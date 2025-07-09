Développé par Bad Viking et édité par Iceberg Interactive, Strange Antiquities est un nouveau titre qui suit le même fil narratif que Strange Horticulture, mais n'en est pas une véritable suite. Strange Antiquities se veut un nouveau jeu et propose une nouvelle histoire, tout en conservant un lien avec Strange Horticulture, dont il partage le même univers. Le jeu se déroule lui aussi dans la ville d' Undermere et nous permettra de retrouver des visages familiers. Dans Strange Antiquities, nous sommes chargés de gérer la boutique du même nom. En tant qu'apprentis, nous incarnerons Eli White, le propriétaire de la boutique d'antiquités dont nous sommes chargés. Comme dans Strange Horticulture, dont les mécanismes sont empruntés, notre travail quotidien consistera à accueillir les clients et à répondre à leurs demandes . En tant qu'apprentis, nous avons cependant beaucoup à apprendre et devrons relever le défi d' identifier correctement les objets uniques qui peuplent les rayons de la boutique, ainsi que d'élargir notre collection. Le cœur du jeu s'articule autour de deux éléments principaux : l'identification des objets et l'exploration . D'une part, nous avons l'identification des objets. Pour mener à bien cette tâche, nous devrons examiner les artefacts et les reconnaître grâce aux descriptions figurant dans les volumes disponibles. Chaque objet possède des caractéristiques uniques, notamment le matériel; le poids (nous avons une balance pour comprendre le poids) ; la présence de symboles ou de gemmes (avec la signification correspondante que nous pouvons découvrir en consultant deux autres volumes distincts) ; mais aussi des bruits ou des sensations tactiles et émotionnelles liées à l'objet lui-même.Comparé à Strange Horticulture, l'examen des objets implique encore plus d'éléments, rendant l'identification encore plus complexe et enrichissante . Il ne faut pas compter sur le hasard ni sur les essais et erreurs, d'autant plus que toute erreur d'identification ou d'exploration aura des conséquences. L'autre élément important à considérer est l'exploration . À la fin de chaque journée, nous recevrons des énigmes sous forme de cartes : des énigmes qui, une fois résolues, nous aideront à trouver de nouveaux objets et des pages manquantes des tomes. La résolution des énigmes est très variée ; elles peuvent prendre la forme d' indices visuels reliant la carte ou d'indices plus textuels . Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas à craindre de rester bloqués, car en cas de difficulté, nous pouvons compter sur un système d'indices très bien structuré . Les indices sont fournis étape par étape pour nous aider à trouver la solution sans la fournir directement. C'est un grand pas en avant par rapport au système d'aide de Strange Horticulture, qui laissait un peu à désirer.Après avoir adoré Strange Horticulture, Strange Antiquities a été une véritable révélation. Ce nouveau titre est encore plus captivant grâce à un système d'identification plus avancé , impliquant bien plus d'éléments, et à un système d'exploration amélioré et sans limites. Nous avons encore plus d'objets à identifier et d'énigmes à résoudre, ainsi qu'un système de choix nous permettant de faire le bien ou de nuire à certains clients. Ce n'est pas seulement le scénario qui nous a satisfaits, mais aussi les énigmes d'une difficulté appropriée. L'ensemble est complété par l'extrême attention portée aux détails qui ressortent des descriptions détaillées et uniques de chacune des plantes, des illustrations, des lettres et des documents que nous trouvons en chemin. Il faut également souligner que dans Strange Antiquities, il y a beaucoup à lire, de l'herbier aux documents que nous allons collecter, jusqu'aux dialogues (qui ne sont pas doublés) et au texte qui nous présente ce qui se passe pendant l'exploration, le tout en français cette fois (bien que la localisation pourrait être améliorée). Un système d'aide est présent dans le jeu qui devrait nous permettre de résoudre plus facilement les énigmes. Bien que nous ne soyons jamais restés bloqués au point de ne pas pouvoir continuer, nous avons remarqué que les conseils que nous pouvions demander n'étaient pas très complets. Il faut d'ailleurs noter que, avec certains indices faisant référence à des noms de lieux sur la carte, il est plus facile de s'en sortir en anglais qu'une fois les noms traduits dans la langue de Molière.Strange Antiquities offre une expérience véritablement immersive, reprenant les mécanismes de Strange Horticulture tout en les améliorant. Vous l'adorerez si vous avez apprécié le jeu précédent.