Dès le début de Undead Citadel, nous vous conseillons vivement de jouer à la campagne principale. Elle vous permettra non seulement de vous familiariser avec le gameplay, mais aussi de vous entraîner au mode Horde . Côté narration, nous ne sommes pas confrontés à des aventures fantastiques : nous incarnerons un aventurier perdu dans les bois lors d'une violente tempête et qui trouve refuge dans la citadelle éponyme. Évidemment, compte tenu du matériel (autrefois) humain avec lequel il interagira, il aurait été préférable de chercher un abri de fortune ailleurs, la ville en question étant désormais réduite à l'état de ruines, sans parler de la multitude de morts-vivants mortels. Un prétexte simple et prévisible qui, au-delà de la charmante caractérisation grossière de notre alter ego, ne se lance pas dans une virtuosité narrative notable, présentant une progression linéaire et sans incident. Mais ce n'est pas grave, après tout. Une fois le mode histoire terminé, Undead Citadel continue de divertir les joueurs grâce au mode Horde mentionné précédemment , où ils affronteront les vagues habituelles de créatures hostiles, avec pour objectif de survivre le plus longtemps possible. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une fonctionnalité originale, le principe fonctionne et offre un gain de rejouabilité appréciable. Le cœur d' Undead Citadel réside dans son système de combat, entièrement basé sur la physique, ainsi que dans son vaste arsenal d'armes de mêlée : épées, haches et marteaux, qui comptent plus de 75 pièces, chacune possédant ses propres caractéristiques et offrant des sensations d'utilisation optimales. Comme dans d'autres titres similaires, tout sera géré grâce à la reproduction fidèle à l'image de vos mouvements de bras, retranscrits avec précision et réalisme à l'écran.Malheureusement, au-delà de la qualité et de l'immersion garanties par le système de combat bien structuré, qui nous demandera d'esquiver et de frapper sans arrêt, quelques petits problèmes rendent le tout moins engageant : les hitbox dansantes et les interpénétrations polygonales qui se produisent pendant les combats finissent par briser le sentiment d'identification, ainsi que la physique qui gère les collisions avec certains éléments du décor. Tout bien considéré, malgré ses défauts évidents, Undead Citadel est globalement divertissant, sans excès : la campagne est très linéaire et prévisible, et les énigmes de base à résoudre ne sont pas particulièrement captivantes, impliquant presque toujours de fouiller des huttes trop similaires. Mais la somme de tous ces éléments reste divertissante. Certes, on est loin des hauteurs atteintes dans Behemoth. Graphiquement parlant, Undead Citadel sur PSVR2 tient la route. Les décors médiévaux sont sombres et captivants, avec une bonne utilisation de l'éclairage et des textures suffisamment détaillées. Le design des créatures est excellent, convaincant et complète efficacement l'impact visuel global, qui gagnerait à être mis en lumière avec brio. L'équipe son fait un excellent travail, avec des effets sonores convaincants et une bande-son qui accompagne l'action sans voler la vedette.Undead Citadel offre une expérience VR qui, sans révolutionner le genre, parvient à divertir grâce à un système de combat physique et engageant, un arsenal varié et une direction artistique solide. Cependant, les imperfections techniques, la linéarité de la campagne et une certaine répétitivité des mécaniques empêchent le titre de s'imposer comme une référence absolue dans le paysage de la VR.