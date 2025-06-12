Ramen Akaneko tome 5

Ramen Akaneko (Ramen Aka Neko) est une sÃ©rie toujours en cours de parution au Japon et qui a connu douze tomes Ã ce jour aux Ã©ditions Shueisha. Rencontrez Tamako, qui a dÃ©crochÃ© un entretien dans un restaurant de ramen gÃ©rÃ© uniquement par des chats. Lorsque le gÃ©rant fÃ©lin lui demande si elle aime les chats, Tamako admet qu'elle est en fait plutÃ´t une personne Ã chien, mais elle a Ã©tÃ© embauchÃ©e sur le champ ! Mais sa description de poste n'est pas tout Ã fait ce Ã quoi elle s'attendait. Au lieu de servir des ramen, elle est dÃ©sormais une gardienne de chats dÃ©vouÃ©e.Dans le volume 5, la nouvelle chatte Jewel s'est enfin habituÃ©e au restaurant de ramen. Le restaurant est animÃ© par une Ã©quipe exceptionnelle, dont l'ancienne idole fÃ©line Hana-chan, mais Akaneko, dÃ©vouÃ©e aux ramen et au service client, est Ã©galement ouverte et animÃ©e aujourd'hui ! DÃ¨s le dÃ©but, un client rÃ©gulier, un salaryman aux yeux plissÃ©s, a annoncÃ© qu'il allait Ãªtre transfÃ©rÃ© et qu'il ne pourrait plus venir Ã Akanekoâ€¦ Les transferts sont monnaie courante pour les employÃ©s de bureau au Japon. Cette fois, les membres d'Akaneko ont offert un peu de fan service. Eh bien, ce genre de service est rÃ©servÃ© aux clients rÃ©guliers. Ils envisageaient d'ailleurs de leur proposer un service spÃ©cial avec des illustrations originales, et cette attention est trÃ¨s apprÃ©ciable ! Ce manga est vraiment brillant dans les dÃ©tails. Ramen Akaneko a su fidÃ©liser sa clientÃ¨le, mais tout n'a pas Ã©tÃ© simple dÃ¨s le dÃ©but. La maman de Rat nous a mÃªme confiÃ© qu'il y avait eu une grande panique Ã l'ouverture et que c'Ã©tait assez difficile. Sasaki et son Ã©quipe sont trÃ¨s compÃ©tents, car ils n'ont pas laissÃ© un Ã©chec les dÃ©courager, ils ont discutÃ© de la direction de Ramen Akaneko avec leurs collÃ¨gues, ont proposÃ© des contre-mesures et ont travaillÃ© dur pour cultiver des clients rÃ©guliers ! Bien qu'il y ait parfois des clients gÃªnants, la force de Ramen Akaneko est qu'il peut fonctionner paisiblement avec la coopÃ©ration de ses clients rÃ©guliers de longue date , on espÃ¨re donc qu'ils continueront Ã faire de leur mieux !De nombreux Ã©pisodes prÃ©sentent un personnage rÃ©current, un salariÃ©, qui apparaÃ®t frÃ©quemment, mais qui n'est qu'un personnage de la mafia. On y trouve Ã©galement une anecdote sur les dÃ©buts d'Akaneko. Ne manquez pas l'Ã©volution de Jewel et ses motivations !Date de parution : 12 Juin 2025Editions : Kurokawa