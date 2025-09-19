La narration de Borderlands 4 est probablement l'aspect le plus controversé du projet. Après le succès de Borderlands 2 et les critiques formulées à l'encontre du troisième volet, les attentes étaient grandes pour un retour à l' écriture irrévérencieuse et captivante qui a fait la renommée de la série . Se déroulant des années après les événements du précédent opus, le jeu nous transporte sur une nouvelle planète appelée Kairos, où une mystérieuse organisation a pris le contrôle des ressources les plus précieuses. Les joueurs incarnent quatre nouveaux Chasseurs de l'Arche, appelés à libérer le monde de cette menace grandissante. Le concept est solide et promet des développements intéressants, mais l'exécution laisse beaucoup à désirer. Le principal problème réside dans le rythme narratif, incroyablement irrégulier . L'histoire démarre sur une lancée, présentant des antagonistes charismatiques et des situations complexes, mais se perd rapidement dans des intrigues secondaires confuses et des dialogues qui se veulent drôles, mais qui tombent souvent à plat. L'humour caractéristique de la série est palpable, mais il paraît forcé et manque de la spontanéité qui a rendu des personnages comme le Beau Jack , par exemple, mémorables. Les nouveaux protagonistes affichent des personnalités distinctes, mais manquent de la profondeur attendue de personnages destinés à hériter d'une franchise aussi importante (à l'exception de l'omniprésent Claptrap). Chacun des quatre Chasseurs de l'Arche possède une histoire intéressante (sur le papier), même si elle n'est pas explorée correctement. Le principal méchant du jeu, le Gardien du Temps, a toutes les qualités pour être mémorable, mais lui aussi est superficiellement développé. Ses motivations restent floues pendant une grande partie de l'aventure, et lorsqu'elles sont enfin révélées, elles semblent quelque peu prévisibles.Comparativement, la complexité psychologique qui a fait de Beau Jack un antagoniste efficace, à la fois détesté et adoré par les fans de la série, est absente. Les missions secondaires constituent un point positif dans le récit global. Nombre d'entre elles parviennent à capturer l' esprit étrange et imprévisible qui a toujours caractérisé l' univers de Borderlands . On y trouve des situations absurdes et des personnages excentriques qui offrent des moments de franche rigolade, prouvant que lorsque Gearbox décide d'oser, les idées ne manquent jamais. L' univers de la planète Kairos est convaincant et riche en détails intéressants. Les développeurs ont créé un monde vivant et crédible, avec des climats et des cultures variés, offrant une grande variété visuelle et narrative. Il est dommage que cet univers soigneusement conçu ne soit pas pleinement exploité par l'histoire principale, qui semble trop pressée de conclure, sans prendre le temps d'explorer le potentiel du monde du jeu. Nous tenons toutefois à rassurer les fans : une simple rencontre avec Claptrap suffit à les faire se sentir comme chez eux. Après tout, le robot perpétuellement épuisé est la mascotte de la saga, et il n’est pas surprenant qu’il soit une fois de plus celui qui nous présente Kairos. Borderlands 4 aura aussi un véhicule ! De plus, il figure parmi les meilleurs en termes de maniabilité et de retours de jeu. Pratique, rapide et efficace, son utilisation est enfin totalement instantanée, vous permettant de l'invoquer d'une simple pression sur un bouton, mettant ainsi fin aux garages et ateliers.Si le récit ne nous a pas entièrement convaincus, le gameplay de Borderlands 4 constitue sans conteste sa véritable force. Le système de combat a été entièrement repensé par rapport au précédent opus, avec des mécaniques plus fluides et réactives qui transforment chaque affrontement en un festival d'explosions et de balles . Les armes offrent une sensation de jeu incroyablement satisfaisante, et chaque tir semble avoir le poids et l'impact parfaits. Les fusils à pompe coupent littéralement les ennemis en deux (littéralement) , les fusils de précision transpercent avec une précision chirurgicale, et les armes automatiques créent des tempêtes de plomb qui anéantissent des hordes d'ennemis. Le système de butin représente l'évolution naturelle de ce que nous avons appris à apprécier dans les précédents volets. Les armes légendaires ne sont plus de simples améliorations de statistiques , mais possèdent des effets uniques qui transforment radicalement l'approche du combat. Un pistolet peut tirer des balles qui se multiplient au contact des ennemis, tandis qu'un fusil à pompe peut créer des mini-trous noirs qui aspirent tout à proximité. La variété des armes disponibles est impressionnante , et chaque session de jeu réserve toujours des surprises en termes d'équipement. Le système de rareté a été peaufiné avec l'introduction de nouvelles catégories d'armes, entre légendaires et communes, offrant une progression plus progressive et plus satisfaisante. Les capacités de classe des quatre Chasseurs de l'Arche sont au cœur de l'expérience de jeu. Chaque classe propose trois arbres de compétences totalement différents , permettant des configurations extrêmement variées. Vous pouvez vous spécialiser dans un rôle spécifique ou créer des hybrides combinant soutien, dégâts et survie. La profondeur du système de personnalisation est remarquable et encourage l'expérimentation continue. Dans Borderlands 4, tout peut arriver , et ce n'importe quoi… on ne s'en lasse presque jamais. Oui, la répétitivité est inévitable, et le monde ouvert est là pour vous. Vous pouvez facilement vous consacrer à divers défis secondaires, des combats aux explorations plus poussées. Il y a des journaux audio à récupérer, des symboles cachés de l'Abri à identifier et des pièces clés à révéler, des boss à défier (ou à re-défier contre rémunération grâce aux machines de Moxxi), et bien plus encore.La conception des niveaux des cartes est variée et bien structurée. Chaque zone offre un mélange équilibré de combats à distance et rapprochés, avec des éléments environnementaux exploitables tactiquement. Les arènes de combat sont conçues pour encourager le mouvement et la créativité, avec de multiples plateformes et cachettes permettant diverses approches. Les combats de boss comptent parmi les moments les plus spectaculaires de l'expérience. Chaque affrontement principal requiert des stratégies spécifiques et la maîtrise des mécanismes de jeu . Il ne s'agit pas seulement d'infliger des dégâts, mais aussi de comprendre les schémas ennemis et d'exploiter l'environnement à son avantage. Le système de fabrication a été simplifié par rapport au jeu précédent, mais il est plus direct et utile. Les armes existantes peuvent être modifiées en ajoutant des accessoires qui modifient leur comportement ou en améliorant leurs armes favorites pour les maintenir compétitives même aux niveaux supérieurs. Le jeu coopératif est un point fort de cet opus. Jouer en équipe amplifie tous les aspects positifs du gameplay, créant des moments de chaos maîtrisé où les capacités de chaque classe se combinent de manière spectaculaire. Les synergies entre les différents Chasseurs de l'Arche sont bien conçues et encouragent la collaboration stratégique. Le système de défis et d'objectifs optionnels offre une motivation supplémentaire pour continuer à jouer même après avoir terminé la campagne principale. Chaque zone recèle des secrets à découvrir et des défis à relever, vous permettant de gagner de l'équipement exclusif et des points d'expérience bonus. L'introduction du grappin est également une avancée positive : cet objet permet de s'agripper aux éléments et de ramasser et lancer les précieux barils élémentaires dispersés (qui deviennent alors des armes environnementales). Il va sans dire que le grappin ajoute une verticalité presque inédite aux combats, en plus d'un double saut efficace et, surtout, de la possibilité de planer. Ces ajouts étaient pratiquement nécessaires compte tenu de l'immensité et de la verticalité unique offertes par le nouveau monde de jeu.Sur le plan artistique, Borderlands 4 représente le summum technique de la série, conservant le style cell-shading emblématique de la franchise. La direction artistique confirme la maturité de l'équipe de développement dans la création d'univers visuellement distinctifs et mémorables. La planète Kairos se présente comme un kaléidoscope d'environnements variés, allant des métropoles futuristes aux déserts post-apocalyptiques. Chaque zone possède sa propre identité visuelle forte, avec des palettes de couleurs soigneusement élaborées qui traduisent immédiatement l'atmosphère du lieu. La modélisation des personnages a atteint un niveau de détail impressionnant , conservant les designs exagérés et caricaturaux qui caractérisent l' univers de Borderlands . Les animations faciales sont expressives et convaincantes, capables de transmettre des émotions même à travers le filtre stylisé de l'esthétique réaliste et cartoonesque de la série. Les effets de particules pendant les combats créent un spectacle visuel époustouflant. Chaque explosion génère des cascades de débris et d'étincelles, tandis que les balles tracent des traînées lumineuses à travers les environnements. Les capacités spéciales des Chasseurs de l'Arche sont accompagnées d'effets pyrotechniques qui font de chaque rencontre un festin visuel sans jamais compromettre la lisibilité de l'action. Les designs d'armes méritent une mention spéciale pour leur variété et leur créativité . Chaque catégorie propose des modèles distinctifs reflétant la personnalité du fabricant fictif, des fusils industriels massifs aux pistolets futuristes et élégants. Les armes légendaires ont un design unique qui les rend immédiatement reconnaissables, même de loin. Cependant, l'aspect technique souffre de quelques problèmes, avec des chutes de fréquence d'images lors des combats intenses qui peuvent être gênantes. Chaque arme possède un son distinctif qui traduit immédiatement sa puissance et son caractère. Le grondement profond d'un fusil à pompe, le sifflement aigu d'un fusil de précision et le martèlement frénétique des mitrailleuses créent une symphonie destructrice incroyablement convaincante. Nous avons également constaté des retards dans le chargement des textures et plusieurs bugs notables . Ces derniers concernent des blocages de mission, comme des événements qui ne se déclenchent pas, ou des personnages qui se figent ou disparaissent.Cependant, cela est compensé par un monde ouvert quasiment sans écrans de chargement , ce qui, compte tenu de sa taille, est un véritable exploit. L'interface est un autre point négatif. Le jeu utilise un curseur à l'écran ancré au stick analogique, ce qui, sur console, est assez lourd et lent à maîtriser, brisant ainsi le rythme effréné de l'action. Tout aussi discutable est la modification apportée à la vente des armes , qui nous oblige désormais à gérer manuellement chaque arme, à les marquer comme « rebuts », puis à les vendre toutes en un seul lot une fois que nous avons trouvé une machine avec laquelle interagir. Le doublage français est de grande qualité, parvenant à insuffler aux personnages une personnalité forte malgré les limites du scénario. L'audio spatial est soigneusement implémenté, vous permettant de localiser ennemis et alliés grâce au son. En combat coopératif, vous pouvez distinguer les différentes armes utilisées par vos coéquipiers simplement en écoutant, un détail qui témoigne de l'attention portée à cet aspect de la production. Les paysages sonores contribuent grandement à l'immersion, avec des bruits de fond qui animent les différents écosystèmes de Kairos . Le vent qui souffle dans les ruines, le bourdonnement des machines industrielles dans les usines abandonnées et les sons des créatures extraterrestres qui peuplent la nature créent un écosystème sonore riche et complexe. Bien que l'histoire principale puisse prendre trente à quarante heures , terminer toutes les missions secondaires (dont certaines sont vraiment hilarantes et dans le plus pur style Borderlands) et récupérer tous les objets à collectionner multiplie le temps de jeu de manière exponentielle. À cela s'ajoute une période post-jeu hautement compétitive, avec de multiples défis de niveaux de plus en plus élevés, et l'avantage non négligeable de pouvoir débloquer les autres Chasseurs de l'Arche sans rejouer l'histoire principale et avec un niveau d'expérience déjà de trente.Gearbox adopte une approche conservatrice pour ce quatrième volet de Borderlands 4, ce qui entraîne un nouveau revers dans le développement narratif et des personnages. A contrario, le gameplay est solide et les graphismes excellents, célébrant un nouvel horizon d'excellence. Le monde ouvert est captivant, l'exploration est gratifiante, les activités sont nombreuses et les armes sont amusantes à utiliser. Que vous soyez seul ou entre amis, le plaisir est au rendez-vous.