Hanma Baki - Perfect Edition tome 1

Hanma Baki (Hanma Baki: Son of Ogre) est une série en trente-sept tomes publiée au Japon aux éditions Akita Shoten. Il s'agit de la troisième série consacrée à Baki. Cette Perfect Edition fera 21 volumes au total, agrémenté de pages couleur inédites. Après 18 ans de combats et de dépassement de soi, Baki Hanma est presque prêt à affronter son père Yuujiro lors d'un ultime combat. Défiant publiquement son père dans un combat revanche pour le titre de « Plus Fort du Monde », Baki entreprend de s'entraîner encore davantage. Il cible les rares hommes réputés pour leur puissance comparable à celle de Yujiro, dont la chasseuse de primes « Déchaînée » Biscuit Oliva et un humain préhistorique du nom de Pickle, ressuscité de l'ère mésozoïque. Le démoniaque Yuujirou observe l'entraînement de son fils avec une impatience croissante. L'« Ogre » ne voit en Baki qu'un savoureux repas mariné à dévorer. Pourtant, Yujiro vit seul au sommet de la montagne de la force. Il aspire à un combattant capable de se montrer à la hauteur et de lui donner du fil à retordre. Bien qu'il considère son fils comme pathétique, Yujiro ne peut s'empêcher d'espérer que son enfant lui procurera le frisson du combat à armes égales dont il a si longtemps manqué. Tandis que Baki cherche à comprendre l'héritage monstrueux de son père, Yujiro accepte ses véritables sentiments envers son fils. Les deux Hanma avancent vers leur combat final pour déterminer qui est vraiment le « plus fort du monde ».Cette troisième saga Baki offre une action intense, mais son ton change progressivement. L'histoire commence avec Baki développant une nouvelle forme d'entraînement visuel lui permettant de créer physiquement un adversaire à combattre (initialement présenté dans Baki VS Retsu Kaioh). Cette nouvelle forme d'entraînement devient finalement le nouveau style de combat de Baki, intégrant des animaux et des insectes à ses attaques. Le père de Baki, Yujiro Hanma, a un match prévu et s'y prépare. Ce premier tome suit Yujiro vaincre à mains nues un éléphant de la taille d'un dinosaure, et son fils entamer un véritable combat de boxe fantôme avec une mante religieuse. Les combats peuvent être menés non seulement dans la réalité, mais aussi dans l'imaginaire. La représentation est étrange, mais étonnamment convaincante. Le déroulement de l'histoire, qui passe des arts martiaux mixtes à différentes créatures, pour ensuite boucler la boucle vers un combat d'arts martiaux entre individus de la même espèce, suivi d'un combat prédateur contre proie, est tout simplement brillant. Le volume relate également la naissance de Yujiro Hanma. Il décrit le jour où des personnalités de divers pays ont décidé de posséder des armes nucléaires dès sa naissance. Les gens ordinaires et les animaux ressentent son incroyable force. Chaque représentation met en valeur la force de Yujiro, la rendant captivante, ce qui rend cette série si fascinante.Enfin, dans le troisième volet de la série Baki, l'histoire s'oriente clairement vers le combat père-fils le plus acharné de l'histoire, entre le père Yujiro et son fils Baki. Il semble qu'ils commenceront par un combat contre une mante religieuse. Un combat entre humains et insectes. Un combat d'espèces différentes, unique dans ce manga. Ce manga ressemble à une comédie, mais avec un sérieux absolu. Il possède un charme mystérieux.Date de parution : 17 Juillet 2025Edition : Meian