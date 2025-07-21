Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes

Cette nouvelle aventure commence lorsqu'un étrange vortex apparaissant dans le ciel engloutit Kirby et tout ce qui l'entoure, l'emmenant dans un monde mystérieux où la nature semble avoir pris le dessus sur une civilisation contemporaine déjà flétrie. Dans ce contexte, nous rencontrons la Meute, des ennemis féroces qui capturent les pauvres Waddle Dees désorientés pour mener à bien leurs plans diaboliques. Ce sera la mission de Kirby de découvrir ce qui se passe, de sauver ses amis et d'affronter toutes les menaces de ce nouveau monde : une terre oubliée pleine de mystères. Cependant, il ne sera pas seul, car il sera accompagné dans cette aventure par le sympathique Elfilin, une mignonne petite créature volante bleue. C'est la prémisse de l'aventure de Kirby et le Pays Oublié, où notre objectif principal sera de traverser différentes étapes remplies de secrets dispersés dans divers mondes à thème. Chacun de ces niveaux, en plus d'être exploré en trois dimensions, cachera toutes sortes de secrets, tels que des quêtes à accomplir (ce qui encouragera la rejouabilité), des Waddle Dees cachés à sauver et même des pièces et des plans de compétences qu'il faudra trouver dans les endroits les plus cachés et les moins pensés. Sur la carte des différents mondes, en plus des étapes, nous trouverons également des pistes de trésor, différents défis contre la montre dans lesquels nous devrons utiliser une compétence de copie spécifique pour surmonter une série de défis dans le temps le plus court possible. En relevant ces défis, nous obtiendrons des pierres de rareté qui nous aideront ensuite à débloquer de nouvelles améliorations.La première chose à savoir au sujet de Kirby et le monde oublié est que, comme les autres jeux de la franchise, il s'agit d'un titre dans lequel l'exploration joue un rôle majeur. Lorsque le titre a été présenté pour la première fois, certains ont spéculé que le jeu serait un monde ouvert, ou quelque chose de similaire à Super Mario Odyssey, et rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité : ce jeu est un Kirby à part entière, avec ses évolutions respectives, bien sûr (comme le défilement en trois dimensions, ou de nouvelles mécaniques que nous aborderons plus tard), mais conservant toutes les marques de la franchise, le faisant évoluer avec l'aide de la puissance de la Nintendo Switch dans un titre qui est meilleur que tout ce que la série a jamais vu auparavant. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un jeu à monde ouvert, mais d'un jeu avec un monde divisé par des niveaux construits en détail pour que nous nous amusions. Pour terminer cette section, nous devons mentionner que Kirby dispose de nouvelles capacités de copie jamais vues auparavant, donc même les fans les plus hardcore du personnage seront surpris par certaines des possibilités qui s'ouvriront tout au long de l'aventure. Cependant, la vedette sera presque entièrement volée par la transmorphé, un nouveau pouvoir qui permet à Kirby de se transformer en divers objets du quotidien, comme une voiture, un escalier ou une ampoule, ce qui donne lieu à des énigmes et des situations aussi amusantes qu'intéressantes.Notre lieu de repos, ainsi que le centre de notre aventure, sera la ville de Waddle Dees, qui s'agrandira à mesure que nous sauverons les adorables petites créatures en complétant des niveaux. Pour ne citer que quelques-unes des installations qui seront disponibles ici, nous aurons progressivement à notre entière disposition : Une armurerie où nous pouvons améliorer nos compétences en matière de copie (pour autant que nous ayons leurs plans et leurs pierres de rareté respectifs à portée de main), ainsi que pratiquer nos meilleures attaques ; Un magasin d'objets où nous pouvons acquérir des consommables utiles pour notre aventure ; Un cinéma, où l'on peut profiter des cinématiques du jeu ; Des machines à capsules de type Gachapon où l'on peut investir nos pièces en échange de compléter une immense collection de figurines de rareté variable ; Notre petite maison, où l'on peut faire une sieste pour reprendre des forces, placer des figurines et consulter les précédents jeux Kirby sur Nintendo Switch et autres consoles récentes ; Un centre de messagerie où l'on peut saisir des codes qui nous accordent diverses récompenses ; Le Sage de Waddle Dee, qui nous donnera des statistiques sur notre aventure ; Une cafétéria, où nous pourrons grignoter quelques douceurs, et aussi... jouer à un mini-jeu ! Dans le Waddle Dee Café, Kirby devra donner aux clients les ingrédients qu'ils demandent dans les plus brefs délais. Il y aura trois niveaux de difficulté, et il faudra avoir des nerfs d'acier pour les surmonter. D'autre part, il y a aussi une épreuve de pêche, où l'objectif est d'attraper le plus gros poisson du monde en suivant une combinaison de boutons. Enfin le Kirby Ball-Busting, nous devons utiliser le gyroscope de la console pour déplacer la balle de Kirby vers le but sans la faire tomber ni subir de dégâts. Ce n'est pas la chose la plus originale du monde, mais c'est assez amusant et stimulant, et c'est un exemple de la grande variété de choses qui sont disponibles dans la ville. Nous ne pouvons donc pas finir de parler de la ville des Waddle Dees sans mentionner un autre endroit très spécial : le Colisée, où nous serons mis à l'épreuve dans une série d'affrontements époustouflants qui ne conviennent qu'aux plus courageux des courageux. C'est là qu'un certain chevalier masqué fait son apparition dans cet épisode, très populaire dans la série... Pouvez-vous deviner qui il est ?Le jeu est absolument magnifique, étant de loin l'un des plus beaux jeux sur Nintendo Switch. Les environnements sont très variés, représentant à la perfection les différents biomes. Les animations sont très bien conçues. La conception artistique est vraiment exceptionnelle : tout est une merveille en termes d'apparence. Sa résolution améliorée sur Nintendo Switch 2 et l'absence d'aliasing transporteront les joueurs dans un monde véritablement onirique, tandis que le taux de rafraîchissement de 60 images par seconde reposera les yeux. Le tout est accompagné d'une bande sonore à la hauteur, avec quelques surprises que nous ne voulons pas dévoiler mais qui vous feront vibrer dès le début de l'aventure. En vérité, nous ne pourrions pas être plus heureux. Comme vous le savez peut-être, mais cela vaut la peine d'être mentionné, le jeu propose une coopération locale pour un maximum de deux joueurs. Dans ce cas, le deuxième joueur contrôlera le Bandana Waddle Dee. La vérité est que ce personnage est plutôt limité dans une aventure qui est, en soi, très axée sur le solo. Sa seule fonction pourrait être de servir de support (comme une aide au cas où vous joueriez avec un petit enfant...). Loin de là, il n'ajoute pas grand-chose à l'expérience, même si nous sommes reconnaissants de l'avoir inclus. Enfin, le jeu propose deux modes de difficulté différents. Bien que ni l'un ni l'autre ne constitue un défi trop important, il faut tout de même l'apprécier. La durée du titre est d'environ dix heures, qui peuvent être prolongées un peu plus si vous voulez terminer le jeu à 100%. Il est également compatible amiibo, avec diverses figures scannables depuis le menu. Lorsque le jeu reconnaîtra les amiibo de la série Kirby, il nous offrira de généreuses récompenses, comme des pièces à fondre dans notre machine à gachapon préférée. Ce n'est pas grand-chose non plus, mais c'est un ajout divertissant.Comme nous l'avons vu avec la version de Super Mario 3D World, sortie sur Switch avec le nouveau chapitre « Fureur de Bowser » , Kirby et le monde oublié propose un nouveau chapitre. Une mystérieuse météorite s'est écrasée, prête à libérer ses sombres pouvoirs. La solution consiste à rassembler suffisamment d'Étoiles (les Waddle Dees de la météorite) pour restaurer l'étoile et sauver le monde d'une destruction certaine. Les joueurs qui commencent une nouvelle partie pourront accéder aux niveaux du nouveau chapitre après avoir terminé le premier monde, tandis que ceux qui tentent de s'en sortir en poursuivant leur sauvegarde initiale auront accès à tous les niveaux d'un coup, sans aucune autre action requise. À première vue, les choses ne semblent pas très différentes du jeu principal. La logique de réussite des niveaux dans "Le pays des étoiles filantes" est identique à celle du jeu original. En effet, les joueurs doivent à nouveau atteindre la ligne d'arrivée et débloquer les Starries qui les attendent, tandis que l'accomplissement de missions spécifiques leur permettra d'en gagner davantage. Certains joueurs, même les plus exigeants, pourraient dire qu'il est inutile de s'attarder sur ce chapitre, car l'action semble se dérouler dans les niveaux existants. Et c'est vrai. Cette extension ne se déroule nulle part ailleurs. Ses douze niveaux sont répartis sur les six mondes du titre, ce qui rend la progression du chapitre encore plus rapide pour les joueurs existants. Et c'est vrai. Cependant, la qualité de chaque niveau change considérablement. À l'exception des stages du premier monde, où l'on ressentait un sentiment de déjà-vu des originaux, les levels restants offrent une expérience de jeu plus chaleureuse et plus agréable. Le design déjà astucieux, avec ses éléments cachés et ses nombreux objets à collectionner qui attendent d'être révélés, est encore amélioré par l'ajout des cristaux. Les cristaux, dispersés dans l'espace, peuvent révéler de nouveaux chemins et de nouveaux éléments à explorer, tout en transformant l'environnement et en donnant l'impression que quelque chose de nouveau est réellement là. Des ponts surgissent de nulle part, les obstacles disparaissent… et, en résumé, un nouveau monde s'ouvre aux joueurs, avec de nouveaux adversaires et de nouvelles transformations spatiales pour Kirby, offrant un véritable renouveau à la formule existante.« Le pays des étoiles filantes » voit l'arrivée de trois nouveaux objets qui ouvrent la voie à de nouvelles façons d'explorer le monde ! Grâce au ressort , Kirby peut rebondir avec agilité d'un point à un autre, atteignant des hauteurs autrement inaccessibles. Le rouage lui permettra de se caler entre les murs et les rails pour filer à toute vitesse, comme sur des montagnes russes. Enfin, la pancarte transformera Kirby en une sorte de planche de surf, idéale pour glisser sans frottement sur les pentes et les plans inclinés. Les transmorphismes familiers prennent une nouvelle dimension grâce aux nouvelles énigmes conçues pour cette édition, rendant l'expérience plus complète. Les transformations classiques obtenues en inhalant les ennemis restent inchangées. Cependant, l'impact de la météorite a modifié l'apparence et les motifs de certains ennemis et boss, offrant quelques nouveautés, même aux vétérans. Autre point positif : la légère augmentation de la difficulté, un aspect que nous n'avions constaté dans le jeu principal qu'après la partie. Les adversaires, renforcés par les pouvoirs des Cristaux, sont désormais plus longs à détruire, tant pour les monstres que pour les boss. Cependant, force est de constater que les boss des niveaux fonctionnent exactement de la même manière que dans les niveaux classiques, sans l'effet de surprise qui obligerait le joueur à ajuster légèrement sa stratégie pour remporter le combat. Il suffit de patience et de se déplacer prudemment dans l'espace, en lançant nos propres attaques et en évitant celles des boss. Étant donné que le nouveau chapitre ne propose que douze niveaux inédits, on peut s'attendre à quelque chose de plus dans la navigation – et malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, cette édition Switch 2 dans son ensemble est une excellente proposition, qui sera particulièrement appréciée par les joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de s'occuper du titre original lors de sa sortie en 2022. À l'exception de la partie difficulté, qui rend bien sûr le titre beaucoup plus convivial pour le co-play sur canapé avec les plus jeunes membres d'une famille, le titre est l'un des meilleurs jeux de plateforme de la série, avec un design intelligent et avec des missions qui monopoliseront une grande partie du temps libre disponible des joueurs.Nous l'avons déjà dit, mais nous le répétons : Kirby et le monde oublié est le meilleur jeu Kirby à ce jour. C'est un titre plein d'amour et d'attention, avec de nombreux secrets à découvrir qui valent la peine d'être découverts par vous-mêmes. Bien sûr, cela ne veut pas dire non plus qu'il s'agit d'un jeu révolutionnaire, car il s'agit toujours d'une évolution de ce à quoi la franchise nous a habitués. Néanmoins, c'est un pas ferme dans la bonne direction, qui prouve que la boule rose sait très bien se réinventer avec une maîtrise et une douceur que peu de séries ont à leur portée. Voir briller le jeu sous un nouveau jour sur Switch 2 est un vrai plaisir, notamment grâce à son extension, qui enrichit les niveaux existants avec de nouveaux itinéraires et un niveau de difficulté plus élevé. Sa résolution améliorée et l'absence d'aliasing transporteront les joueurs dans un monde véritablement onirique, tandis que le taux de rafraîchissement de 60 images par seconde reposera les yeux.