Daemon X Machina: Titanic Scion sert à la fois de continuation spirituelle et d'extension narrative de la série de mecha-action qui a bouleversé le genre en 2019. Si le premier Daemon X Machina a introduit un monde post-apocalyptique rempli de conflits entre humains et IA voyous appelées Immortels, alors Titanic Scion continue cet héritage à une échelle plus grande, plus personnelle et plus philosophique. Titanic Scion conserve des éléments clés comme le système Arsenal, l'énergie Femto et le conflit existentiel, mais introduit de nouveaux personnages, une structure en monde ouvert et une narration plus profonde. Plusieurs personnages du premier jeu réapparaissent en tant que légendes ou antagonistes, créant un lien émotionnel fort pour les joueurs fidèles et un nouvel espace d'exploration pour les nouveaux venus. Produit par Kenichiro Tsukuda et conçu par Shoji Kawamori, ce jeu ne se résume pas à des combats de machines, mais à une quête de sens dans un monde en ruine. Titanic Scion est une réflexion sur cette question ancestrale : si nos corps sont des machines, où sont nos âmes ? Bref, l'histoire du jeu se déroule plusieurs siècles après les événements du premier volet. Le monde est toujours en proie à une guerre entre les Outers, des humains dotés de capacités spéciales grâce à l'exposition à l'énergie Femto, et un groupe d'humains qui veulent contrôler les femtos et conquérir le monde. Au début du jeu, vous, le protagoniste, accompagné de votre meilleur ami, Nerve, tentez de vous échapper d'une station orbitale appelée Garden, où les Outers sont détenus et utilisés pour des expériences. Dans un combat perdu d'avance, Nerve se sacrifie pour vous permettre de vous enfuir à la surface de la planète. Après vous être écrasé, vous rejoignez les Reclaimers, une force rebelle luttant contre le régime militaire de l'Axiome Souverain. Vos missions initiales sont axées sur la survie, l'accomplissement de vos preuves au Colisée et la construction progressive d'une réputation de mercenaire. Mais sous les explosions et le métal se cache une histoire plus profonde : celle de l'identité, de la trahison et de l'espoir de libérer non seulement le corps, mais aussi l'âme d'un système oppressif. À mi-chemin du jeu, l'histoire s'intensifie lorsqu'un conflit éclate, impliquant non seulement les humains et les Outers, mais aussi une mystérieuse entité extraterrestre. La tension monte à mesure que nous approchons à nouveau de Garden, non seulement pour sauver Nerve, mais aussi pour découvrir la vérité sur les origines de Femto et notre rôle dans ce cycle de guerre sans fin.Titanic Scion n'est pas seulement un jeu d'action mécha : c'est un espace d'expression, un champ de bataille stratégique et un laboratoire de crises existentielles. Chaque élément de gameplay est conçu pour offrir aux joueurs un contrôle total sur leur style de combat, leur exploration et même leur identité. C'est là que le jeu brille : non seulement par sa complexité, mais aussi par la façon dont cette complexité ouvre un espace de réflexion. Les combats dans Titanic Scion sont une symphonie de vitesse, de puissance et de décisions prises en une fraction de seconde. Votre arsenal peut planer dans les airs, esquiver les missiles en vrille, puis tirer à distance avec un canon électrique avant d'atterrir avec une épée à plasma. Chaque arme possède un poids, un délai et des effets visuels qui lui sont propres, vous permettant de ressentir pleinement l'impact de chaque décision. Un nouveau système de gestion de la chaleur a été mis en place, permettant à l'Arsenal d'augmenter sa température interne en cas d'utilisation d'armes lourdes ou de manœuvres extrêmes. Sans gestion, une surchauffe peut entraîner un arrêt temporaire. Cela ajoute une dimension stratégique : quand être agressif, quand reculer et quand se calmer. L'IA ennemie semble également nettement améliorée. Elle peut encercler, attirer et même exploiter le terrain à son avantage. Les combats contre des boss comme le Léviathan de classe Titan ou le Gardien du Jardin ne se limitent pas aux dégâts, mais nécessitent aussi de décrypter les schémas, de contrôler le rythme et parfois d'accepter la défaite comme un élément du processus d'apprentissage. Le système de modification est au cœur de la personnalisation. Chaque partie du corps – tête, torse, bras et jambes – peut être remplacée grâce à des centaines d'options. Il existe des pièces légères pour la mobilité, des pièces lourdes pour la défense, et des pièces expérimentales offrant des effets spéciaux comme la dilatation temporelle ou l'impulsion IEM. Couleurs, textures et même autocollants sont personnalisables. Nous pouvons créer un Arsenal à l'image de notre personnalité : furtif et minimaliste, cyberpunk flamboyant ou industriel brutal. Même les sons du moteur et les visuels du tableau de bord sont modifiables, faisant de chaque Arsenal non seulement un outil, mais une extension de l'âme du joueur. Les matériaux sont récupérés auprès des ennemis, de l'environnement et des missions. Le système d'artisanat permet de créer des armes, des armures et même des drones de soutien. Il existe également la Fusion de Plans, qui permet de combiner deux plans pour créer une version hybride aux effets uniques.Visuellement, Titanic Scion est une explosion de style. Des designs de mechas excentriques, de nombreux effets de particules et une palette de couleurs néon rappelant le cyberpunk des années 80. Cependant, les textures sont parfois en basse résolution et la fréquence d'images peut sembler instable par endroits sur Nintendo Switch 2. Le monde de Titanic Scion est divisé en cinq zones principales : Crimson Wastes, Echo Ruins, Femto Forest, Skyhold, et Garden Perimeter. Chacune possède une atmosphère unique, allant d'un désert rouge jonché de ruines satellites à une Femto-Forêt aux lueurs violettes, peuplée d'anomalies gravitationnelles. On peut explorer avec Arsenal, à pied ou en utilisant des véhicules alternatifs comme des motos ou des voitures. Le système météorologique dynamique et le cycle jour-nuit influencent la visibilité et les types d'ennemis qui apparaissent. Cependant, l'interaction avec l'environnement est limitée. Il n'y a pas d'écosystèmes ni de PNJ véritablement vivants, ce qui donne à ce monde une allure de décor plutôt que d'entité vivante. Les missions principales sont structurées de manière cinématographique, avec des cinématiques fluides et des dialogues parfois philosophiques, mais néanmoins compréhensibles. Nous infiltrerons des installations secrètes, traverserons des tempêtes magnétiques et ferons face à des dilemmes moraux, comme choisir entre sauver la colonie ou détruire la source Femto. Cependant, les missions secondaires s'en tiennent souvent aux schémas classiques : « éliminer tous les ennemis », « récupérer des données » ou « protéger le convoi ». Si les environnements et les ennemis sont variés, la conception des objectifs manque d'innovation. Heureusement, le système de modificateurs de mission permet d'ajouter des défis supplémentaires comme « interdiction d'armes à distance » ou « temps limité », ce qui rafraîchit un peu l'expérience. L'audio du jeu est moins complexe et quelque peu mitigé. La musique est énergique, mêlant rock électronique et ambiance science-fiction. Les bruitages des armes et des explosions sont puissants et satisfaisants. Malheureusement, le doublage anglais manque d'émotion et peut parfois paraître gênant. Le doublage japonais est recommandé pour une expérience plus immersive.Cependant, la véritable valeur de Titanic Scion ne réside pas seulement dans la quantité de contenu, mais aussi dans la qualité et la profondeur de l'expérience qu'il offre. La progression ne dépend pas uniquement du niveau, mais aussi de la réputation et de l'affinité. Nous pouvons rejoindre des factions comme les Reclaimers, Iron Choir, ou les Femto Ascendants, chacune donnant accès à des technologies et des missions exclusives. Ces choix influencent la fin et les interactions entre les personnages, ce qui rajoute du poids à nos décisions. Une fois l'histoire principale terminée, le jeu débloque la Titanic Arena, où vous affronterez des versions alternatives de boss, avec de nouveaux schémas d'attaque et du butin rare. Il y a aussi la Femto Rift, une zone anormale qui change chaque semaine, remplie d'ennemis expérimentaux et de défis environnementaux extrêmes. Le mode New Game+ vous permet de recommencer avec tout votre équipement, mais avec des ennemis plus intelligents et des missions modifiées. Il existe également la Faction War, un mode JcJcE où trois factions s'affrontent pour le contrôle d'une zone spécifique, avec des récompenses cosmétiques et des armes exclusives. Cependant, la fin de partie peut s'avérer assez pénible en solo. Certains contenus, comme le Raid Leviathan, sont conçus pour la coopération, et le matchmaking peut être lent. Néanmoins, pour les joueurs qui apprécient l'expérimentation et les défis mécaniques, la fin de partie offre une grande liberté d'exploration. Avec environ 35 à 45 heures de jeu principal, auxquelles s'ajoutent des contenus de fin de jeu, le jeu peut facilement durer 60 à 80 heures pour les joueurs désireux d'explorer tous les systèmes et l'histoire. Certes, il y a des défauts, comme des missions répétitives et un monde qui manque de vie. Mais si l'on considère le coût horaire, la profondeur de la personnalisation et l'impact narratif, Titanic Scion offre un excellent rapport qualité-prix, surpassant même certains de ses homologues plus chers mais moins profonds. Pour les joueurs qui recherchent plus que de l'action, qui veulent ressentir le conflit intérieur sous l'acier et qui apprécient la conception de mecha à la fois comme une forme d'art et une philosophie, Titanic Scion ne vaut pas seulement la peine d'être acheté, il vaut la peine d'y réfléchir.Daemon X Machina: Titanic Scion est une évolution audacieuse de la formule classique du mecha-action. Il élargit non seulement l'échelle du monde et la complexité du système, mais approfondit également le récit et élargit le champ d'expression du joueur. Sous les explosions et l'acier, le jeu soulève des questions existentielles rarement abordées dans son genre : l'identité, le sacrifice et la liberté. Bien qu'imparfait, Titanic Scion réussit à transmettre que même dans le corps d'une machine, l'âme peut s'exprimer.