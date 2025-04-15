Nous sommes au royaume de Judanest, où les Bladewings vivent en paix après avoir emprisonné leurs ennemis jurés, les Crows. Nous allons incarner Hidalgo, le prince de Judanest, dont la première mission est d'arriver à temps pour le dîner avec ses amis. Les Bladewings se réunissent à son restaurant pour passer un bon moment, ignorant qu'au même moment se produit un événement qui changera leur vie à jamais. Omega Wing, l'un des corbeaux les plus redoutables de son temps, est libre et corrompt le puits Meza (une ancienne source d'énergie), avec ce fait et la plume noire en sa possession, il parvient à corrompre les ailes de lame en les retournant contre notre prince, aboutissant à son emprisonnement pendant deux ans. Une voix le réveille, sa propre épée ; Mezameta, imprégnée du pouvoir de Meza, est désormais capable de parler, le libérant et lui révélant que deux ans se sont écoulés et que son équipe contrôle désormais l'ennemi , malgré le fait qu'Hidalgo lui-même l'ait déjà vu. Il tente de se souvenir, mais l'épée en profite pour raconter une blague sur l'amnésie du protagoniste, et ainsi commence la série d'événements qui jalonnent l'aventure. Hidalgo et Mezameta forment deux personnages opposés qui ne s'accordent pas : leurs humeurs et leurs styles sont discordants, laissant le joueur indécis quant à la direction à prendre face au récit. L'une des principales caractéristiques uniques d'Atomic Owl réside dans son côté roguelite. Vous commencez au niveau 1 avec une barre de 20 points de vie, et chaque coup subi ne vous enlève généralement qu'un point de vie. À mesure que vous gagnez des points meza (des orbes verts qui apparaissent lorsque vous éliminez des ennemis et qui sont dispersés sur la carte), la barre d'expérience entourant l'icône d'Hidalgo augmente. Lorsqu'elle est pleine, il gagne un niveau et gagne deux points de vie supplémentaires.D'autre part, éliminer un ennemi libère également un autre type de points, utilisés pour améliorer Hidalgo. Ces améliorations, ainsi que le niveau et les statistiques, sont conservées à chaque tentative. En mourant, nous renaîtrons, perdrons les avantages de la partie et recommencerons depuis le début, dans la première ville. Les ennemis restent inchangés, le paysage et le level design restent identiques, ce qui nous permet de répéter tous les scénarios jusqu'à ce que nous parvenions à vaincre les zones et tous les boss qui nous attendent. Les atouts de la partie (Vestiges d'Ailes) sont des compétences passives qui apparaissent aléatoirement en éliminant des ennemis. Ils peuvent être lâchés par n'importe lequel d'entre eux et ont des effets variés : double charge, enflammer les ennemis, étourdir les ennemis, frapper les projectiles ennemis et les renvoyer, entre autres. Nous n'avons pas constaté beaucoup de diversité entre eux, et leurs effets étaient flous. Selon la couleur de l'arme, nous pouvons détruire le bouclier des ennemis qui parfois et parfois non, ils apparaissent avec des boucliers d' une certaine couleur qui sont détruits avec un seul impact de la couleur correspondante, c'est quelque chose qui m'a pris un certain temps à comprendre car cela, entre autres mécanismes, n'a pas de tutoriel clair. En parlant de tutoriels peu clairs, il faut mentionner qu'à un moment donné de la course, nous nous transformons en Crow Void, apparemment le pouvoir de son ennemi se manifeste chez le protagoniste, dans cet état nous serons invulnérables et nous ne frapperons qu'avec des griffes.Le graphime est en pixel art est assez mignon la plupart du temps. La surutilisation des éléments à l'écran le rend un peu agaçant, mais l'esthétique est agréable, avec des options permettant d'ajouter des filtres à l'expérience. Cela étant, trop de particules et d'ennemis à l'écran rendent difficile de faire la différence entre un projectile ennemi et votre propre ombre, donc se frapper accidentellement est un problème récurrent. À l'intérieur des niveaux, des portes mènent à des niveaux supplémentaires, un véritable défi à surmonter sans se faire toucher, car un seul coup réinitialise complètement le niveau. À l'intérieur, une musique différente annonce le nom du compositeur ; il n'y a que quelques salles de ce style au total, mais c'est un ajout rafraîchissant. Après plusieurs parties, une zone devient facilement prévisible et ennuyeuse. Les atouts n'offrent pas beaucoup d'excitation, et si le mouvement est loin d'être satisfaisant, il l'est à peine, compte tenu des nombreux problèmes rencontrés tout au long du jeu. Atomic Owl peut se jouer avec une manette, mais l'interface du jeu n'affiche que celle d'une Xbox. On sautait avec le bouton A (avec possibilité de double saut), on attaquait avec le bouton X et on fonçait avec le LT, au sol comme dans les airs. Nous pouvions même le faire vers le haut, comme une sorte de troisième saut. Le jeu devient lassant après quelques heures, les déplacements méritent d'être peaufinés pour devenir un véritable jeu de plateforme. Une plus grande diversité dans les améliorations et les objets trouvés lors des parties serait appréciable pour ajouter du dynamisme.La musique est bien composée, elle fait son travail, mais elle devient fastidieuse lors de la répétition des scénarios et bien que tous les dialogues en anglais aient un doublage vocal, on ne peut pas toujours entendre le personnage qui parle à ce moment-là. Ce n'est pas un jeu qui nécessite beaucoup d'exigences et exécutera des FPS stables sur pratiquement n'importe quel ordinateur, mais les problèmes sont très fréquents. L'équipe de développement est consciente de certains de ces bugs, avertissant que certains boss ont besoin d'être équilibrés, que les hitbox devront être corrigés et que l'un des boss importants plante lors de son élimination s'il y a des projectiles à l'écran. Avec tout cela en tête, nous avons aussi découvert certaines sections où l'on est bloqué et où l'on ne peut pas avancer car il faut d'abord éliminer les ennemis. Espérons que le jeu soit amélioré avant son arrivée sur consoles.Atomic Owl manque un peu de travail et de perfectionnement. Il présente de beaux graphismes en pixel art mais aussi de nombreux problèmes à résoudre.