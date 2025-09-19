Inteligences est un récit d'espionnage scénarisé par Philippe Pelaez qui collabore avec Hugo de Bénat, un ancien agent du contre-espionnage. Nous sommes en 2019. La Syrie offre la gestion du port de Lattaquié à l’Iran, ce qui laisse craindre le pire pour les occidentaux : l'endroit pourrait devenir la plaque tournante du traffic d'armes au Proche-Orient. "Siamois", l'un des ingénieurs chargés par Téhéran de la gestion dudit port, se rend à Paris pour rendre visite à son fils soigné à l'hôpital Necker. La DGSI se met en ordre de marche pour l’espionner. Grégoire (ancien flic de la PJ), Eliott, Antoine, Chloé et Anaïs opèrent, en coordination avec les services secrets israéliens du Mossade, pour obtenir des renseignements. Alors qu'ils surveillent l'ingénieur, des menaces intérieures bouleversent leurs plans. Et il est une fois de plus question du FSB, les services russes, depuis leur ambassade à Paris.Intelligences est une BD d’espionnage réaliste. On est loin des films d’action à la James Bond. On est proche de la série Rubicon, pour ceux qui aurait vu cette pépite méconnue. Les membres de la DGSI observent, analysent, travaillent des sources. Le récit est basé sur les dialogues. Certains pourraient trouver cela ennuyant, d'autres au contraire apprécieront beaucoup l’intrigue.L'apport de Hugo de Bénat permet un récit ultra réaliste qui repose sur les interactions entre personnages qu'ils soient dans le même camp, complice à l'insu de leur plein gré ou ennemis. Le déroulé de la mission est décrit avec minutie. Ses tensions, ses retournements, son suspens se mêlent parfaitement. Les dessins sont classiques, mais de bonnes factures, sans fioritures et centrés sur les personnages. Exceptée la scène finale, il n'y a pas d'action. Cela donne une bonne BD assez prenante.Une BD intéressante qui plonge dans un univers réaliste. L'ensemble se montre particulièrement intriguant.Date de parution : 29 Août 2025Editions : Dargaud