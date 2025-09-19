Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Intelligences
Publié le 30/09/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1758410280-81h5d-drTZL._SL1500_.jpg


Inteligences est un récit d'espionnage scénarisé par Philippe Pelaez qui collabore avec Hugo de Bénat, un ancien agent du contre-espionnage. Nous sommes en 2019. La Syrie offre la gestion du port de Lattaquié à l’Iran, ce qui laisse craindre le pire pour les occidentaux : l'endroit pourrait devenir la plaque tournante du traffic d'armes au Proche-Orient. "Siamois", l'un des ingénieurs chargés par Téhéran de la gestion dudit port, se rend à Paris pour rendre visite à son fils soigné à l'hôpital Necker. La DGSI se met en ordre de marche pour l’espionner. Grégoire (ancien flic de la PJ), Eliott, Antoine, Chloé et Anaïs opèrent, en coordination avec les services secrets israéliens du Mossade, pour obtenir des renseignements. Alors qu'ils surveillent l'ingénieur, des menaces intérieures bouleversent leurs plans. Et il est une fois de plus question du FSB, les services russes, depuis leur ambassade à Paris.

Intelligences est une BD d’espionnage réaliste. On est loin des films d’action à la James Bond. On est proche de la série Rubicon, pour ceux qui aurait vu cette pépite méconnue. Les membres de la DGSI observent, analysent, travaillent des sources. Le récit est basé sur les dialogues. Certains pourraient trouver cela ennuyant, d'autres au contraire apprécieront beaucoup l’intrigue.L'apport de Hugo de Bénat permet un récit ultra réaliste qui repose sur les interactions entre personnages qu'ils soient dans le même camp, complice à l'insu de leur plein gré ou ennemis. Le déroulé de la mission est décrit avec minutie. Ses tensions, ses retournements, son suspens se mêlent parfaitement. Les dessins sont classiques, mais de bonnes factures, sans fioritures et centrés sur les personnages. Exceptée la scène finale, il n'y a pas d'action. Cela donne une bonne BD assez prenante.

VERDICT
Une BD intéressante qui plonge dans un univers réaliste. L'ensemble se montre particulièrement intriguant.

Date de parution : 29 Août 2025
Editions : Dargaud
Plus d'articles dans cette catégorie
03/10/2025 @ 15:15:36
DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen tome 2
02/10/2025 @ 14:51:18
Les Tortues Ninja - TMNT tome 1 : Retour à New York
01/10/2025 @ 15:48:07
Choujin X tome 10
29/09/2025 @ 15:44:25
Harry Dickson tome 3 : Le Vampire aux Yeux Rouges
26/09/2025 @ 17:11:08
La Passeuse de Mots - Le roman graphique
25/09/2025 @ 15:41:50
Ramen Akaneko tome 5
24/09/2025 @ 16:46:13
Void Rivals tome 3
23/09/2025 @ 16:37:14
Sirocco
22/09/2025 @ 16:18:23
Jujutsu Kaisen tome 27
19/09/2025 @ 15:06:15
Little England

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Matériel Matériel
Apple et Tesla misent sur le verre. C'est le plus grand changement depuis les chiplets.
Internet Internet
Un incendie dans un centre de données a paralysé la Corée du Sud. Le coupable est… une vieille batterie au lithium.
Consoles Consoles
La nouvelle version de la PlayStation 5 apporte une amélioration significative
Programmation Programmation
L'Europe veut rattraper les États-Unis et l'Asie. Chips Act 2.0 et milliards d'euros en jeu.
Windows Windows
Microsoft supprime le blocage de la mise à niveau vers Windows 11 pour les ordinateurs équipés de certains processeurs Intel
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?