Naples, peu après la Seconde Guerre mondiale, au milieu des années 1950 : le petit garçon de cette histoire, parvient à grimper entre les jambes d'une statue et à récupérer le ballon. Il peut désormais jouer avec les grands, et son bonheur est total ! Bien des années plus tard, il est assis avec Don Gaetano, le concierge de l'immeuble où il vit, et celui-ci lui raconte la guerre. De nombreuses personnes ont perdu la vie à cette époque, lorsque les Allemands sont arrivés et ont semé la barbarie. Don Gaetano avait caché un Juif dans le hangar en bois derrière la statue. Un jour, le petit garçon découvre une boîte contenant de nombreux livres, qu'il lit avec enthousiasme. Don Gaetano et le petit garçon, qui plus tard n'est plus si petit, se lient d'amitié. Don Gaetano a beaucoup à raconter : ce qu'il sait des gens et des habitants de la maison où il est portier, sa capacité à lire dans les pensées, et à plusieurs reprises la guerre et ses expériences lors du débarquement allié ici à Naples en 1943. Lui aussi est devenu orphelin très jeune, comme le protagoniste de cette BD, et le destin les unit inévitablement. Et quel est le rapport avec le jour avant le bonheur ? C'est la veille du Nouvel An, où l'on se souhaite tout le bonheur du monde !Cet ouvrage Luca place les expériences de la Seconde Guerre mondiale dans un cadre poétique et habille son récit d'une merveilleuse amitié. De manière subtile et mystérieuse, nous partageons un instant le parcours de vie du jeune protagoniste, passionné et curieux. Il est avide d'apprendre, curieux, et apprend aussi de Don Gaetano des choses sur ses parents, qu'il ne connaissait pas. Un jour, derrière l'une des fenêtres de la grande maison, il aperçoit Anna aux grands yeux, qui se décrit comme « folle ». La suite des événements entre lui et Anna, ses fréquentes rencontres avec Don Gaetano et ses nombreux apprentissages, est ancrée dans un récit subtil et intelligent. Naples, ses ruelles étroites, la vie en quartiers exigus, la beauté du golfe, le ciel et l'eau constituent le décor impressionnant du récit. On y devine le déroulement de la vie dans la grande ville de Naples, dans le sud de l'Italie, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Couleurs locales et rencontres franches, esquisses de relations humaines et trajectoires de vie à peine évoquées se condensent en un récit touchant, raconté en brefs instantanés. Le fait que même la Camorra et la mort ne soient jamais bien loin lorsqu'on se sent chez soi dans ce milieu culmine dans le récit vers un dénouement inattendu. Le récit prend son temps tout comme le roman dont s’inspire les auteurs. On y découvre un enfant qui devient assez rapidement dans le récit un jeune adulte. Un homme qui découvre l’amour, la sexualité, l’appartenance à un monde où la vie peut être volcanique et où se cacher ne suffit pas pour vivre. La vie c’est aussi prendre des risques et parfois en changer totalement. Qui d’autres que Christian Durieux pouvait, grâce à ses visages mystérieux sertis de regards vifs et pénétrants, servir ce récit ? Ses personnages prennent toujours vie sous son crayon avec une forme de mélancolie assumée. Et c’est toujours un plaisir de retrouver ce dessinateur inspiré.Cet ouvrage nous emmène dans l'une des magnifiques cours de Naples, chez un petit garçon, puis adulte, dont les parents sont essentiellement la maison et le gardien. Il nous emmène aussi à Naples pendant la dernière année de la guerre, auprès de la Résistance napolitaine, et dans l'après-guerre. Il nous apprend à gérer le football, les veuves, les reflets de lumière, l'amour. Un récit aérien et poétique.Date de parution : 20 Août 2025Edition : Futuropolis