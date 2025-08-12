Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Derek Kudsee prendra la tête de Unit4 Financials by Coda
Publié le 17/09/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Derek apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans les domaines du SaaS, des logiciels d'entreprise et de la transformation digitale. Il a occupé des postes de direction dans les domaines de la stratégie, des opérations et de la mise sur le marché, notamment chez SAP, Salesforce et Microsoft, où il a dirigé des équipes interfonctionnelles dans le cadre d'initiatives complexes de transformation et de croissance. Ces compétences seront essentielles pour diriger l'équipe Unit4 Financials by Coda, qui cherche à définir l'avenir des systèmes de gestion financière et à soutenir le service administratif et financier, dans une période de changements importants.

Derek sera chargé de définir l'orientation future de la solution Unit4 Financials by Coda, en traçant la voie stratégique à suivre en matière de produits, de marchés et d'opportunités auprès des entreprises clientes. Unit4 reconnaît que Coda est depuis longtemps l'application de gestion financière de confiance des DAF du monde entier. Mais aujourd'hui, alors que l'IA agentique automatise rapidement les processus, les équipes financières ont besoin de plus d'agilité et d'analyses en temps réel pour soutenir leur prise de décision. Derek apportera sa grande expertise dans l'alignement des stratégies commerciales et produits afin d'accélérer l'innovation dans la feuille de route des produits dans des domaines tels que l'IA, l'interface utilisateur et l'analyse, tout en renforçant la stratégie de partenariat afin d'offrir plus de valeur aux entreprises clientes.

« Nous sommes ravis que Derek rejoigne l'équipe en tant que nouveau Managing Director de la suite applicative Unit4 Financials by Coda, car nous nous engageons à aider nos clients Coda à améliorer leurs performances commerciales et leur productivité alors que la fonction financière connaît des changements importants », a déclaré Johan Reventberg, CRO de Unit4. « Fort d'une longue expérience dans la réalisation de résultats dans des environnements entrepreneuriaux et multinationaux, Derek jouera un rôle clé dans l'accélération de notre feuille de route pour Unit4 Financials by Coda, en stimulant les investissements dans notre équipe d'ingénieurs et en soutenant nos clients, parmi lesquels figurent des marques mondiales de premier plan telles que HDI, Howden Labuan Re, Portman Travel, SuperDry et Wallenius Wilhelmsen Ocean AS. »

« Unit4 Financials by Coda fait depuis longtemps partie intégrante de nos clients et nous avons aujourd'hui une opportunité passionnante de les aider à repenser la fonction financière grâce aux dernières innovations en matière d'IA, d'automatisation et d'analyse », a déclaré Derek Kudsee, Managing Director de Unit4 Financials by Coda. « J'ai reçu un mandat clair et les ressources nécessaires pour repenser la manière dont nos produits et services permettront à l'avenir de mettre en place des fonctions financières de classe mondiale. Unit4 possède plus de 45 ans d'expérience dans la gestion financière et s'engage à mettre cette expertise au service de ses fidèles clients afin de les aider à innover dans les processus clés de comptabilité financière, d'approvisionnement, de facturation et de gestion des actifs. »
Plus d'articles dans cette catégorie
12/09/2025 @ 13:20:20
Les systèmes ERP autonomes mettront fin aux travaux de forçat numériques en réduisant de moitié le nombre de tâches nécessitant une intervention manuelle
08/09/2025 @ 10:45:30
Mollie désormais disponible dans toute la Scandinavie
08/09/2025 @ 09:08:10
ESET est Strong Performer dans une évaluation indépendante des services MDR en Europe
04/09/2025 @ 09:18:39
GhostRedirector, nouveau groupe de menaces chinois, manipule Google et empoisonne les serveurs Windows – une découverte d’ESET
02/09/2025 @ 09:33:00
En s’intégrant à ConnectWise Asio, ESET aide les MSP
28/08/2025 @ 09:40:08
PromptLock, premier ransomware alimenté par l'IA, une decouverte d’ESET
27/08/2025 @ 09:13:28
Rentrée scolaire et arnaques en ligne courantes en cette période – explications d’ESET
21/08/2025 @ 10:00:37
« Ce qui se passe en ligne reste en ligne » et autres mythes ...Le top 10 des idées fausses sur la cyberintimidation
18/08/2025 @ 15:25:47
Deel lance “AI Workforce”
12/08/2025 @ 07:45:53
Entreprises européennes et canadiennes cibles de RomCom, groupe russe, par une nouvelle vulnérabilité - ESET Research

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
AMD AMD
Nouveau processeur AMD pour cartes mères plus anciennes. C'est ce que nous appelons le support à long terme.
Programmation Programmation
Impossible de sortir les enfants de la voiture. Tesla sous le feu des autorités.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test NHL 26 (PS5) : La glace est plus réelle que jamais.
Windows Windows
Windows dispose désormais de son propre Spotlight intégré... grâce à Google !
Sécurité Sécurité
Plus de 300 packages JavaScript infectés par un ver auto-réplicateur
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?