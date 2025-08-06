Les systèmes ERP autonomes mettront fin aux travaux de forçat numériques en réduisant de moitié le nombre de tâches nécessitant une intervention manuelle

Publié le 12/09/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
auteur: Claus Jepsen, Chief Technology Officer, Unit4
L’IA agentique suscite une grande attention en raison de sa capacité à agir de manière autonome et à transformer des processus complexes, comportant plusieurs étapes, en ensembles homogènes, en réunissant des données provenant d’une multitude de sources. Pour les solutions ERP, l’IA agentique est particulièrement prometteuse, puisqu’elle offre une capacité d’orchestration et d’automatisation permettant d’accélérer les actions, de s’affranchir des tâches fastidieuses et de prendre des décisions mieux informées. Pour donner un ordre de grandeur de l’ampleur du changement que permettront l’IA et les technologies associées, nous pensons que la moitié des tâches ERP seront automatisées. Cette évolution changera la donne, libérant les humains des travaux de forçat numériques et créant les synergies et les améliorations de la précision dont les DSI rêvent depuis longtemps.
Le point idéal pour mettre en œuvre ce changement radical se situe à l’intersection entre le système ERP, l’IA et les outils de collaboration essentiels. Avec notre nouveau service Advanced Virtual Agent (Ava), nous avons créé un moyen d’associer la puissance d’une solution ERP et de Microsoft Teams ; la prise en charge d’autres outils de collaboration est d’ores et déjà prévue. Notre objectif est de fournir une technologie qui sera capable d’assister, de conseiller et d’agir de manière autonome en fonction du contexte et des besoins des utilisateurs. En d’autres termes, nous augmenterons la créativité humaine avec des méthodes éprouvées d’exécution des tâches et nous ferons appel à l’IA pour créer, pour les processus fondamentaux, un environnement très différent de ce qui constitue la norme depuis des décennies. Enfin, nous serons en mesure de répondre à l’une des plaintes les plus fréquentes concernant les solutions ERP au quotidien : la difficulté d’accéder aux données centralisées et de les exploiter aussi efficacement que possible.
Examinons maintenant quelques exemples de la manière dont Ava peut aider le personnel dans ses tâches quotidiennes.
Les opérations financières, telles que l’établissement d’une note de frais, peuvent désormais être presque entièrement automatisées. Un directeur financier peut se fier à l’IA pour détecter des anomalies, telles que des calculs erronés ou l’utilisation de devises incorrectes, et ainsi, économiser du temps et de l’argent pour établir les causes fondamentales des problèmes.
Les actions incombant aux ressources humaines, telles que l’identification des lacunes de compétences ou les meilleurs moyens d’intégrer un nouveau membre au sein d’une équipe, peuvent être rapidement mises en évidence. Plutôt que de devoir poser des questions, les responsables de la gestion du capital humain seront invités à prendre des dispositions particulières, reposant sur des bonnes pratiques reconnues et ayant généré d’excellents résultats.
Dans le cadre de la gestion de projets, des tâches telles que l’identification des superviseurs ou et des membres d’un groupe ou la communication d’une information à un groupe pourraient également être considérablement simplifiées. Un dirigeant peut utiliser conjointement une solution ERP, l’IA et un système de collaboration comme Teams pour constituer des groupes de travail, lancer une réflexion, repérer des failles potentielles et partager les progrès accomplis, quelles que soient les langues des participants, grâce à la traduction automatique.
Libérer le personnel
Enfin libérés des tâches répétitives, à faible valeur, les humains seront libres d’apporter une véritable valeur ajoutée, d’innover et d’être proactifs, plutôt que réactifs. Les décisions peuvent être prises plus rapidement, sur la base de preuves vérifiables, démontrant qu’il s’agit de décisions pertinentes. L’IA offre également d’autres avantages, qu’il s’agisse de la capacité de personnaliser les expériences numériques ou de l’application d’analyses de détection des tendances. Elle s’inscrit également dans le cadre d’une mission plus large que nous avons entreprise, consistant à créer une solution ERP orientée utilisateur, basée sur des personas et des préférences individuelles. En utilisant l’IA pour compléter d’autres initiatives de recherche et de développement dans le domaine de l’automatisation les processus, nous pensons qu’il est possible d’accélérer jusqu’à 30 % l’exécution des tâches, de réduire de 50 % les erreurs humaines et de diminuer de 60 % les délais de résolution. Nous pensons que l’IA peut contribuer à améliorer de 90 % l’efficacité du traitement des factures multi-clients, à réduire de moitié le délai de recherche de la cause d’un retard de facturation et à accélérer de 60 % le processus de correction des erreurs de facturation. Nous assistons à un véritable bond en avant de notre capacité à effectuer notre travail.
Si de nombreux observateurs se concentrent sur les risques de voir l’IA remplacer nos emplois, nous pensons, quant à nous, qu’il s’agit essentiellement d’un outil permettant d’aider le personnel à mieux effectuer son travail. L’IA est peut-être révolutionnaire, mais nous devons l’utiliser de manière pragmatique afin d’améliorer l’efficacité des processus et d’accomplir davantage pour ses utilisateurs. Si l’IA peut être et sera utilisée pour automatiser de nombreux processus et aspects des processus, nous aurons toujours besoin d’une supervision humaine. Et, bien entendu, nous devons nous méfier des violations potentielles de la sécurité et de la confidentialité des données résultant du déploiement irréfléchi de solutions d’automatisation pilotées par IA.
Comme toujours, les dirigeants doivent être guidés par les besoins de l’entreprise, plutôt que par la fascination devant la nouveauté de l’innovation.
Comme l’a déclaré Alejandra Diaz, responsable des technologies de l’information pour Telefonica Innovacion Digital : « Les leaders technologiques doivent toujours avoir une vision stratégique de la façon dont les données et l’IA peuvent transformer l’entreprise. Toutefois, il est essentiel qu’ils priorisent les résultats, qu’ils soient capables de traduire les concepts techniques en impact commercial et en expériences pour les clients. »
Toutefois, il est difficile de ne pas être enthousiasmé par les événements en cours. Si de nombreuses avancées en matière d’IA ne seront pas immédiatement perceptibles par les utilisateurs, d’autres le seront. Les agents numériques améliorés par IA seront nos nouveaux compagnons de travail, capables de nous aider à apprendre, à décider des prochaines étapes et à déléguer des tâches à nos cyber-amis. En associant les solutions ERP aux outils de collaboration, nous pouvons mieux utiliser les compétences des équipes mondiales, partager les connaissances et travailler en étroite collaboration.
