Ed & Edda: GRAND PRIX - Racing Champions

Son parc d'attractions est toute sa vie. Et pourtant, Erwin doit le voir sombrer dans une crise : le public s'absente, l'argent manque et il est dÃ©sormais criblÃ© de dettes. Sa fille Edda tente de le soutenir. Son cÅ“ur bat pour la course automobile et pour son grand modÃ¨le, Ed, quadruple vainqueur du Grand Prix. Un jour, elle rencontre son idole. Cependant, un malheureux incident survient, blessant griÃ¨vement le pilote, juste avant la course. Edda lui propose alors de conduire Ã sa place et de se faire passer pour lui. Ce n'est pas facile. Non seulement les deux hommes sont trÃ¨s diffÃ©rents, ce qui explique leurs conflits constants, mais des Ã©vÃ©nements Ã©tranges se produisent Ã©galement sur le circuit. Comme son nom le suggÃ¨re, Ed & Edda: GRAND PRIX â€“ Racing Champions s'inspire des personnages et des dÃ©cors du film, crÃ©ant un jeu de course de karting simple mais bien conÃ§u, spÃ©cialement conÃ§u pour les familles, les enfants et les fans d'Europa-Park. Le parc d'attractions Europa-Park est l'un des plus grands pÃ´les d'attraction d'Allemagne, avec plus de six millions de visiteurs chaque annÃ©e. Il a donc sans doute Ã©tÃ© judicieux de rÃ©aliser un film sur ce parc Ã thÃ¨me pour son 50e anniversaire. Vous pouvez choisir parmi huit personnages, dont Ed et Edda, chacun possÃ©dant des caractÃ©ristiques uniques : certains sont rapides mais lÃ©gers, d'autres maniables mais plus stables. Cette diversitÃ© confÃ¨re Ã chaque course un style et une stratÃ©gie lÃ©gÃ¨rement diffÃ©rents. Les circuits vous emmÃ¨nent Ã travers des paysages inspirÃ©s des monuments europÃ©ens, avec des tracÃ©s dynamiques, des virages surprenants et des boosts Ã collectionner. Le gameplay est simple : drifts, boost, bonus et courses sur circuit dans diffÃ©rents modes : Grand Prix, Contre-la-montre, Course aux points ou Course libre. Le systÃ¨me de bonus fonctionne bien, mÃªme s'il est un peu superficiel. Il repose souvent sur des pointes de vitesse plutÃ´t que sur de vÃ©ritables tactiques de course. Les courses sont chaotiques, amusantes et parfaites pour une soirÃ©e en famille ou entre amis. Les personnalisations de voitures, les sons et les effets sonores originaux ajoutent du charme sans trop complexifier le gameplay.Bien sÃ»r, il ne faut pas s'attendre Ã la puissance visuelle d'un Mario Kart World. Non seulement il s'agit d'une production europÃ©enne relativement bon marchÃ©, et non d'un colosse au budget bien supÃ©rieur. C'est aussi un jeu avec des personnages principaux animaliers, on ne peut donc pas en exiger du rÃ©alisme. L'action est plutÃ´t digne d'un cartoon avec des Ã©vÃ©nements constamment diffÃ©rents de ce qui Ã©tait prÃ©vu et un dÃ©roulement proche comme le Mario Kart dÃ©jÃ citÃ©. Cela peut aussi Ãªtre amusant. Malheureusement, on n'en tire pas grand-chose de ce cÃ´tÃ©-lÃ , le titre oscillant entre l'exagÃ©ration et le rÃ©alisme, sans jamais prendre parti. Ã€ d'autres Ã©gards Ã©galement, Grand Prix d'Europe n'atteint pas son potentiel. Par exemple, le cadre aurait permis de mettre en valeur les pays europÃ©ens traversÃ©s par Edda et les autres. Mais ils se contentent de placer des points de repÃ¨re et d'en rester lÃ . On y trouve aussi des blagues simples, comme celle sur la fondue en Suisse. L'ambiance est plutÃ´t fade. Ce n'est mÃªme pas toujours drÃ´le. Globalement , Grand Prix d'Europe ne prend guÃ¨re le temps de dÃ©velopper les idÃ©es originales, se contentant de les prÃ©senter. Beaucoup de choses ne sont qu'effleurÃ©es, et certains personnages sont simplement prÃ©sents. Cela pourrait suffire au jeune public cible. Le reste du public peut s'attendre Ã une jeu plutÃ´t agrÃ©able, oÃ¹ il se passe constamment quelque chose, mais oÃ¹ peu de choses restent gravÃ©es dans la mÃ©moire. Le multijoueurs Ã quatre joueurs (en Ã©cran splittÃ© uniquement) est forcÃ©ment le bienvenue. A noter que la version physique du jeu ne sortira qu'en octobre 2025.Dans Â« Grand Prix d'Europe Â», deux souris s'affrontent dans une course, notamment pour sauver un parc d'attractions en difficultÃ©. Le jeu vidÃ©o ne tire aucun profit du scÃ©nario du film ni du parc d'attractions Europa-Park qui lui a servi d'inspiration. Il s'agit d'un jeu agrÃ©able pour les enfants, qui ne surprend ni visuellement ni par son contenu.