La base de tout bon jeu de sport réside dans son gameplay et ses possibilités de personnalisation. Eh bien, NHL 26 propose deux nouvelles fonctionnalités majeures qui transforment le déroulement de chaque match, donnant ainsi un pouvoir considérable aux joueurs. Dès l'ouverture du jeu, vous êtes dirigé vers un menu de paramètres pour votre expérience de jeu et les différents modes disponibles, allant de la simulation à l'arcade en passant par le jeu compétitif, utilisés dans ÉRH, l'équipe ultime du titre. Dès le début, le jeu est déjà attrayant pour les nouveaux joueurs, ce qui est formidable. Mais ce n'est pas tout. Dans EA SPORTS NHL 26 , la grande nouveauté est ICE-Q 2.0, un système optimisé par les données réelles de NHL EDGE, qui vise à représenter fidèlement les tendances et les attributs de chaque athlète. Autrement dit, chaque joueur virtuel se comporte de manière unique, avec des caractéristiques qui rappellent ses performances réelles. Un défenseur plus physique ferme les couloirs de passe et protège mieux le but, tandis qu'un attaquant plus puissant cherche constamment des espaces pour conclure. Cette différenciation est remarquable et rend chaque confrontation moins prévisible et plus authentique. Cela ajoute de nouvelles variables importantes au jeu, et tout fonctionne à merveille. Une nette différence depuis la dernière édition réside dans le système de contrôle de l'enclave, conçu exclusivement pour les gardiens, acteurs clés de chaque match. Au lieu de réagir uniquement à la rondelle, ils interprètent désormais les actions, analysant les mouvements du corps et anticipant les passes, les tirs, voire les tentatives de dévier la rondelle. Cette intelligence plus fine confère aux défenses beaucoup plus de crédibilité, réduit l'impression de jeux bizarres et transforme l'expérience, la rendant plus exigeante. C'est évident, car marquer des buts est un peu plus complexe dans NHL 26.Enfin, NHL 26 introduit X-Factors 2.0, un système de compétences spécial qui confère aux stars de ce sport exceptionnel des avantages encore plus importants. Ces compétences peuvent changer le cours d'un match dans les moments décisifs, obligeant l'adversaire à s'adapter et créant des situations stratégiques intéressantes. Cette technologie, déjà présente dans d'autres jeux EA Sports, fonctionne parfaitement ici, et est particulièrement utile pour créer notre propre joueur, en choisissant des caractéristiques uniques pour ses performances sur la glace. Au final, compte tenu de tout cela, NHL 26 s'avère plus fluide, réactif et fidèle au sport, consolidant un gameplay alliant plaisir et simulation. Je suis d'ailleurs vraiment impressionné par la façon dont EA parvient à créer un jeu avec autant de contacts et de mouvements, si précis, faisant de NHL 26 l'un des meilleurs jeux de sport de l'année, même s'il n'est pas très populaire de ce côté de l'Atlantique. On constate ici un soin tout particulier apporté à offrir la meilleure expérience possible dans les arénas.Un jeu de sport doit se limiter au strict minimum pour que les joueurs aient l'impression de vivre une expérience authentique. NHL 26 franchit une étape importante à cet égard grâce à certaines améliorations apportées à cette édition. Le module de présentation est le point fort : il transforme les statistiques en récits visuels dynamiques qui s'affichent en permanence sur notre écran, avec des données précises et intéressantes. Les ralentis montrent la vitesse du tir, la distance parcourue et même l'intensité d'un impact contre le panier. Ces informations apparaissent naturellement, rappelant les retransmissions télévisées modernes. Grâce à ces données, nous pouvons ajuster notre équipe. Les caméras ont bénéficié d'angles de vue uniques, capturant des moments décisifs empreints d'émotion, comme un but historique ou un arrêt spectaculaire. Cette approche crée des matchs uniques, avec un sens narratif qui sublime chaque action. À cela s'ajoute une équipe de commentateurs diversifiée et compétente. Même avec la narration en anglais, nous avons réussi à capturer toutes les informations avec naturel et fluidité, un point qu'Electronic Arts s'est efforcé d'améliorer cette année pour tous ses jeux de sport. Enfin, impossible de parler audio sans mentionner l'excellente bande-son de cette année, qui marie à merveille différents genres musicaux. Visuellement, les cinématiques de Be A Pro ont été entièrement repensées, avec désormais un doublage complet et des expressions faciales plus réalistes. La différence est frappante dans les moments les plus intenses, comme une conférence de presse ou une conversation dans les vestiaires. Ce n'est pas seulement la technique qui impressionne : c'est la charge émotionnelle que chaque détail apporte à l'expérience. Cette expérience visuelle est également renforcée tout au long des matchs. Les joueurs se déplacent avec encore plus de réalisme, s'adaptant à chaque événement du match. L'ambiance du public et de la patinoire est encore meilleure, rendant NHL 26 véritablement immersif et réaliste.NHL 26 prouve sa valeur avec une grande variété et une grande profondeur dans ses modes de jeu. Le traditionnel « Deviens Pro » a bénéficié d'une refonte cinématique et est un véritable plaisir à jouer. Désormais, la carrière d'un joueur virtuel débute au Mondial junior, l'un des tournois jeunesse les plus prestigieux du hockey mondial. Ce changement place les joueurs dans un environnement compétitif dès le départ, où chaque action influence l'intérêt des franchises pour le repêchage. Le récit s'appuie sur des cinématiques interactives, des dialogues à choix multiples et un système multimédia simulant la pression réelle à laquelle les athlètes sont confrontés. Une mauvaise réponse en conférence de presse peut susciter la controverse, tandis que des choix stratégiques peuvent ouvrir des opportunités inattendues. Cette combinaison rend chaque carrière unique, avec des résultats imprévisibles et personnalisés. Mais ce qui surprend le plus ici, c'est la précision et le plaisir incroyables du gameplay solo. Au fil des matchs, nous avons acquis une meilleure compréhension du positionnement, des règles mises à jour, des moyens de mieux coordonner les actions avec l'équipe, et bien d'autres aspects qui, il n'y a pas si longtemps, passaient complètement inaperçus. Dans cet esprit, nous pouvons affirmer avec assurance que Be A Pro est meilleur que jamais, nous plaçant au cœur de l'action, malgré quelques limitations en termes de choix et de dialogues. A noter que la version physique du jeu n'est pas proposée en France, mais elle est disponible en Grande Bretagne ou en Allemagne par exemple.Le mode Équipe de rêve de hockey (ÉRH) reste le mode le plus prisé de la franchise, mais dans NHL 26, il a été repensé pour devenir plus dynamique et stratégique. Le principal atout du jeu réside dans les Saisons ÉRH, qui organisent la progression en cycles saisonniers avec des objectifs clairs et des récompenses significatives. Contrairement au modèle précédent, où le caractère aléatoire des packs dominait l'expérience, le jeu offre désormais un objectif permanent, encourageant l'engagement sans devenir lassant. Cela donne plus de sens au jeu, invitant même les joueurs souhaitant s'en tenir à l'expérience hors ligne, avec la Course à la Coupe, qui propose une mini-saison de 18 matchs. Une autre innovation est la possibilité de faire évoluer des lignes entières de joueurs, plutôt que des cartes individuelles. Cela ajoute une dimension stratégique qui transforme radicalement la façon de construire une équipe. Vous pouvez investir dans une ligne offensive dévastatrice ou équilibrer toutes les formations, créant ainsi des identités tactiques plus percutantes. Ce choix appartient au joueur et transforme chaque match en un choc de styles. Ces schémas ne sont pas faciles à modifier, mais avec le temps, vous comprendrez leur fonctionnement. Le système de matchs classés a également été repensé, avec des divisions plus courtes, de meilleures récompenses et un matchmaking plus équitable. La progression est ainsi moins pénalisante et plus gratifiante, même en cas de défaite. Et comme si cela ne suffisait pas, ÉRH sera constamment mis à jour par les services en direct, ce qui apportera de nouveaux événements, promotions et défis tout au long de la saison, garantissant ainsi une expérience renouvelée et actualisée chaque mois. Le plus triste, c'est que nous ne pouvons pas profiter pleinement de cette expérience en raison du manque de joueurs et de serveurs locaux. Mais le mode s'est amélioré, c'est certain ! Et avec les services en direct qui alimentent le jeu de mises à jour constantes, on peut affirmer sans risque que NHL 26 aura une longue vie… enfin, cette saison au moins, comme nous le savons déjà. Bien sûr, certains points méritent d'être soulignés, comme l'équilibrage du matchmaking à grande échelle, l'absence de doublages français (il y a uniquement des textes écrans dans la langue de Molière) ou la répétition de certaines cinématiques dans les carrières plus longues. Mais ces détails ne ternissent pas la qualité globale du jeu présenté dans l'édition de cette année.NHL 26 vaut vraiment le détour , surtout si vous aimez ce sport. EA a réussi à proposer une édition alliant innovation et respect de l'essence même de la franchise. Le gameplay est plus réaliste et fluide, les modes ont subi des changements significatifs et l'immersion audiovisuelle est d'un autre niveau.