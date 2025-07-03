Jujutsu Kaisen tome 27

Jujutsu Kaisen est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trente-et-un tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Il s'agit de la suite du manga unitaire Tokyo Metropolitan Magic Technical School. Dans un monde où les démons se nourrissent d'humains sans méfiance, des fragments du démon légendaire et redouté Ryoma Sukuna ont été perdus et dispersés. Si un démon consommait les parties du corps de Sukuna, le pouvoir qu'il gagnerait pourrait détruire le monde tel que nous le connaissons. Heureusement, il existe une mystérieuse école de sorciers, Jujutsu, qui a pour mission de protéger l'existence précaire des vivants des morts-vivants ! Yuji Itadori est un lycéen qui passe ses journées à rendre visite à son grand-père alité. Bien qu'il ressemble à un adolescent moyen, son immense force physique attire les convoitises : Tous les clubs de sports veulent qu'il s'y inscrive, mais Itadori préfère traîner avec les exclus de l'école dans le Club de spiritisme. Un jour, le club réussit à mettre la main sur un objet maudit scellé, mais ils ne se rendent pas compte de la terreur qu'ils vont déclencher en brisant le sceau. Lorsqu'un énième maudit apparaît dans un centre de détention, le Jujutsu High envoie Itadori et les autres premières années pour gérer la situation. Cependant, la malédiction qu'ils rencontrent est bien plus forte que ce à quoi ils s'attendaient ! Itadori et ses amis ont désormais deux options : fuir et peut-être vivre, ou se battre et mourir. Pendant qu'ils sont distraits, de puissantes malédictions aux mystérieux motifs se rassemblent sur le Jujutsu High et Satoru Gojo.Dans le volume vingt-sept, Kashimo prend la relève pour affronter Sukuna. Il tient tête à Sukuna jusqu'à ce que ce dernier achève sa transformation. Sous sa forme de Roi des Malédictions, Sukuna ne présente pratiquement aucun défaut. Kashimo le décrit même comme « parfait », obligeant le sorcier à passer rapidement en mode défensif pendant la majeure partie du combat. C'est alors que deux autres, dont Itadori, montent sur le ring. Ici, Jujutsu Kaisen change de registre et de sujet. Kenjaku cherche son prochain adversaire, et il s'agit de Fumihiko Takaba, entre tous. Cependant, avec son style peu orthodoxe, Takaba s'avère être un adversaire redoutable. Mais son but n'est pas de vaincre Kenjaku, mais de le faire rire. Et quand le combat prend une toute autre tournure, eh bien, ça dérape ! On commence à découvrir l'histoire des origines de Takaba, tandis que sa quête de la gloire du manzai est semée d'embûches. Un partenaire réticent, des blagues fades et même des choix de costumes étranges rendent la route vers la victoire d'autant plus difficile. C'est alors que Kenjaku s'immisce dans l'histoire, et les deux finissent par former un duo comique. Et puis, la scène principale s'ouvre. Ce qui suit est un numéro comique digne d' un Show-ha Shoten!, où Kenjaku et Takaba se lancent des piques hilarantes. Mais quelque chose cloche. Aucun rire, seulement le silence. Takaba comprend vite ce qui se passe, mais cela ne le dérange pas. Il vit un moment sous les projecteurs dont il a toujours rêvé, et il est plutôt reconnaissant à Kenjaku de lui avoir offert ce moment. Mais tout cela n'est qu'une ruse, et c'est Takaba qui rit jusqu'à la banque. Une attaque surprise se produit, et le fait de la voir se dérouler donnera au lecteur un mélange d'exclamations, de fous rires et d'envie d'applaudir. C'est tellement stupide, et pourtant tellement brillant en même temps ! Est-ce que ça a du sens ? Absolument pas, et franchement, on s'en moque ! Le tome vingt-sept se termine avec un retour au combat contre Sukuna. Itadori et Hiromi lui font désormais face, et c'est un mélange de force et d'intelligence qui transforme ce combat en un épisode de Phoenix Wright : Ace Attorney . Des affaires rétractées, des preuves des crimes de Sukuna et un imposant verdict de culpabilité tentent de faire pencher la balance en faveur des sorciers. Mais quelque chose se produit lorsque l'Épée du Bourreau apparaît, et franchement, cela ne présage rien de bon pour nos protagonistes. Grâce à une impression de haute qualité, chaque page regorge de détails qui soulignent le style dynamique et sombre de Gege Akutami. Les scènes d'action et les moments intenses sont sublimés par une excellente impression, permettant au lecteur d'apprécier pleinement l'intensité du combat. Le format du volume offre une lecture confortable et permet d'apprécier clairement chaque illustration.Ce dernier volume de Jujutsu Kaisen est un régal pour les yeux. On y voit un personnage adoré se faire éliminer, mais on y découvre aussi des combats fantastiques, et même un combat vraiment fou entre Kenjaku et Takaba. Il ne reste plus que trois volumes, ce qui nous amène à nous demander quel sort attend Itadori, Megumi et même Sukuna. Pour quelqu'un qui a failli abandonner la série, j'ai vraiment hâte de voir où vont les derniers.Date de sortie : 03 Juillet 2025Editions : Ki-oon