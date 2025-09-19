Choujin X tome 10

Choujin X est le nouveau manga écrit et dessiné par Sui Ishida, auteur du célèbre Tokyo Ghoul, et qui a connu douze volumes à ce jour aux éditions Shueisha au Japon. Tokio Kurohara, le protagoniste, est un garçon introverti et peu enclin à la socialisation. Son ami Azuma Higashi, quant à lui, est fort et a un grand sens de la justice. L'auteur nous laisse imaginer Azuma comme un lion courageux qui prend la défense des plus faibles, tandis que Tokio est assimilé à un vautour, toujours prêt à se nourrir des miettes de gloire que son ami lui accorde. Les deux vivent dans la préfecture de Yamato. Une partie de leur quartier a été détruite par les Choujin, des humains aux capacités surnaturelles. Ces êtres peuvent prendre des formes monstrueuses ou conserver leur apparence humaine, mais tous manifestent des pouvoirs uniques et différents. Alors qu'Azuma et Tokio rentrent chez eux après une journée d'école, ils sont attaqués par un humain qui vient de se transformer en Choujin grâce à une concoction qu'il s'est injectée. La transformation rend le sujet si impuissant qu'il laisse des seringues par terre. Les deux garçons sont acculés et décident de sauver leur vie en s'injectant le liquide et en se transformant eux aussi en Choujin. Tokio mute soudainement ; ses mains deviennent des griffes et son visage est recouvert d'un masque ressemblant à une tête d'oiseau. D'un seul coup, notre protagoniste assomme son adversaire et sauve son ami qui, selon toute apparence, n'a pas changé. L'histoire change complètement de décor pour présenter Ely Otsuta, le co-protagoniste de cette histoire. Elle, une jeune agricultrice, prend l'avion pour participer à un concours qui récompense les meilleurs légumes. L'avion est attaqué par un Choujin ayant le pouvoir de déclencher des incendies et Ely est miraculeusement sauvé.Yamatomori était sur le point d'atteindre son objectif tant attendu : vaincre Zora. Ses supérieurs se préparaient discrètement à cet événement tant attendu, tandis que les jeunes keepers étaient aux prises avec leurs propres conflits intérieurs. Pendant ce temps, pour une raison inconnue, Yubiko s'était infiltrée dans la tour, à la recherche de Zora. Dans ce tome dix, après avoir détruit les champs de pavot et stoppé la production d'opium, essentielle à la secte, les forces de Yamato Mori se préparent à la bataille finale. Planification, alliances et entraînement sont en cours. Palma s'est rapprochée de Tokio, et un sentiment naît entre eux. Seule Palma, incapable de saisir pleinement cette réalité, cherche de l'aide pour conquérir le cœur du protagoniste, Choujin X. Pendant ce temps, les ennemis se préparent à une grande bataille et recherchent d'urgence un remplaçant pour la cheffe de la secte mourante. Des expériences sont en cours sur une substance capable de transformer les gens en choujins capables d'hériter de ses pouvoirs. Les deux camps sont désespérés et prêts pour un affrontement final qui mettra fin à leur conflit idéologique. Enfin, la bataille qui décidera de l'issue de cette guerre interminable commence. Il est formidable que l'auteur dépeigne non seulement le personnage principal, mais aussi le fonctionnement interne de l'organisation ennemie et leurs relations. Le cœur du conflit contre Yamatomori réside dans le fait que les prédictions ont été brisées. Une prédiction brisée signifie que l'avenir est brisé, qu'il est indéterminable. Ce manga exprime l'anxiété face à l'avenir sous forme de prédictions. Cela rejoint l'anxiété de Tokio et de ses amis face à l'avenir. Des ennemis redoutables apparaissent les uns après les autres, mais les camarades séparés seront-ils en sécurité ? Notre protagoniste, Tokio, a pris l'habitude de proférer des remarques harcelantes sexuellement, mais parviendra-t-il à protéger ses camarades ? Les illustrations s'intègrent parfaitement au thème du manga et évoluent au gré des envies. Certaines pages sont incroyablement soignées et riches en détails. D'autres ressemblent à des croquis rapides et inachevés, tout en traduisant le chaos de certaines actions. De plus, toutes les dessins dégagent une atmosphère puissante. L'univers de cette histoire est étrange, sombre et dangereux. On le ressent immédiatement à chaque page de cette série. La composition est également impeccable, et certaines cases sont tout simplement magnifiques. On comprend immédiatement que le titre est l'œuvre d'un artiste expérimenté, doté d'une imagination débordante et capable de dessiner tout ce qu'il veut. Cela se reflète dans chaque aspect de Choujin X, du design des personnages aux scènes d'action incroyablement brutales.Le tome 10 est également captivant, avec ses rêves prémonitoires et les actions d'Ichiro. Le mélange de comédie romantique et d'atmosphère apocalyptique est exquis, mais on espère que tout le monde survivra !Date de parution : 27 Août 2025Editions : Glenat Manga