Le sirocco est un vent chaud et sec qui souffle du sud-est. Le sirocco représente presque l'histoire de la famille de Mia : celle de la grand-mère Elsa et du grand-père Andrea, qui viennent de Sicile à Venise et s'y installent - lui pour enseigner l'histoire de l'art, elle pour étudier la sculpture et se rapprocher de lui. Et Sirocco, peut-être sans surprise, est aussi le nom d'un lieu : celui de Gianni, fils d'Elsa et Andrea et père célibataire de Mia. Et Mia grandit juste là, entre le bar de papa, les canaux et les crues, dans une ville un peu fantomatique et vidée de touristes. Le rêve de Mia est de danser, et à dix-sept ans elle le sait déjà : le ballet devra être son avenir. Il y a pourtant un chemin à parcourir : des sacrifices, des entraînements éprouvants, des auditions à préparer et à surmonter, peut-être des déménagements pour affronter et un autre lendemain, loin de Venise, de la famille et des amis, la peur de tout laisser derrière soi et celle de ne pas le faire. Pendant ce temps, il y a une vague invisible qui monte, tout comme les hautes eaux, prête à submerger ce qu'elle trouve. C'est le spectre de la maladie de grand-mère Elsa, qui revient à la charge après l'avoir déjà testée une fois et lui avoir enlevé sa plus grande passion. Et Mia et son père, contraints à un voyage en Sicile, se retrouvent à la croisée des chemins, sans savoir quelle direction prendre.Sirocco de Giulio Macaione (Basilico) est idéalement divisé en trois parties, qui correspondent à trois choix de couleurs différentes. Le début est confié à un bleu pâle, presque préparatoire : on y voit Mia aux prises avec la danse et avec l'intention de trouver un partenaire pour son père ; son meilleur ami Enrico, qui est sur le point d'obtenir son diplôme et cherche un peu d'indépendance ; les lettres mystérieuses qu'Elsa reçoit de Sicile. Puis le bleu cède la place au jaune : la redécouverte d'une terre et d'un amour, une atmosphère voilée de douleur et de nostalgie. Et enfin, le lilas, qui écrit l'épilogue et met les protagonistes face à eux-mêmes : à partir de là, on ne peut que continuer. L'histoire de Sirocco est celle de plusieurs générations et de plusieurs manières d'appréhender l'amour : Gianni, retenu par la perspective de retomber amoureux, semble être tout le contraire d'Elsa, sa mère, déterminée à suivre ce qu'elle ressent. Et c'est Elsa, avec Mia, qui tient les rênes de la bande dessinée : grand-mère et petite-fille sont de beaux personnages, parfois différents et complémentaires, parfois si similaires qu'ils peuvent presque se refléter. À la fois agités et à la fois forts, tous deux destinés à suivre leur propre chemin malgré tout.Giulio Macaione nous offre un roman graphique avec un arrière-goût aigre-doux de nostalgie , qui raconte une famille et ses lieux, des amours inattendues et d'autres tenues secrètes pendant des années, de photographies redécouvertes et futures à écrire.Date de sortie : 22 Août 2025Editions : Ankama