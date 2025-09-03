La Passeuse de Mots - Le roman graphique

L'histoire se déroule dans un monde où les mots exercent un immense pouvoir. Ils peuvent rassembler les gens, les séparer, les détruire, les aider, les condamner, être une arme, les aimer, les détruire ou sauver le monde. Ils ont leur propre volonté et sont influencés par les émotions. Ils représentent une grande responsabilité, un don, mais aussi un fardeau et un poids terrible à porter. Notre protagoniste Arya le comprendra bien en découvrant qu'elle est la Passeuse de Mots, la seule capable de s'opposer aux Ténèbres qui menacent ses proches et son monde entier. Arya est une jeune pâtissière passionnée de livres et de lecture. Satisfaite de sa vie, elle aime sa famille et se laisse porter par son imagination à travers des mondes fantastiques. Elle ignore tout du mal et de la violence. Mais Arya est aussi très seule. Elle n'a qu'un seul « ami », outre les livres pour lesquels elle donnerait sa vie : le prince Aidan, le plus jeune fils du roi, lui aussi isolé de tous, à la fois parce qu'il est malade et, surtout, parce qu'il est le seul de la famille royale à ne pas posséder de magie !Au début du roman graphique, nous avions presque l'impression d'être dans un conte de fées. Visuellement, nous avionss l'impression de revivre le début du dessin animé Disney « La Belle et la Bête », avec Belle errant dans son village, un livre à la main, et tous les villageois colorés chantant joyeusement. Cette idylle est cependant brusquement interrompue par l'arrivée du mal, les Chevaliers de Verre, qui sèment la destruction et la mort le jour de la célébration du renouvellement annuel du Traité, qui limite l'usage de la magie pour prévenir les troubles et la violence au seul royaume d'Hélios. Arya doit fuir tout et tous pour sa propre sécurité, abandonnant sa vie paisible et heureuse pour se lancer dans un voyage initiatique et mouvementé en compagnie de personnages insolites, à la recherche des Mots qui sauveront le Royaume et à la recherche d'Aidan et de sa famille disparus. Le plus gros problème est que Arya est très puérile et naïve pour son âge, et lorsqu'elle se retrouve entraînée malgré elle dans un combat pour sauver le monde qu'elle n'a pas sollicité, elle ne peut s'empêcher de se sentir découragée et désolée pour elle-même. Finalement, elle doit subir les conséquences d'avoir été « choisie » sans avoir son mot à dire. Elle doit se battre pour une cause qu'elle n'a pas choisie, et surtout, une cause que personne ne peut lui expliquer ! Arya avance à l'aveuglette, guidée seulement par une brève introduction du Gardien, une carte magique qui la guide dans sa quête des Mots, et l'aide de son protecteur, un jeune voleur plutôt singulier, Killian Nightbringer, et d'autres personnages qu'elle rencontrera au cours de sa quête. En fait, personne ne lui explique rien ; le seul qui devrait l'enseigner et la guider, Killian, ne fait que la taquine et la provoquer avec un comportement véritablement bipolaire. Il l'appelle « Amour », mais la traite souvent d'idiote. C'est comme si les personnages étaient enfermés dans leurs rôles respectifs : le voleur, le protecteur, la nounou, le monstre… c'est un peu déconcertant ! La construction du monde est originale, mais elle est vraiment esquissée ! On ne sait rien de la magie ; à part quelques indices, on ignore pourquoi elle est « limitée » au royaume d'Hélios et quel impact cela a sur les royaumes voisins, ni comment est structuré le monde dans lequel évoluent les personnages.Dans l'ensemble, étant donné qu'il s'agit du premier tome d'une série de quatre, et donc d'une introduction, cette adaptation s'avère prometteuse. L'histoire a du potentiel, tout comme l'héroïne, et il faut espérer qu'elle progressera en qualité dans les tomes suivants.Date de parution : 03 Septembre 2025Editions : Hachette Romans