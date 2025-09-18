Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Harry Dickson tome 3 : Le Vampire aux Yeux Rouges
Publié le 29/09/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.playagain.be/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1758199293-9782808507707-w360.jpg


1933. Dans une petite ville près d'Hanovre, Ebenezer Grump, surnommé le Vampire aux yeux rouges, un meurtrier impitoyable qui a coûté la vie à plus de soixante femmes, enfants et jeunes gens, est sur le point d'être guillotiné. Harry Dickson, qui l'a capturé, ainsi que son élève Tom Wills, sont présents pour assister à l'exécution. Cependant, Dickson soupçonne que quelqu'un tire les ficelles de Grump. Une fois exécuté, l'affaire semblait résolue. Mais notre héros poursuit son enquête ; il y a quelque chose de très étrange dans tout cela : comment expliquer la peur du vampire et son désir ardent d'être exécuté ?

Jean Ray, insaisissable auteur belge, que d’aucuns comparent – sans doute un peu trop goulûment – à Lovecraft, a offert à la littérature fantastique une galerie de récits où s'abreuvent Onofrio Catacchio pour le dessin au couteau et Hiroyuki Ooshima pour l'empire des sangs et des couleurs. Tout comme son ami Henri Vernes, qui fit voyager Bob Morane au-delà des frontières belges du réel, Jean Ray a su engendrer, avec Harry Dickson, détective « cloné » de Sherlock Holmes, une lignée d’aventures qui ne manquent pas de mordant. Ce troisième tome, Le Vampire aux yeux rouges, conduit le lecteur en Allemagne, clin d’œil ironique à cette série originelle publiée dans la langue de Goethe plagiant les romans de Conan Doyle et que Ray aura transposée. Le résultat, ici, reste dans la même bonne veine que les deux premiers volumes : une intrigue certes un peu prévisible, dans laquelle Harry Dickson actionne la guillotine et le sang coule à flots. L’histoire de vampires est un terrain battu et rebattu avec ses clichés, mais les scénaristes Doug Headline et Luana Vergari ont pu y transfuser au fil des 52 pages, un baxter de fantastique et de mystère au goutte-à-goutte qui empêche toute lassitude. L’adaptation graphique, avec sa ligne claire, ses excellents cadrages, et sa mise en couleurs très soignée, enfonce le clou avec une lisibilité remarquable. La coloration d'Hiroyuki Ooshima suit exactement cette recette, à savoir ne supporter que cette clarté et jamais la superposer. Cela correspond à une histoire policière classique, dont les romans ont vraiment pris leur envol dans les années 1930 et qui nous transmettent le flair avec (comme on dit) des lieux et des événements étranges. « Ne pas se fier aux apparences » reste le leitmotiv d’Harry Dickson. Le vampire cache toujours son jeu dans les replis de la nuit. On sort de cette lecture avec l’impression qu’en matière de suspens, Jean Ray et ses héritiers savent encore mordre le temps présent à pleines canines.

VERDICT
« Le Vampire aux yeux rouges » offre une belle histoire de mystère et de suspense. L'atmosphère est reine dans cette aventure policière classique.

Date de parution : 29 Août 2025
Editions : Dupuis
Plus d'articles dans cette catégorie
02/10/2025 @ 14:51:18
Les Tortues Ninja - TMNT tome 1 : Retour à New York
01/10/2025 @ 15:48:07
Choujin X tome 10
30/09/2025 @ 15:43:33
Intelligences
26/09/2025 @ 17:11:08
La Passeuse de Mots - Le roman graphique
25/09/2025 @ 15:41:50
Ramen Akaneko tome 5
24/09/2025 @ 16:46:13
Void Rivals tome 3
23/09/2025 @ 16:37:14
Sirocco
22/09/2025 @ 16:18:23
Jujutsu Kaisen tome 27
19/09/2025 @ 15:06:15
Little England
18/09/2025 @ 15:02:04
Hanma Baki - Perfect Edition tome 1

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Lost Soul Aside (PS5) - Un ancien projet étudiant qui a connu une longue gestation.
Navigateurs Navigateurs
Plus besoin de payer pour YouTube Premium ? Edge vous l'offre gratuitement.
Apple Apple
Apple a commandé plus de 50 % de la capacité de fabrication de TSMC.
Apple Apple
Apple se prépare à sortir un tout nouvel ordinateur portable.
Musique Musique
Spotify entre en guerre contre l'IA : des millions de chansons détruites
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?