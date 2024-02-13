Indiana Jones et le Cercle Ancien: L'Ordre des Géants

Indiana Jones revient sur le devant de la scène avec une extension intitulée « L'Ordre des Géants » pour le jeu de base Le Cercle Ancien. Ce DLC ravive les souvenirs et les émotions de l'aventure principale, plongeant l'aventure dans les profondeurs de Rome avec des énigmes palpitantes et une touche de mystère antique. Ce chapitre supplémentaire, qui s'intègre parfaitement au continuum narratif , élargit l' histoire sans dénaturer le récit existant. C'est comme un épisode bonus de série télévisée, un bonus capable d'aiguiser l'appétit. Préparez-vous donc pour un voyage d'environ 4 à 6 heures, à la découverte des mystères cachés dans l' Urbs Aeterna. L'Ordre des Géants se déroule immédiatement après les événements du jeu et propulse Indy dans une mission sous les rues de la capitale italienne. Il raconte l'histoire d'un ordre ancien lié à des géants mythologiques et d'un croisé anonyme gardant des secrets ancestraux. L'histoire tourne autour d'un mystérieux artefact qui attire l'attention d'ennemis sournois, dont les habituels nazis et personnages louches de l'époque. Gina, la compagne du professeur, revient avec son charisme, apportant des dialogues percutants et des moments de compréhension qui réchauffent l'atmosphère. Une fois de plus, le récit des événements du jeu est mêlé à des éléments historiques réels. Rome, avec ses catacombes et ses ruines antiques, devient le décor idéal pour une aventure imprégnée de poussière et de légendes . Il ne s'agit pas d'une intrigue épique comme le jeu de base, mais d'une quête secondaire approfondie explorant les thèmes de la mythologie et de la foi. On y retrouvera le bon vieux Indy en train de fouiller des tombes romaines, à la recherche d'indices sur les géants bibliques : un pur divertissement pour les amateurs d'histoires à la Indiana Jones . Comparés au jeu principal, les enjeux sont ici plus modestes, se concentrant sur la résolution d'énigmes et la découverte en général plutôt que sur des batailles mondiales à grande échelle. La partie narrative comprendra également des rebondissements qui s'intègrent parfaitement au contexte déjà décrit dans l'aventure de base. Cette extension enrichit sans alourdir le jeu, idéale pour ceux qui souhaitent se replonger dans la peau d'Indy.S'il y a un aspect qui définit véritablement L'Ordre des Géants, ce sont sans aucun doute ses énigmes. MachineGames a placé la barre plus haut en créant des casse-têtes qui stimulent l'esprit sans engendrer de frustration excessive. Imaginez des mécanismes impliquant des leviers anciens, des miroirs réfléchissant la lumière et même des photographies pour capturer des indices. Oui, la caméra d'Indy devient un outil essentiel pour résoudre les mystères, une touche brillante qui ajoute du réalisme à l'archéologie du jeu vidéo. Les différentes énigmes offrent une grande diversité. Certaines sont environnementales et nécessitent de manipuler l'environnement (comme déplacer des statues géantes pour ouvrir des passages secrets), d'autres sont plus « intellectuelles » (exigeant de déchiffrer des symboles anciens ou d'aligner des mécanismes inspirés de légendes) . Rien d'impossible, certes, mais elles nécessitent une observation attentive et un peu d' essais-erreurs . Par rapport au jeu de base, les énigmes sont donc plus denses et concentrées dans des zones plus petites , comme les catacombes romaines, qui ressemblent à de véritables labyrinthes vivants. Des critiques ? Certaines énigmes peuvent s'avérer complexes en raison de la vue à la première personne, qui limite la perspective globale. Cette limitation entraîne des moments de frustration, notamment lorsqu'il faut aligner les éléments avec précision. Dans l'ensemble, c'est un choix de conception réussi. Ces énigmes évoquent les jeux d'aventure classiques d'antan, comme Tomb Raider , mais avec une touche d'Indy unique . Le DLC ajuste également la difficulté en fonction des heures passées dans le jeu de base. Les vétérans verront les énigmes devenir plus difficiles, un système qui « récompense » (on dirait presque une blague) les fans fidèles, rendant l'expérience encore plus personnalisée (évitant qu'elle ne paraisse trop facile ou trop difficile) . En bref, les énigmes sont la principale raison de se plonger dans ce DLC ; elles apportent fraîcheur et satisfaction à un pack qui s'éloigne du concept de « plus-que-parfait » .Outre l'intelligence, il vous faudra aussi de la force. L'Ordre des Géants offre également de bons moments de combat physique, avec des combats qui conservent l'esprit de l'expérience principale. Le célèbre archéologue n'est évidemment pas un super-héros ; c'est un professeur coiffé d'un chapeau et armé d'un fouet, ce qui confère aux combats un réalisme certain . La furtivité est une bonne stratégie alternative au combat et fonctionne bien dans les zones souterraines, où l'obscurité vous aide à vous cacher. Vous pouvez vous faufiler entre les gardes nazis ou les cultistes grâce à l'environnement et à la couverture offerte. Cependant, le DLC semble moins axé sur le combat que l'aventure antérieure. Les rencontres sont sporadiques et servent uniquement à interrompre le rythme des énigmes (pour éviter la répétitivité) . C'est un plus pour ceux qui privilégient la stratégie, mais cela pourrait décevoir les amateurs d'action pure. Certains ennemis sont difficiles à affronter, surtout dans les environnements restreints où l'espace limite les déplacements. Le problème d'IA, déjà souligné dans notre test du jeu de base, ne semble pas avoir été complètement résolu. Malheureusement, il arrive que les ennemis ne soient pas attirés par notre présence. Le troisième pilier du gameplay est l'exploration. L'Ordre des Géants étend la carte du Vatican, explorant les souterrains à travers des tunnels secrets et des ruines oubliées. Il ne s'agit pas d'un monde ouvert , mais les différents environnements recèlent de nombreux secrets, tels que des objets de collection, des lettres anciennes et des artefacts qui enrichissent l' histoire . L'exploration d'un tombeau géant a toujours son charme mystérieux, avec des détails contextuels qui obligent le joueur à prendre son temps.Comparée au jeu de base, l'exploration est ici plus linéaire , et l'atmosphère de mystère compense cette « limitation ». Les catacombes romaines sont soigneusement reproduites, regorgeant d'échos historiques et de dangers environnementaux tels que des pièges et des effondrements. Si vous souhaitez vous éloigner de l'histoire principale, vous pouvez vous amuser à explorer chaque recoin de la carte, à la recherche d'améliorations pour votre fouet ou de nouvelles tenues pour Indy . Au fil des heures, certains environnements peuvent devenir excessivement sombres et répétitifs, donnant lieu à des couloirs très similaires. Mais la beauté réside dans les détails, comme les inscriptions latines ou les statues imposantes qui racontent des histoires anciennes. Ce DLC parvient donc à capturer l'essence d' Indy, l'explorateur curieux qui explore le passé pour percer des mystères. Enfin , pour les joueurs qui cherchent à compléter le jeu, des succès liés aux objets de collection prolongent la rejouabilité au-delà des heures de base. Le classique « défi dans le défi » .Artistiquement, Order of Giants ne déçoit pas non plus. Sur Xbox Series X, les environnements souterrains brillent par un éclairage dynamique , avec des ombres qui s'accordent à l'intensité et au mouvement des sources lumineuses. Les textures des ruines antiques sont détaillées au point de paraître réalistes, la poussière et la mousse soulignant l'incroyable niveau de détail. Indy lui-même est modélisé avec minutie, son chapeau emblématique flottant au gré de ses mouvements. Le moteur graphique d'id Tech rend justice à tous les détails, notamment historiques. Pensez par exemple aux reflets dans les flaques d'eau des catacombes ou aux particules de poussière dans les rayons de lumière qui pénètrent l'obscurité : tout cela est très cinématographique . Cet aspect est mieux rendu dans ce DLC que dans le jeu de base, car tout se déroule en intérieur, où le détail est crucial. Des problèmes ? Juste quelques bugs graphiques (comme des textures qui se chargent légèrement en retard) et des animations de PNJ un peu « rigides ». La partie audio, une fois de plus, mérite nos éloges. La bande-son rappelle les thèmes classiques de John Williams avec des arrangements qui font monter l'adrénaline lors des courses-poursuites ou alourdissent l'atmosphère lors des énigmes. Dans les moments de calme, flûtes et cordes créent le sous-texte émotionnel idéal, nous invitant avec amour à des sursauts inattendus (mais prévisibles) . Cette continuité avec l'expérience cinématographique est également assurée par la musique, qui s'inscrit parfaitement dans les chefs-d'œuvre de Spielberg .L'Ordre des Géants est court mais intense. Ce DLC n'invente rien de nouveau par rapport au jeu de base, se concentrant sur les espaces clos. L'élément clé réside dans son caractère énigmatique, fascinant (et parfois diabolique). Idéal pour une session de week-end, il suffit à vous emmener jusqu'au générique de fin. Une expérience axée sur la qualité plutôt que sur la quantité, c'est certain, et qui peut laisser quelques déceptions en cours de route. La dimension artistique, une fois de plus, est louable.