Razed cache bien des choses derrière sa difficulté. On peut facilement ignorer son jeu de plateformes en boucle avec ses redémarrages quasi instantanés, ou pardonner les sauts manqués comme une erreur de notre part. Mais cela cache un fait simple : Razed manque de la communication visuelle et de la cohérence nécessaires à la création d'un bon jeu de plateforme. L'une de nos premières frustrations avec Razed était son système énergétique. La vie est liée à la vitesse : gagner de la vitesse augmente l'énergie, ralentir l'épuise. Trop bas, et BOUM, vous explosez. Le problème, c'est que chaque action en consomme une grande partie, y compris sauter. Vous savez, ce truc qui est au cœur de tout jeu de plateforme. Par défaut, sauter consomme plus de la moitié de la barre d'énergie, ce qui signifie qu'il était impossible d'enchaîner les sauts rapides. En essayant, nous avons entendu un message d'erreur perturbant qui nous a reproché notre arrogance. Les capacités ultérieures, comme le dérapage ou le piétinement, consommaient moins d'énergie, mais restaient restrictives. Leur utilisation laissait souvent sans énergie pour une autre action à un moment critique. Razed voulait plutôt que nous maximisions notre vitesse en suivant les bonnes trajectoires et en minimisant le nombre d'actions nécessaires pour atteindre l'objectif. Nous aurions pu déraper ou sauter à de nombreux endroits, mais si nous n'avions pas choisi le chemin le plus difficile, nous aurions immédiatement explosé. Il faut planifier les itinéraires de manière à atteindre l'autre côté tout en ayant suffisamment de temps pour reprendre de la vitesse et de l'énergie avant la zone suivante. Ce qui aurait été bien plus facile si nous avions pu voir la zone suivante.La combinaison de vitesse, de brouillard et de virages serrés de Razed rendait cela impossible la plupart du temps. La distance d'affichage est réduite par le brouillard, obscurcissant le chemin immédiat. Plus problématiques sont les fréquents angles droits et demi-tours imposés par la conception du niveau. Ces angles serrés s'accordent bien avec les graphismes low poly et géométriques de Razed , mais ils rendent les virages impitoyables et empêchent de voir au-delà du virage suivant. Ce qui a donné lieu à de nombreux tâtonnements, et il a fallu perdre la partie en essayant de comprendre exactement ce qu'il fallait faire. Le cycle de répétitions des jeux de plateforme contre-la-montre est désormais familier, et le redémarrage instantané, désormais standard, atténue un peu le jeu, mais masque les problèmes sous-jacents du parcours. Il est arrivé de se retrouver projeté dans les airs, de tomber et de mourir, sans comprendre ce qui se passait ni ce qu'il fallait faire, jusqu'à ce qu'on revienne deux ou trois fois dans la même zone et meure en essayant de l'analyser. Prenons l'exemple des ressorts : l'angle sous lequel nous les percutons modifiait radicalement la trajectoire, et la plupart du temps, débouchait vers un traquenard car les bords de la piste sont aussi des pics mortels. Même les sauts peuvent varier énormément. Nous sautions souvent du même endroit pour finalement mourir, soit parce qu'on avait tourné un peu trop et perdu de la vitesse, soit parce que nous n'avions pas décollé au bon angle. Ses collisions sont même irrégulières. Les pentes sont les pires, la physique devenant vraiment imprévisible et nécessitant un contrebraquage pour contrer la gravité, ce qui est très dangereux vu la maniabilité du véhicule.Razed exige une précision extrême dans les mouvements et laisse peu de marge d'erreur, mais explique mal les raisons exactes de l'obtention d'un résultat à chaque fois. C'est tellement exigeant que les sauts de base deviennent un défi, au lieu de laisser une marge de progression. Peut-être que certains apprécient ce genre d'essais et d'erreurs. Mais Razed est un potentiel gâché : un noyau solide plombé par des restrictions inexplicables qui transforment chaque mouvement en punition, au lieu d'un outil d'expression.