Bien sûr, on ne peut pas parler de changements révolutionnaires pour une sortie sportive annuelle. Cependant, NBA 2K26 présente plusieurs ajouts bienvenus, dans la continuité des améliorations de l'année dernière. Le changement le plus important concerne le tir, un domaine sur lequel le jeu a expérimenté ces dernières années. En haut de la barre de tir, un point vert apparaît désormais, dont la taille varie selon la distance, le niveau technique et la défense. Si le joueur relâche le bouton de tir à l'intérieur de ce point vert, le panier est quasiment assuré. Cela se traduit par une rafale de trois points, reflétant fidèlement l'évolution du basketball moderne. Il semble que Visual Concepts cherche à rendre le tir plus facile à utiliser que dans les versions précédentes, plus exigeantes. Parallèlement, le moteur ProPLAY présente des améliorations significatives, offrant un résultat encore plus réaliste. Grâce à de nouveaux modèles d'apprentissage automatique et à de nouvelles animations, les déplacements des joueurs sur le court sont plus fluides. Finis les glissades et les mouvements robotiques gênants. Les courses et les changements de raquette améliorent considérablement le jeu offensif. Si l'attaque s'est renforcée, les développeurs ont également soigné la défense. Une nouvelle technologie de collision entre joueurs et un retour de rebond amélioré renforcent la fiabilité de la défense. De plus, l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) améliore le comportement défensif global de l'équipe, notamment sur les prises à deux et les pertes de balle. Cet équilibre entre paniers faciles et défense plus resserrée offre une meilleure expérience de jeu. Il s'agit sans aucun doute de la meilleure simulation de ce sport à ce jour.Cette année, MyCareer est un jeu remarquable . Conscients du besoin de sortir des clichés des années précédentes, les créateurs proposent un scénario plus captivant. Nous incarnons MP , un joueur qui tente d'atteindre la NBA. Lors d'une épreuve, le talentueux protagoniste, particulièrement actif sur les réseaux sociaux, choisit entre deux équipes et tente de grimper dans le Top 250. Après avoir réussi, il parcourra l'Europe en choisissant des équipes fantasy. (La question se pose alors : l'Euroligue doit-elle revenir ?) Bien sûr, pour améliorer nos compétences, il faudra soit beaucoup de « grinding », soit investir en points VC. Alternativement, nous pouvons laisser de côté l'histoire, mais parcourir MyCity , plus compact , pour trouver des activités, des marchés et des jeux en ligne. Si MyCareer et MyTeam sont attrayants, l'expérience en ligne reste mitigée. Le matchmaking s'est légèrement amélioré, mais des problèmes de latence persistent. L'une des innovations les plus importantes de NBA 2K26 est la possibilité d'inclure des joueuses dans MyTeam (déjà observée dans EA Sports FC). Ce changement apporte une nouvelle dynamique au gameplay, les joueuses ayant des statistiques et des animations différentes de celles des hommes. Cela ouvre la voie à des compositions d'équipe plus flexibles et créatives. Par exemple, une arrière WNBA peut être une excellente tireuse, tandis qu'un pivot NBA de grande taille peut dominer la raquette. La combinaison des deux mondes oblige les joueurs à repenser leurs stratégies, apportant une touche de fraîcheur à un mode existant depuis des années.Au-delà des modes de base MyCarrier et MyTeam, NBA 2K26 propose une multitude de modes, avec MyNBA, Blacktop, Play Now et MyNBA Eras, pour tous les goûts. Blacktop reste amusant pour des matchs rapides et informels, même s'il montre des signes d'abandon en termes de développement. Jouer maintenant est idéal pour ceux qui recherchent un accès instantané aux matchs sans prérequis ni scénario, avec toutes les équipes et effectifs actuels. MyNBA offre profondeur et réalisme dans la gestion d'équipe, tandis que MyNBA Eras restent un véritable bijou pour les nostalgiques, permettant de réécrire l'histoire de la NBA à différentes époques. Cependant, l'absence de nouveaux modes ou de mises à jour substantielles pour certains d'entre eux laisse un sentiment de stagnation. Malheureusement, aucun hommage à un joueur spécifique n'est rendu cette année, comme ceux que nous avons pu observer avec Jordan et Kobe. Pour une année de plus, le point négatif du jeu réside dans les microtransactions. La possibilité d'acheter des points VC est maintenue, permettant aux joueurs d'acquérir des objets et d'améliorer instantanément les capacités de leur personnage. Sinon, d'innombrables heures de « grinding » sont nécessaires. Il est révélateur que, dès les premiers jours de la sortie, des joueurs affichant un score de 99 ont été observés , ce qui confirme l'existence d'un public qui n'hésite pas à investir. Visual Concepts devrait continuer à exploiter ce « besoin », la situation ne devrait donc pas changer à l'avenir. En termes de présentation et de graphismes, le jeu est excellent, comme nous en avons l'habitude ces dernières années. Outre les animations, des améliorations ont été apportées aux modèles de joueurs, à l'éclairage du stade et aux tribunes. La diversité des supporters et leurs réactions accrues renforcent la représentation déjà réaliste de l'ambiance. Le joueur pourrait facilement le confondre avec une retransmission télévisée, et il est légitime de s'interroger sur la prochaine évolution de la série dans la prochaine génération.NBA 2K26 prouve que Visual Concepts peut encore améliorer son produit, même sans pression concurrentielle. Avec un gameplay plus réaliste, des graphismes améliorés et un mode MyCarrier captivant, ce jeu est une excellente recommandation pour tous les fans de basket. Si seulement la situation des microtransactions changeait un peu…