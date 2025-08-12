Derek Kudsee prendra la tête de Unit4 Financials by Coda

Publié le 17/09/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Derek apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans les domaines du SaaS, des logiciels d'entreprise et de la transformation digitale. Il a occupé des postes de direction dans les domaines de la stratégie, des opérations et de la mise sur le marché, notamment chez SAP, Salesforce et Microsoft, où il a dirigé des équipes interfonctionnelles dans le cadre d'initiatives complexes de transformation et de croissance. Ces compétences seront essentielles pour diriger l'équipe Unit4 Financials by Coda, qui cherche à définir l'avenir des systèmes de gestion financière et à soutenir le service administratif et financier, dans une période de changements importants.
Derek sera chargé de définir l'orientation future de la solution Unit4 Financials by Coda, en traçant la voie stratégique à suivre en matière de produits, de marchés et d'opportunités auprès des entreprises clientes. Unit4 reconnaît que Coda est depuis longtemps l'application de gestion financière de confiance des DAF du monde entier. Mais aujourd'hui, alors que l'IA agentique automatise rapidement les processus, les équipes financières ont besoin de plus d'agilité et d'analyses en temps réel pour soutenir leur prise de décision. Derek apportera sa grande expertise dans l'alignement des stratégies commerciales et produits afin d'accélérer l'innovation dans la feuille de route des produits dans des domaines tels que l'IA, l'interface utilisateur et l'analyse, tout en renforçant la stratégie de partenariat afin d'offrir plus de valeur aux entreprises clientes.
« Nous sommes ravis que Derek rejoigne l'équipe en tant que nouveau Managing Director de la suite applicative Unit4 Financials by Coda, car nous nous engageons à aider nos clients Coda à améliorer leurs performances commerciales et leur productivité alors que la fonction financière connaît des changements importants », a déclaré Johan Reventberg, CRO de Unit4. « Fort d'une longue expérience dans la réalisation de résultats dans des environnements entrepreneuriaux et multinationaux, Derek jouera un rôle clé dans l'accélération de notre feuille de route pour Unit4 Financials by Coda, en stimulant les investissements dans notre équipe d'ingénieurs et en soutenant nos clients, parmi lesquels figurent des marques mondiales de premier plan telles que HDI, Howden Labuan Re, Portman Travel, SuperDry et Wallenius Wilhelmsen Ocean AS. »
« Unit4 Financials by Coda fait depuis longtemps partie intégrante de nos clients et nous avons aujourd'hui une opportunité passionnante de les aider à repenser la fonction financière grâce aux dernières innovations en matière d'IA, d'automatisation et d'analyse », a déclaré Derek Kudsee, Managing Director de Unit4 Financials by Coda. « J'ai reçu un mandat clair et les ressources nécessaires pour repenser la manière dont nos produits et services permettront à l'avenir de mettre en place des fonctions financières de classe mondiale. Unit4 possède plus de 45 ans d'expérience dans la gestion financière et s'engage à mettre cette expertise au service de ses fidèles clients afin de les aider à innover dans les processus clés de comptabilité financière, d'approvisionnement, de facturation et de gestion des actifs. »
Derek sera chargé de définir l'orientation future de la solution Unit4 Financials by Coda, en traçant la voie stratégique à suivre en matière de produits, de marchés et d'opportunités auprès des entreprises clientes. Unit4 reconnaît que Coda est depuis longtemps l'application de gestion financière de confiance des DAF du monde entier. Mais aujourd'hui, alors que l'IA agentique automatise rapidement les processus, les équipes financières ont besoin de plus d'agilité et d'analyses en temps réel pour soutenir leur prise de décision. Derek apportera sa grande expertise dans l'alignement des stratégies commerciales et produits afin d'accélérer l'innovation dans la feuille de route des produits dans des domaines tels que l'IA, l'interface utilisateur et l'analyse, tout en renforçant la stratégie de partenariat afin d'offrir plus de valeur aux entreprises clientes.
« Nous sommes ravis que Derek rejoigne l'équipe en tant que nouveau Managing Director de la suite applicative Unit4 Financials by Coda, car nous nous engageons à aider nos clients Coda à améliorer leurs performances commerciales et leur productivité alors que la fonction financière connaît des changements importants », a déclaré Johan Reventberg, CRO de Unit4. « Fort d'une longue expérience dans la réalisation de résultats dans des environnements entrepreneuriaux et multinationaux, Derek jouera un rôle clé dans l'accélération de notre feuille de route pour Unit4 Financials by Coda, en stimulant les investissements dans notre équipe d'ingénieurs et en soutenant nos clients, parmi lesquels figurent des marques mondiales de premier plan telles que HDI, Howden Labuan Re, Portman Travel, SuperDry et Wallenius Wilhelmsen Ocean AS. »
« Unit4 Financials by Coda fait depuis longtemps partie intégrante de nos clients et nous avons aujourd'hui une opportunité passionnante de les aider à repenser la fonction financière grâce aux dernières innovations en matière d'IA, d'automatisation et d'analyse », a déclaré Derek Kudsee, Managing Director de Unit4 Financials by Coda. « J'ai reçu un mandat clair et les ressources nécessaires pour repenser la manière dont nos produits et services permettront à l'avenir de mettre en place des fonctions financières de classe mondiale. Unit4 possède plus de 45 ans d'expérience dans la gestion financière et s'engage à mettre cette expertise au service de ses fidèles clients afin de les aider à innover dans les processus clés de comptabilité financière, d'approvisionnement, de facturation et de gestion des actifs. »