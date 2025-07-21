Star Wars Outlaws Gold Edition

Un seul cliché, celui qui vaut toute une vie. Kay Vess, la protagoniste de Star Wars Outlaws, veut essayer, même si une Marque de la Mort plane au-dessus de sa tête. Une nouvelle aventure immergée dans le célèbre univers de science-fiction créé par George Lucas, construit avec l'approbation de Disney (qui détient les droits de la saga) , développé par Massive et dix autres studios filiales d'Ubisoft et publié par ce dernier. Le choix du genre s'est porté sur le RPG d'action en monde ouvert, avec une grande attention dédiée à la composante narrative et exploratoire. Disney a seulement suggéré le contexte dans lequel les événements se sont déroulés, c'est-à-dire le monde souterrain de l'espace (évoqué à l'occasion de L'Empire contre-attaque). Le gameplay ne semble pas complètement original, et si vous avez joué à d'autres titres d'Ubisoft dans le passé, vous remarquerez des similitudes notables. Une intelligence tactique à apprécier, brodée de la meilleure des manières. Kay Vess dans le rôle de Han Solo ? La première impression du jeu est celle d'une extension de l'univers "primordial" de Star Wars, celui qui a vu sa genèse dans le monde du cinéma au début des années 1980 et qui a vu naître des personnages immortels comme Luke Skywalker, Han Solo, Obi Wan Kenobi, la princesse Leia et Chewbacca. Dans les mois précédant le lancement du jeu, les développeurs de Massive ont tenu à souligner qu'il s'agit d'une extension de la saga historique, incluant les événements racontés dans le jeu dans l'intervalle de temps entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. L'occasion est bonne pour présenter un nouveau personnage Kay Vess - opportuniste, voleuse et réparatrice de profession - qui, en plus de vivre au jour le jour, a la terrible habitude de s'attirer les pires ennuis. Dans une période où l’empire galactique « perd » son emprise et où la pègre spatiale est prête à partager ce qui reste du gâteau.Et c’est précisément Sliro, chef de la faction criminelle du Zerek Besh, qui veut profiter de la situation favorable qui s’est créée. Un vide de gestion qui crée des espaces d’infiltration politique et économique trop évidents pour ne pas les exploiter avec des accords louches. L'ambiance générale est empruntée directement, sans droit de rachat, au monde du cinéma (et ça marche parfaitement) . Les personnages, les décors, les bandes sonores et même le rythme narratif - qui entrecoupe habilement les moments de tranquillité avec d'autres types d'action forte et intense - font de Star Wars Outlaws une sorte de spin-off "ready-made" des chapitres vus au cinéma. On change de siège, c'est vrai, mais le niveau d'immersion est pratiquement le même. Question rituelle, légitime et inévitable : mais est-ce que quiconque ne connaît pas un haricot bien-aimé du monde de Star Wars est-il pénalisé ou non ? Sans mâcher nos mots, nous vous donnons notre avis. Ceux qui, ces dernières années, ont vécu de pain et de Star Wars - que ce soit sur grand ou petit écran - se retrouveront immédiatement à l'aise, sans avoir besoin de préambules et d'analyses approfondies. Cependant, pour ceux qui abordent le monde de Star Wars pour la première fois , ils ne se sentiront pas exclus, mais en même temps ils ressentiront le besoin de comprendre quelque chose de plus sur le monde conçu par George Lucas & Co. À cet égard, il semble juste de souligner l'intelligence des développeurs à ne pas fournir une quantité excessive d'informations. On n'a jamais l'impression d'être étouffé par une vague de choses à retenir et à approfondir pour ne pas se perdre dans les événements du jeu. Tout suit un chemin de connaissance simple et évolutif , qui suit la trace des événements. Le facteur immersion fait donc le reste.En parlant du gameplay de Star Wars Outlaws, nous ne pouvons nous empêcher de souligner ses multiples « identités » en termes de moments et de phases du jeu. Ubisoft l'a décrit comme un RPG d'action en monde ouvert. Nous sommes d’accord avec cette définition, mais pas entièrement. Franchement, nous trouvons cela excessivement réducteur. Le titre s'inscrit pleinement dans la définition du narratice driven , c'est-à-dire des jeux vidéo qui font du récit leur élément principal. La persistance de l’histoire impose que tout ce qui doit être fait soit toujours (et uniquement) fonction de l’évolution de l’intrigue. Une aventure solo à vivre et à apprécier en toute intimité, sans possibilité de partager des sessions de jeu avec d'autres. Rassurez-vous : le multijoueur n'était pas du tout mentionné dans les projets de Massive. Kay Vess se présente comme un personnage qui n'aime pas privilégier une approche plutôt qu'une autre. Tout tourne autour de la situation et de notre capacité à l'interpréter de la meilleure façon . Est-ce qu'ils nous tirent dessus avec tout ce qu'on peut imaginer ? Eh bien, nous devons répondre au tir de la meilleure façon possible, peut-être en utilisant son super pouvoir lié à l'adrénaline, qui nous permet de cadrer plusieurs cibles et de les atteindre du premier coup. Sommes-nous entourés de méchants qui patrouillent notre cible à chaque coin de rue ? Nous agissons furtivement et silencieusement, neutralisant (uniquement si cela est strictement nécessaire) les obstacles qui nous séparent du but. Les ennemis décident-ils de former un front commun contre nous et de nous poursuivre dans toute la ville ? Tout simplement, on s'éloigne et on court vers notre Speeder (moto) / Trailblazer (vaisseau spatial) comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans tout cela, il y aura un moment pour développer le potentiel du jeune protagoniste dans un style RPG parfait. Nous ne parlons pas d'un arbre de compétences complexe ou d'un build extrêmement compliqué. Le développement des compétences et du potentiel est principalement lié au niveau de progression par rapport aux événements du jeu, aux missions - primaires et secondaires - accomplies, au nombre de secrets et d'informations obtenus auprès des PNJ et, enfin et surtout, à la composants et matériaux collectés.Tout, évidemment, voyage à l'unisson avec la composante monde ouvert et avec notre envie de fouiner partout (et partout). Ovation complète pour l'excellent travail réalisé par les développeurs, non seulement pour la cohérence avec l'écosystème Star Wars mais aussi pour la quantité de choses à faire et à voir . Le système de mission vous oblige à explorer la carte du jeu au loin, les PNJ ayant pour tâche de diffuser des indices sur les trésors, etc. Une récursion qui fonctionne aux fins de l'expérience, avec une auto-alimentation continue du désir d'explorer la ville et la planète de référence. Le tout sans temps de chargement, avec une transition fluide et continue de l'expérience (net de quelques cinématiques toujours justes) . Massive revient une nouvelle fois à la fête avec Snowdrop , le moteur choisi pour faire briller Star Wars Outlaws, qui se révèle pourtant en forme "presque" parfaite. La grande interrogation concernant le portage était son rendu sur Switch 2. Et la réponse est positive, malgré les sacrifices graphiques évidents : textures simplifiées, densité de PNJ réduite dans les villes, végétation moins détaillée et effets visuels réduits. Cependant, en mouvement, le jeu est étonnamment beau. Les environnements éclairés au néon, les paysages désertiques de Tatooine et les tempêtes de glace sur Kijimi conservent tous l'essence visuelle du jeu original. L'éditeur a confirmé que le jeu tourne en résolution native de 635p, upscalée via DLSS à 1080p en mode dock et atteignant 1440p dans certaines situations. En mode portable, la résolution reste stable à 720p et inclut même le ray tracing, inattendu pour une console hybride, qui permet d'améliorer l'éclairage et les reflets sans compromettre la stabilité. La grande surprise est que le jeu tourne à 30 images par seconde dans la grande majorité des situations. Seules quelques chutes occasionnelles sont enregistrées dans les villes denses ou lors des décollages spatiaux, mais elles restent anecdotiques. Comparé aux ports douteux de la précédente Switch, c'est un énorme bond en avant. Même comparée à des appareils comme le Steam Deck, la version Switch 2 semble plus stable. Parmi les points négatifs, on note des temps de chargement plus longs, des pops occasionnels et des ombres vacillantes. Ubisoft a confirmé que plusieurs de ces problèmes seront corrigés dans les prochains patchs. La Switch 2 exploite également la fonction HD Rumble de la manette. Des tirs de blaster aux vibrations du pilotage du speeder, chaque action est un impact physique.Star Wars Outlaws arrive après une parenthèse malheureuse pour le colosse français. Nous ne resterons pas ici à vous rappeler les différents reports qu'a connu le titre, rappelant que son annonce remonte à 2020 (avec une idée datant de 2018). Ubisoft ne pouvait pas se tromper, et franchement, à notre avis, ils ne l'ont pas fait. Cependant, il est impossible de ne pas remarquer à quel point certains assets de gameplay sont vaguement inspirés d'autant de titres et de franchises signés par l'éditeur en question. En explorant l'horizon du moveset disponible pour Key Vess, notre background a exhumé des souvenirs remontant à la trilogie historique Prince of Persia, avec de légers relents « Desmondesque » et compagnie vus dans Assassin's Creed (composante furtive et évasions). Nous parlons ici des mouvements du corps du jeune protagoniste, c'est-à-dire courir, sprinter, franchir des obstacles, sauter, s'agripper avec le grappin et grimper. Un demi-faux pas a été commis dans la mêlée, avec un ensemble de mouvements trop avare, rendant ce type d'approche, dans la durée, trop répétitif. Sur la question des échanges de tirs, nous n'avons pas envie d'en dire grand-chose, compte tenu de l'expérience acquise par les développeurs avec les deux chapitres de The Division. Pour rester dans le sujet, la qualité et la quantité des armes présentes dans l’arsenal satisfont tous les palais. Ok, à ce stade, vous penserez que les mots que vous venez de prononcer sont le symptôme clair de quelque chose de négatif. Mais non, en fait, c'est exactement le contraire. Laissant de côté la création du monde du jeu, de nette dérivation "Starwarsienne", l'ensemble de mouvements de Kay Vess est un pur concentré des meilleures pratiques des développeurs et co-développeurs. Outre Massive, de nombreux studios filiales d'Ubisoft (une dizaine) ont participé au développement de Star Wars Outlaws. Par coïncidence, ce sont les mêmes études qui ont été utilisées dans l’élaboration des titres de celles-ci. Disposer d'actifs prêts et déjà testés a permis une planification facile des ressources - humaines et autres - laissant des marges créatives remarquablement larges. Une simple supposition, la nôtre, le résultat de tout ce que nous avons vu et apprécié au fil des années. Voir, c'est croire.Dans cette croisade, à la recherche du coup du siècle, Kay Vess ne sera pas seule. Aux côtés de la jeune scélérate, qui a grandi dans les profondeurs de Canto Bight , il y aura un sympathique Merqaal (Nix) et un droïde raider modèle BX ND-5 qui ont combattu dans La Guerre des Clones . Les frontières du monde du jeu , comme nous l'avons mentionné tout au long de cette revue, ne s'arrêtent pas aux rues des villes et des avant-postes. Vous dire que les galaxies et les planètes sont totalement explorables serait quand même une inexactitude, mieux vaut parler de "portions" des deux. A bord du vaisseau spatial Trailblazer , les principaux acteurs de Star Wars Outlaws pourront explorer une partie de l'orbite de la planète de référence, un peu à la manière de ce qui s'est passé dans Starfield . Comme ce dernier, à bord du vaisseau spatial il sera possible de se livrer à des combats aléatoires et toujours (et en tout cas) connecté à un système de missions et de récompenses. En plus des crédits - toujours utiles pour acheter des améliorations et des équipements - notre Kay Vess pourra acquérir de précieux points de réputation aux yeux des différents syndicats du crime. L'exploration des galaxies se termine par le choix des points d'atterrissage, accessibles après un joli voyage en hyperespace. Le point d'arrivée coïncide presque toujours avec une zone d'amarrage dédiée, mais rien n'empêche (et la tentation sera toujours la même) de prendre son speeder et de se lancer dans l'inconnu. Les zones extérieures de chaque planète constituent un véritable réservoir d'opportunités . Le dicton « dépenser en vaut la peine » est à l’ordre du jour, mais tout dépend toujours de notre volonté de fouiner. Une déception vient du système de navigation, encombrant et peu intuitif (la mémoire est immédiatement revenue à Watch Dogs : Legion) , qui nous oblige à « errer » souvent avant d'atteindre un point précis. Nous suggérons aux développeurs d'ajouter un guide visuel supplémentaire, en plus de la boussole, utile pour aider les aspirants explorateurs de l'espace. Notons que cette Édition Gold inclut tout le contenu additionnel sorti après la sortie originale et constitue le moyen idéal de découvrir le jeu pour la première fois. Le format physique, via une GameKey Card plutôt qu'une cartouche complète, a fait grincer quelques dents, toutefois un développeur a expliqué que c'était un choix nécessaire : Les cartouches Switch 2 sont actuellement trop lentes pour un jeu qui utilise beaucoup le streaming de données.L'adaptation de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2 réussit l'examen avec brio, net de quelques imperfections qui, nous l'espérons, seront corrigées au fil du temps. Le mélange d'inspirations libres, en termes de gameplay, donne vie à un concentré de bonnes pratiques du célèbre géant français, avec le Snowdrop Engine rugissant sous le capot. Et que dire de l'histoire et des personnages, cohérents et toujours d'actualité. Le contexte du monde ouvert n’est que la cerise sur le gâteau. Techniquement, il réussit l'impossible : conserver l'échelle et l'esprit de l'original sur une console hybride, avec des performances stables et des fonctionnalités exclusives comme les commandes tactiles, un gyroscope et une interface simplifiée. En fin de compte, Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2 non seulement répond aux attentes, mais les dépasse.