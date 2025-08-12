Derek Kudsee prendra la tête de Unit4 Financials by Coda

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Derek apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans les domaines du SaaS, des logiciels d'entreprise et de la transformation digitale. Il a occupé des postes de direction dans les domaines de la stratégie, des opérations et de la mise sur le marché, notamment chez SAP, Salesforce et Microsoft, où il a dirigé des équipes interfonctionnelles dans le cadre d'initiatives complexes de transformation et de croissance. Ces compétences seront essentielles pour diriger l'équipe Unit4 Financials by Coda, qui cherche à définir l'avenir des systèmes de gestion financière et à soutenir le service administratif et financier, dans une période de changements importants.Derek sera chargé de définir l'orientation future de la solution Unit4 Financials by Coda, en traçant la voie stratégique à suivre en matière de produits, de marchés et d'opportunités auprès des entreprises clientes. Unit4 reconnaît que Coda est depuis longtemps l'application de gestion financière de confiance des DAF du monde entier. Mais aujourd'hui, alors que l'IA agentique automatise rapidement les processus, les équipes financières ont besoin de plus d'agilité et d'analyses en temps réel pour soutenir leur prise de décision. Derek apportera sa grande expertise dans l'alignement des stratégies commerciales et produits afin d'accélérer l'innovation dans la feuille de route des produits dans des domaines tels que l'IA, l'interface utilisateur et l'analyse, tout en renforçant la stratégie de partenariat afin d'offrir plus de valeur aux entreprises clientes., a déclaré Johan Reventberg, CRO de Unit4., a déclaré Derek Kudsee, Managing Director de Unit4 Financials by Coda.