Money Laundering Simulator
PubliÃ© le 25/09/2025 Dans PlayStation 5
DÃ©veloppÃ© et produit par NOSTRA Games, Money Laundering Simulator est un simulateur de gestion de blanchisserie ... d'argent sale ! Le jeu nous offre la possibilitÃ© de gÃ©rer notre propre Ã©tablissement, situÃ©e dans un sous-sol forcÃ©ment. La rÃ©ception des contrats se fait via un smartphone. Nous recevons les commandes par un tuyau et les expÃ©dions par un ascenseur. La monnaie utilisÃ©e ici sert Ã  amÃ©liorer la blanchisserie et Ã  acheter des stocks. Ces stocks sont divisÃ©s en deux catÃ©gories : ceux oÃ¹ les commandes seront collectÃ©es et ceux oÃ¹ le matÃ©riel est utilisÃ© pour travailler avec des espÃ¨ces. AprÃ¨s avoir reÃ§u un contrat, une commande contenant une liste de travaux et l'argent lui-mÃªme arrive. Le cash est dissimulÃ© dans des boÃ®tes Ã  chaussures, des sacs poubelles, un matelas, etc. D'importantes quantitÃ©s d'argent liquide sont tachÃ©es d'huile, de sang, de saletÃ© et de liquides. Selon la tÃ¢che, il faut laver, sÃ©cher, repasser et trier, et au final, les liasses soigneusement triÃ©es sont rÃ©parties dans des boÃ®tes, des sacs de sport ou des valises de voyage. Le systÃ¨me de progression vous permet de dÃ©bloquer progressivement de nouvelles amÃ©liorations et fonctionnalitÃ©s. Pour un accÃ¨s complet, vous devrez amÃ©liorer votre rÃ©putation jusqu'au niveau 9. AprÃ¨s le niveau 15, le dernier niveau d'amÃ©lioration s'ouvre et les amÃ©liorations suivantes n'apportent aucun changement. Les commandes sont classÃ©es sur la carte par ordre d'urgence : vert (simple), jaune (standard, sans minuteur), rouge (urgent). Le titre ne comporte aucune intrigue, mais se concentre sur la progression de votre business Ã  travers un systÃ¨me de mise Ã  niveau et de popularitÃ©. La satisfaction du client influence directement le succÃ¨s du lieu, nÃ©cessitant une attention particuliÃ¨re Ã  la qualitÃ© du service et Ã  la rapiditÃ© de prÃ©paration.

D'un point de vue graphique et sonore, le titre fait son travail sans infamie et sans Ã©loges. Le gameplay reste fluide, sans chute de frÃ©quence d'images ni problÃ¨mes graphiques Ã©vidents. L'action prend place Ã  la premiÃ¨re personne, comme dans un FPS, le personnage se dÃ©plaÃ§ant avec le joystick gauche et la camÃ©ra avec le stick droit. R2 permet de courir, L2 de zoomer, Triangle sert Ã  sauter et Rond Ã  s'accroupir. Enfin X est le bouton d'action pour interagir avec les machines. Money Laundering Simulator se prÃ©sente comme un titre solide dans le genre des simulations de gestion. MÃªme si le titre est en anglais uniquement, vous apprendrez facilement grÃ¢ce Ã  un tutoriel simple. Le processus est clair et des icÃ´nes indiquent l'Ã©tat d'avancement. MalgrÃ© quelques limitations typiques d'un jeu simulator, il offre une expÃ©rience assez agrÃ©able pendant environ trois heures.

VERDICT
Money Laundering Simulator reprend le schÃ©ma typique des jeux Nostra.Games, mais avec une implÃ©mentation assez allÃ©gÃ©e par rapport aux prÃ©cÃ©dents, aprÃ¨s tout le commerce est ici illÃ©gal. C'est un titre amusant mais assez court dans l'ensemble.
 Notre Avis
6 / 10
