Kill Blue tome 5

Kill Blue (Kill Ao) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu dix tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Notre héros dans Kill Blue est le légendaire tueur à gages Juzo Ogami, un homme dont les tactiques pourraient donner du fil à retordre à l'agent 47. Cependant, un petit accident impliquant une guêpe génétiquement modifiée et sa piqûre tue Juzo. La bonne nouvelle est qu'il survit, mais il n'est plus le gros divorcé effrayant qui doit payer une pension alimentaire. Non, Juzo est désormais coincé dans le corps d'un collégien et n'a plus d'emploi. C'est alors que le chef du syndicat des assassins du ZOO confie à Juzo une mission simple : se rendre dans un collège où le président a l'intention d'envoyer son enfant et juger de la sécurité de l'établissement. C'est un travail qui semble dégradant pour le tueur à gages de presque 40 ans. Du moins jusqu'à ce que Juzo commence à apprécier sa vie de collégien. Mais sa mission devient beaucoup plus compliquée lorsque Noren Mitsuoka entre dans sa vie. Non seulement elle est la fille la plus populaire du lycée, mais Noren se trouve également être la fille du président de la société pharmaceutique qui a fabriqué le sérum anti-âge qui coule dans les veines de Juzo. Et maintenant, le seul moyen pour Juzo de guérir pourrait bien être d'épouser Noren.Le cinquième volume de Kill Blue , la comédie d'action irrévérencieuse et addictive de Tadatoshi Fujimaki, continue de démontrer pourquoi cette série est l'une des plus rafraîchissantes et originales du catalogue actuel de Crunchyroll. Avec son mélange parfait d'humour absurde, de tension criminelle et de cœur, Kill Blue met une fois de plus à l'épreuve son étrange protagoniste, Juzo Ogami, coincé entre sa vie d'assassin professionnel et les responsabilités scolaires de son nouveau corps juvénile. Ce volume nous présente le dénouement de l'arc surréaliste d'Otohime et l'arrivée d'une nouvelle licorne dangereuse : Shido Jumonji. Le volume s'ouvre sur le point culminant de la saga d'Otohime, dit Gyaruhime , un génie du surf charismatique et excentrique qui met à l'épreuve les compétences de Juzo et Noren, dans l'eau comme hors de l'eau. Dans un camp d'entraînement surréaliste – sa marque de fabrique –, l'histoire se concentre sur leur préparation pour vaincre l'invincible licorne. Ce qui commence comme une compétition sportive classique finit par se révéler être un épisode clé du développement émotionnel de Noren Mitsuoka. La jeune femme commence à s'interroger sur ses sentiments pour Juzo : éprouve-t-elle de l'amour ou une simple admiration profonde ? Ce doute donne à l'arc narratif une tonalité plus introspective, résolue avec honnêteté et sans artifice : Noren découvre que sa relation avec Juzo est une véritable amitié, une amitié qui la pousse à continuer de grandir et de renforcer leur lien, malgré le fait qu'ils se fassent encore petit ami pour sauver les apparences. Pendant ce temps, l'excentrique Gyaruhime passe de rivale à alliée, ajoutant un nouveau membre au casting particulier qui entoure notre protagoniste. Le duel de surf est également l'un des moments les plus marquants visuellement du volume : Fujimaki brille une fois de plus avec ses coups agiles et expressifs, apportant énergie et dynamisme aux scènes sur les vagues, pleines d'humour et d'une touche de fan service qui ne perd pas son élégance. Mais alors que le calme semble revenir à l'école, une nouvelle licorne apparaît, et pas vraiment du genre à se faire des amis. Shido Jumonji, membre du comité de discipline et proche de la police, est obsédé par l'idée de percer le mystère qui se cache derrière Juzo et ses incohérences en tant qu'élève. Cet ajout change radicalement le ton du volume : d'une comédie légère et sportive, on passe à une atmosphère beaucoup plus oppressante, où la tension est palpable à chaque page.Brillant et calculateur, Jumonji incarne une menace d'un nouveau genre. Plus qu'un tueur à gages traditionnel, c'est un enquêteur passionné par la justice extrême et doté d'un talent inhabituel pour déchiffrer les mensonges. Juzo, habitué à se déplacer dans l'ombre et à résoudre les problèmes par la force, doit désormais faire face à une attaque inattendue : sa double vie d'étudiant et d'assassin risque d'être révélée. Cette course-poursuite du chat et de la souris entre Jumonji et Juzo est l'un des plus grands succès narratifs du volume, car elle ajoute un nouveau niveau de tension psychologique qui complète parfaitement la folie quotidienne habituelle de la vie au lycée. Comme si cela ne suffisait pas, le passé de Juzo le rattrape enfin. Malgré son apparence adolescente, sa réputation dans le milieu criminel reste solide, et bientôt d'autres tueurs à gages le traquent, déterminés à régler leurs comptes et, ce faisant, à menacer ses nouveaux camarades de lycée. Cela déclenche un conflit qui promet de prendre de l'ampleur et qui déterminera probablement le cours des prochains volumes. Ici, Fujimaki démontre une fois de plus son talent pour équilibrer humour et action : la menace est réelle, tout comme le danger pour les personnages secondaires, mais il y a toujours de la place pour les gags opportuns et les situations absurdes qui caractérisent la série. Le rythme est soutenu, et chaque épisode parvient à faire progresser l'intrigue et le développement des personnages, tout en conservant une certaine fraîcheur et sans perdre de vue le cœur émotionnel de l'histoire. Visuellement, Kill Blue continue d'être un véritable enchantement. Le style de Fujimaki, connu auparavant pour Kuroko's Basketball , reste remarquable par sa clarté, son dynamisme et sa capacité à transmettre humour et tension avec la même intensité. Les scènes de surf de la première moitié du volume sont chargées d'énergie et de détails, tandis que les regards calculateurs de Jumonji et les visages inquiets des compagnons de Juzo dans la seconde moitié renforcent l'atmosphère plus sombre qui commence à envelopper l'intrigue. Les personnages secondaires demeurent l'un des piliers de l'œuvre. Noren brille particulièrement dans ce volume, par son développement émotionnel et sa maturité dans la reconnaissance de ses véritables sentiments, tandis que Gyaruhime vole la vedette à plusieurs reprises grâce à son charisme. Jumonji, quant à lui, redéfinit les règles du jeu et promet d'être l'un des antagonistes les plus complexes à ce jour.Le volume 5 de Kill Blue conclut non seulement l'arc Otohime sur une note positive, mais pose également les bases d'un conflit bien plus vaste et plus sombre pour Juzo et son entourage. Le mélange d'humour léger, d'action trépidante et de tension psychologique est mieux équilibré que jamais, et le rythme narratif reste impeccable. Fujimaki prouve que Kill Blue n'est pas seulement un manga amusant, mais aussi une histoire pleine de cœur, avec des personnages attachants et une histoire de fond de plus en plus captivante.Date de parution : 02 Juillet 2025Edition : Crunchyroll