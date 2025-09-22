Imaginé par Interactive Dreams et porté sur consoles par Take It Studios, A Dream About Parking Lots se veut une véritable expérience de vie, un voyage à la recherche de quelque chose de profond. Ou peut-être simplement de votre propre voiture. Qui n'a jamais perdu sa voiture dans un parking ? Un mauvais étage dans un immense parking, une situation courante, ou simplement une négligence, peuvent nous conduire à errer comme des zombies à la recherche de notre voiture. Heureusement, la technologie moderne a équipé les voitures de télécommandes qui les déverrouillent et émettent des sons et des lumières. Ainsi, même le conducteur le moins attentif peut reprendre le volant Si vous vous demandez pourquoi nous parlons de voitures et de parkings, eh bien, c'est précisément le thème central de A Dream About Parking Lots. Les joueurs incarnent un individu anonyme, simplement appelé « Dreamer », qui consulte un thérapeute. Son rêve récurrent est de se retrouver dans d'immenses parkings, cherchant sa voiture à l'aide d'une simple télécommande . Ce principe, qui constitue le cœur du jeu, se traduit par un simulateur de marche accompagné de dialogues dignes d'un roman visuel. Les joueurs devront se frayer un chemin à travers des parkings labyrinthiques, esquivant des barrières tout en essayant de monter dans leurs véhicules. La télécommande ne réagira que lorsqu'ils seront suffisamment proches, car sa portée est limitée. Pendant ce temps, le thérapeute leur posera diverses questions sur leur état, afin de comprendre ce qui se cache derrière leurs rêves . Une structure intrigante sur le papier, mais qui ne décollera jamais vraiment.Alors, que devront faire les joueurs ? Exactement ce que nous vous avons dit précédemment. Nous pourrons utiliser le joystick gauche pour déplacer le protagoniste et le joystick droit pour faire pivoter la vue à la première personne. Nous aurons toujours la télécommande en vue et pourrons appuyer sur un bouton pour l'activer. Si nous sommes assez près de la voiture, elle émettra un bip et allumera temporairement les phares . Nous pourrons ensuite entrer en appuyant sur un bouton et réaliser notre rêve. Comme mentionné précédemment, tout est accompagné de choix multiples, qui ne mènent toutefois à aucun carrefour narratif particulier. Cela élimine la rejouabilité et fait de chaque décision une fin en soi. Certes, déambuler dans les parkings est une expérience onirique au début, mais cela devient vite lassant, surtout compte tenu de la lenteur des mouvements. La durée extrêmement courte (environ une demi-heure) ne contribue certainement pas à améliorer l'expérience globale . La technique est plaisante, avec des graphismes minimalistes et low-poly qui contribuent à transmettre une sensation de désorientation onirique, bien soutenue par une bande-son entièrement composée de piano. A Dream About Parking Lots propose de bonnes idées et une ambiance captivante, mais malgré cela, il manque l'essentiel : offrir aux joueurs une expérience suffisamment interactive et engageante. Au moins, le jeu reste bon marché (moins de 5€) et l'éditeur a fait l'effort de traduire le jeu en français sur consoles, ce qui n'était pas le cas de la version PC.A Dream About Parking Lots est une expérience différente et quelque peu atypique, mais malheureusement, elle est parfois peu jouable et excessivement monotone. Se balader dans les parkings à la recherche de sa voiture est une quête originale, mais elle est réservée à un petit nombre de joueurs.