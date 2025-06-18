Little England

Birmanie, 1941. Jonathan, fils d'un colonel britannique et d'un mÃ¨re birmane, vit dans la ville de Petite Angleterre. Pris entre deux cultures, l'adolescent a du mal Ã trouver sa place dans le monde d'aujourd'hui, et depuis la disparition de sa mÃ¨re emportÃ©e par la maladie, ses relations avec son officier de pÃ¨re se sont sÃ©rieusement tendues. L'entrÃ©e en scÃ¨ne d'un pilote amÃ©ricain, Archibald, qui demande Ã Jonathan de le traiter comme son oncle, va changer considÃ©rablement sa vie. En effet, lors d'une virÃ©e dans cette possession britannique, Archibald est violemment pris Ã parti par les moines en raison d'une conduite Ã moto dangereuse, ce qui va le conduire Ã s'arrÃªter devant le Blue Moon, un night club trÃ¨s populaire, oÃ¹ la sublime Ruby est chanteuse. Jonathan et son Tonton d'AmÃ©rique flashent immÃ©diatement sur la jeune femme, Ã tel point que Archibald demande Ã son "neveu" de pÃ©nÃ©trer dans la loge de Ruby afin de lui remettre un mot Ã son intention. Le pilote va Ã©galement lui faire faire son baptÃªme aÃ©rien, Ã bord d'un bimoteur britannique, mais la rÃ©ception promet d'Ãªtre dÃ©licat, la DCA anglais touchant l'avion. A bord de l'avion, Jonathan dÃ©couvre un navire qui pourrait Ãªtre japonais. Personne ne veut le croire, pas mÃªme Ã son Ã©cole, situÃ©e dans la base aÃ©rienne, oÃ¹ les rÃ©pÃ©titions de la piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre tourne au vinaigre. Pourtant, le Japon finira par attaquer Pearl Harbor. En attendant, Ruby occupe les pensÃ©es de Jonathan qui finira Ã plusieurs reprises dans son repaire. La jeune femme s'est amourachÃ©e et ses sentiments naissants lui sauveront d'ailleurs la vie : Pour preuve, elle a abattu un officier japonais alors qu'elle est une espionne Ã la solde du pays du soleil levant ! Mais Jon n'est pas encore au bout de ses peines, car durant une fÃªte dans un club anglais, un autre espion tente de l'assassiner, le chef des insurgÃ©s birmans ayant dÃ©posÃ© un contrat sur la tÃªte de l'adolescent pour un crime pourtant commis par Ruby. En provoquant une ruÃ©e d'Ã©lÃ©phants, Becky parvient Ã le faire fuir. Alors que Ruby est toujours en fuite, le pÃ¨re de Jonathan cherche Ã restaurer son image, tandis qu'une collÃ¨gue de Ruby, May, se lance Ã leur poursuite, et que les Japonais se rapprochent de plus en plus de la Birmanie. MalgrÃ© son rapprochement avec Becky, une camarade de classe, Jonathan fera tout pour retrouver Ruby, quand bien mÃªme il lui faille prendre le train pour Rangoon. Mais cette fuite en avant ne peut que mal finir, tous les personnages n'en sortiront pas indemnes, surtout que les Japonais passent Ã l'action et dÃ©truisent entiÃ¨rement la base militaire. Seule l'Ã©cole restera indemne grÃ¢ce Ã un talisman remis par un vieux voleur et confiÃ© Ã Becky par Jonathan.Little England est un quartier de la ville de Moulmein, en Birmanie, alors colonie britannique. Dans ce contexte, Thomas Du Caju et Jean-Claude van Rijckeghem prÃ©sentent une histoire d'amour Ã la veille de l'Ã©vÃ©nement tragique qui allait prÃ©cipiter la Seconde Guerre mondiale : l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Le scÃ©nario de Van Rijckeghem s'appuie sur la grande histoire pour poser son rÃ©cit, tout en dÃ©veloppant Ã©galement le passage d'un jeune adolescent Ã l'Ã¢ge adulte lors d'une pÃ©riode trouble. L'auteur a choisi de crÃ©er un rÃ©cit digeste qui plaira Ã un large public. Il y parvient admirablement grÃ¢ce Ã des relations bien dÃ©veloppÃ©es et au choix de jeunes protagonistes. L'action est Ã©galement prÃ©sente, ce qui maintient le rythme. Le dessin de Thomas du Caju s'avÃ¨re trÃ¨s rÃ©ussi, tant pour les avions que pour les personnages (en particulier les femmes). Cela est dÃ» en partie Ã son utilisation frÃ©quente des lignes d'ombre et Ã un choix de couleurs parfait, qui crÃ©ent une atmosphÃ¨re appropriÃ©e. A noter ue Little England est prÃ©cÃ©demment paru chez Zephyr (deux tomes entre 2017 et 2018) et que Paquet nous en propose Ã prÃ©sent l'intÃ©grale agrÃ©mentÃ© d'un cahier graphique additionnel.Little England est un rÃ©cit au scÃ©nario dense, Ã©voluant sur plusieurs plans, et qui prÃ©sente une aventure avec un grand A. Ce n'est pas une histoire de guerre lourde, mais une lecture agrÃ©able et digeste, pleine d'action et de suspense. Une suite ne serait d'ailleurs pas de refus.Date de parution : 18 Juin 2025Editions : Paquet