personnage commence avec le poids de son pays sur les épaules, ce qui souligne la brutalité et la tristesse de la bataille. C'est une lecture satisfaisante, où le passé, parfois sombre, de chaque héros est dépeint ! On se croirait dans un futur où les problèmes modernes restent irrésolus.

Date de parution : 10 Septembre 2025
Editions : Doki Doki
 Notre Avis
8 / 10
