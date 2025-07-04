Void Rivals tome 3

Ainsi, malgré toutes ces absurdités et sans faire de bruit, la série Void Rivals atteint son troisième volume. Au total, nous disposons de dix-huit numéros américains de la pierre angulaire de l' univers Energon . Cette renaissance particulière des franchises Transformers et GI Joe continue de nous réjouir grâce au travail remarquable de l'équipe d'auteurs impliqués, dirigée par le toujours brillant Robert Kirkman . Depuis l'annonce des nouvelles séries de Joe et de robots transformables, on imagine le créateur d' Invincible et de The Walking Dead animer des réunions créatives avec les figurines originales entre les mains, tel un véritable fan. Void Rivals, comme le reste de la série, respire l'amour sous tous les angles. À cela, il faut ajouter l'apparente liberté créative qu'Hasbro a donnée à Skybound pour raconter l'histoire au rythme qu'ils jugent approprié, en tuant des personnages classiques à la première occasion ou en en introduisant de nouveaux comme Darak et Solila , les protagonistes absolus de Void Rivals, qui se retrouvent à un moment extrêmement important de leurs aventures respectives après avoir été contraints de prendre des chemins différents suite aux événements du volume précédent. C'est avec ces éléments que débute « La Lumière de Zerta », le meilleur volume publié à ce jour dans tout l'univers Energon (oui, meilleur que le volume original de Transformers ). Les pages qui suivent nous offrent une mine d'informations pertinentes sur le conflit entre Agorria et Zertonia . Un conflit millénaire, truffé de secrets et de conspirations, qui révèle peu à peu son vrai visage sur le terrain.Comme si cela ne suffisait pas, dans ce Game of Thrones galactique, Kirkman n'oublie pas ce que les lecteurs recherchent. Alors, lentement mais sûrement, il y ajoute des bribes d'informations ici et là. Qu'il s'agisse de l'apparition de l'un des méchants les plus marquants de GI Joe (qui a fait ses débuts dans le magnifique film d'animation qui a servi d'épilogue à la série), ou d'une référence à ce qui se passe sur Terre avec un groupe de robots « perdus »… Des détails qui façonnent une tapisserie dont seul l'auteur connaît, pour l'instant, la forme finale. Avec un rythme clairement en constante progression , Void Rivals reste une série originale, stimulante, intéressante et hautement addictive. Comme prévu, le cœur de l'univers Energon continue de prendre une ampleur exponentielle, avec la promesse tacite que tout cela finira par une bagarre majeure. Pour apprécier pleinement ce que Kirkman nous raconte dans Void Rivals, il serait judicieux de commencer par relire les deux premiers volumes de la série . Ce n'est pas indispensable, mais la quantité d'informations contenues dans l'histoire est telle que je la recommande. Côté artistique, Lorenzo de Felici (l'autre artiste derrière Oblivion Song ) continue d'exceller avec ses lignes simples et fines et ses arrière-plans épurés, permettant de mieux se concentrer sur ses personnages. Les couleurs sont signées Patricio Delpeche, qui complète à merveille les crayons de son collègue.Nous sommes de plus en plus accro aux aventures de ces Roméo et Juliette aux multiples talents . Telle une version shakespearienne, nous sommes convaincus que Kirkman leur réserve un parcours plein de rebondissements.Date de sortie : 04 Juillet 2025Editions : Urban Comics