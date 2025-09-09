Doors: Paradox est l'un des jeux de puzzle les plus simples auxquels qui soit, et cela n'est pas une mauvaise chose. Avoir des niveaux isolÃ©s avec seulement un nombre limitÃ© de points d'interaction dans chacun est en fait trÃ¨s pratique pour rÃ©soudre des Ã©nigmes en dÃ©placement oÃ¹ l'histoire ou l'immersion ne sont pas essentielles. Doors: Paradox offre exactement ce genre de dÃ©fi dans un package qui a l'air et la sensation agrÃ©ables tout en Ã©tant bien rythmÃ©. Comme son nom le suggÃ¨re, Doors: Paradox est un jeu dans lequel il faut ouvrir des portes. Chaque niveau prÃ©sente un diorama flottant avec une porte au milieu. Votre tÃ¢che consiste Ã ouvrir cette porte en activant divers mÃ©canismes sur le diorama, chacun d'eux vous rapprochant un peu plus de l'accÃ¨s Ã la porte et de son dÃ©verrouillage. Les niveaux de Doors : Paradox sont tous thÃ©matiques, donc les Â« mÃ©canismes Â» et les choses que vous en faites varient en fonction du contexte. Par exemple, les niveaux du niveau marin peuvent impliquer d'allumer un phare ou de reconstituer un puzzle d'une pieuvre, tandis que les niveaux rÃ©trofuturistes vous demandent d'assembler des robots ou de jouer Ã des jeux d'arcade pour faire avancer les choses. Vous pouvez contrÃ´ler toutes ces interactions par un simple tapotement. Vous pouvez toucher et faire glisser pour faire pivoter le diorama, mais c'est en tapant que vous pouvez zoomer sur des points d'intÃ©rÃªt dÃ©signÃ©s et rÃ©cupÃ©rer des objets dont vous pourriez avoir besoin ailleurs dans un niveau. Ã€ tout moment, il n'y a qu'une petite poignÃ©e de points d'intÃ©rÃªt et d'objets possibles dans votre inventaire, ce qui fait qu'il est difficile de se sentir comme si vous ne tombiez pas par hasard sur la prochaine Ã©tape de votre parcours de puzzle.Si vous vous trouvez un jour dans une impasse, Doors: Paradox dispose d'un systÃ¨me d'indices qui peut vous remettre sur la bonne voie facilement. La seule chose que ce systÃ¨me ne vous aidera pas Ã faire est de localiser les gemmes, qui sont des objets de collection dissÃ©minÃ©s dans chaque niveau et qui peuvent dÃ©bloquer des Ã©nigmes de fin de partie si vous parvenez Ã les trouver toutes. Doors: Paradox n'est pas un jeu terriblement long. Ses niveaux prennent environ 10 Ã 15 minutes Ã terminer et le jeu entier (y compris les niveaux dÃ©bloquÃ©s) se compose de 18 niveaux. Une fois que vous avez terminÃ© tous les niveaux et trouvÃ© toutes les gemmes, il n'y a pas vraiment de raison de revenir Ã Doors: Paradox. LÃ on pourrait davantage critiquer, c'est que le jeu coÃ»te 4,99â‚¬ sur mobiles alors que la version console est proposÃ©e Ã 14,99â‚¬ pour un contenu en tous points similaires, mais ce n'est pas la premiÃ¨re fois qu'il y a une disparitÃ© importante de prix entre les supports ...Doors: Paradox emmÃ¨ne son concept de boÃ®te Ã puzzle diorama dans des lieux amusants tout en prenant soin de ne jamais paraÃ®tre rÃ©pÃ©titif ou trop difficile. Ã€ moins que vous ne recherchiez un jeu sur lequel jouer pendant de longues pÃ©riodes, vous feriez bien de dÃ©couvrir cette expÃ©rience de puzzle relaxante et crÃ©ative.