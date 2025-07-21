Story of Seasons : Grand Bazaar

Après le remake il y a deux ans de l'épisode "A Wonderful Life", Story of Seasons revient cette année avec une revisite de "Grand Bazaar" , précédemment sorti sur Nintendo DS en 2011 en Europe (et même 2008 au Japon). Bienvenue à Zephyria, ville qui abritait autrefois le marché le plus célèbre du monde, attirant vendeurs et acheteurs du monde entier. Malheureusement, sa popularité légendaire a disparu et il ne reste plus qu'une poignée de visiteurs. Le protagoniste, fraîchement installé à Zephyria, reprend une ferme délabrée en périphérie de la ville et la reconstruit en élevant du bétail et en récoltant des produits qu'il vend sur un étal du bazar. Il est déterminé à restaurer la prospérité du marché en proposant des produits de qualité. Story of Seasons est un jeu de rôle et de simulation sur le thème de l'agriculture. Dans chaque épisode, vous incarnez un agriculteur en zone rurale, chargé de cultiver seul la terre. Outre l'agriculture, vous pouvez interagir avec les habitants, discuter, offrir des cadeaux, assister à des festivals, faire des rencontres et, finalement, fonder une famille. Avant de plonger dans Zephyria, il vous sera demandé de créer un protagoniste. Vous pourrez choisir son type d'yeux, sa couleur de cheveux, sa couleur de peau et même ses vêtements. Ensuite, vous devrez également lui donner un nom, choisir sa date de naissance et nommer la ferme que vous gérerez. Votre personnage ne dispose que d'une seule barre principale : l'Endurance. Celle-ci diminue à mesure que vous utilisez des outils comme des houes, des arrosoirs, des faucilles, des haches, des cannes à pêche, etc. Pour restaurer son Endurance, vous pouvez manger ou prendre un bain chez vous. Si votre personnage est épuisé, il s'effondrera et perdra connaissance, mettant fin à sa journée. Dans ce remake , les commandes du jeu sont simplifiées et plus intuitives. Pour accéder au menu des objets et équipements, appuyez simplement sur les boutons L ou R, puis sélectionnez l'objet/équipement souhaité à l'aide du D-Pad ou du stick analogique droit. Nous sommes très reconnaissants que les développeurs fassent désormais la distinction entre donner des objets et les placer au sol.Dans les précédents épisodes, nous jetions souvent des objets par inadvertance en essayant d'offrir des cadeaux à cause d'un mauvais positionnement des personnages. De plus, les objets placés au sol ne disparaissent pas immédiatement et peuvent être récupérés, même après avoir quitté la zone.Comme dans les précédents jeux Story of Seasons, vous recevrez la visite du maire de Zephyria, Felix , au début du jeu . Il vous présentera brièvement la ville et vous proposera un tutoriel pour vous aider à réaliser vos tâches agricoles quotidiennes. Vous pouvez vous adonner à plusieurs activités quotidiennes, comme l'agriculture , la cueillette et la pêche . Dès le début du jeu, vous pouvez commencer à cultiver avec seulement deux outils : une houe et un arrosoir. L'un des aspects les plus amusants de ce jeu est la fonction de saut, qui rend le jeu plus pratique. Par exemple, si vous binez debout, vous ne binerez qu'une seule parcelle. En revanche, si vous le faites en sautant, vous binerez trois parcelles à la fois. Ceci s'applique également à d'autres outils comme les arrosoirs, les faucilles et les marteaux. Plus tard, en améliorant votre équipement vers les versions Cuivre, Argent ou Or , vous pourrez même arroser jusqu'à douze parcelles à la fois. Une fonctionnalité qui vous fera gagner beaucoup de temps et d'énergie. Tout comme pour l'agriculture, vous pouvez extraire des minerais comme le cuivre, l'argent, l'or, etc. en martelant les rochers disséminés dans Zephyria. Ces rochers se trouvent généralement sur la montagne de gauche, accessible en traversant la cité. Chaque roche a une couleur différente qui détermine votre rendement minier. Cependant, vous devrez également améliorer votre marteau pour pouvoir écraser des roches de niveau supérieur. La troisième activité est la pêche, que vous pouvez pratiquer dans des zones aquatiques comme les rivières ou les lacs. Lancez simplement votre ligne et attendez qu'un poisson morde. Un mini-jeu vous invite alors à appuyer sur les touches directionnelles pour attraper le poisson. Plus le poisson est gros, plus le mini-jeu devient difficile.Toutes les activités agricoles et minières culminent au bazar , qui a lieu tous les samedis au marché de Zephyria. Bien que vous puissiez vendre des objets dans la boutique, l'expérience de commerce sur ce marché est véritablement unique, ce qui rend ce jeu unique parmi ses pairs. Chaque samedi, la ville de Zéphyria ouvre un marché sur la rive droite, fréquenté par la quasi-totalité des habitants et des visiteurs. Sur ce marché, vous trouverez un stand où vous pourrez vendre tout ce que vous possédez. Il y a deux périodes de vente : le matin et l'après-midi. La période du matin se déroule de 10 h à 14 h, et celle de l'après-midi de 15 h à 19 h. Outre le protagoniste, d'autres personnages s'installent également sur ce marché et proposent des achats. Ils proposent généralement des biens et services introuvables dans les boutiques classiques, comme des améliorations de compétences, des améliorations agricoles, des vêtements et même du bétail. C'est pourquoi ce bazar hebdomadaire est un événement que nous attendons avec impatience. Lorsque vous démarrez une session d'échange, le gameplay change. Vous devez placer vos objets sur votre table/stand, puis attirer les acheteurs en sonnant une cloche. Si un acheteur potentiel est intéressé, il s'approchera de votre stand pour acheter. Appuyez simplement sur le bouton A devant un objet pour le vendre à l'acheteur. Pourquoi cette séance de bazar est-elle si précieuse ? Parce que votre prix de vente peut être bien supérieur à celui que vous paieriez en magasin. De nombreux facteurs contribuent à cette augmentation, de la décoration des stands à l'aide des Lutins des Moissonneurs. De plus, vendre au bazar remplit une mission que vous a confiée le maire Félix.Vous pouvez également rompre avec la routine en échangeant avec les habitants de Zéphyr. Les habitants sont vraiment charmants et ont des personnalités uniques, comme Félix le maire enthousiaste, Isaac le père au grand cœur, Clara et Nadine les femmes bavardes, etc. Les habitants de Zephyria ont généralement un symbole de cœur au-dessus de leur boîte de dialogue. Bien qu'ils ne soient pas des partenaires romantiques potentiels, ce symbole indique qu'ils ont une histoire spécifique que vous pouvez déclencher lorsque le paramètre du cœur est rempli. Vous pouvez remplir ces cœurs en les saluant, en discutant avec eux ou en leur offrant des cadeaux qu'ils apprécient. Vous pouvez saluer les villageois en vous déplaçant avec la touche ZL ou engager une conversation avec eux en appuyant sur la touche A. À certaines dates, le maire organise généralement un festival auquel vous pouvez participer, avec notamment des concours de bétail, des courses de chevaux et des fêtes florales. En cas de victoire, vous recevrez un trophée que vous pourrez exposer chez vous. Bien sur, parmi les habitants, plusieurs personnages pourraient bien sûr être des partenaires potentiels. Quel que soit le sexe de votre protagoniste, vous pouvez rencontrer 12 personnages : six hommes et six femmes. La plupart des candidats ont conservé leur apparence d'origine, mais la plupart ont changé de nom : Ivan devient Jules , Emiko Kagetsu , Angelo Gabriel , Antoinette June , etc. Seuls Lloyd et Freya conservent leurs anciens noms. Ah oui, deux nouveaux candidats ont été ajoutés dans ce remake : Arata et Diana . Si vous décidez plus tard d'épouser l'un d'entre eux, le mari/la femme de votre personnage vivra ensemble jusqu'à ce qu'ils aient enfin des enfants dans le futur.Comparé à la version Nintendo DS originale, le jeu présente une nette amélioration visuelle. Les graphismes ont été entièrement repensés, des modèles de personnages et des objets aux environnements et illustrations des personnages. Les couleurs utilisées sont saisissantes et agréables à l'œil, rendant le monde plus vivant. En fait, comparé aux deux derniers jeux Story of Seasons, ce jeu est également nettement amélioré, presque au même niveau que Rune Factory: Guardians of Azuma. L'un des points forts du jeu est le retour des portraits des personnages lors des conversations. Cette fonctionnalité manquait dans les deux précédents opus, ce qui était assez décevant, car les illustrations des personnages sont essentielles pour restituer leurs expressions lors des conversations. Côté performances, le jeu tournait assez stable à 60 fps sur la version Nintendo Switch 2 (contre 30 fps sur Switch), et assure une expérience plus fluide que dans les précédents opus. Au-delà des visuels, l'audio est également excellent. La musique diffusée tout au long du jeu nous plonge véritablement dans l'atmosphère de Zephyria. La musique du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, celle de l'intérieur de la maison, du centre-ville, du sommet d'une montagne, ou encore celle des vendeurs au marché, était vraiment mémorable.Une fonctionnalité que nous avons particulièrement appréciée dans ce jeu est le doublage. Chaque personnage principal bénéficie d'une voix off complète pendant les cinématiques. Même les personnages secondaires bénéficient d'une voix off, se contentant de saluer votre personnage, ce qui rend les interactions plus vivantes. « A Wonderful Life » a bien intégré cette fonctionnalité, mais seulement quelques mots. Cette fonctionnalité devrait être conservée dans les futurs jeux Story of Seasons, tout comme la traduction française des textes écrans (qui était déjà là sur DS mais qui semble avoir été revue). Grand Bazaar offre une grande variété d'options de jeu. Vous ne serez jamais à court d'activités chaque jour, car le contenu du jeu est vraiment riche et dense. L'agriculture, l'élevage, l'exploitation minière, le commerce, les interactions et la pêche sont présentés de manière si ludique que nous n'avons souvent même pas remarqué le coucher du soleil, tellement nous étions absorbés par chaque activité. A noter que le jeu comporte l'intégralité de son contenu sur la cartouche Switch 2, cartouche également utilisable sur Switch 1 signalons le.Story of Seasons: Grand Bazaar présente un gameplay satisfaisant, de bons graphismes, une musique apaisante et même une histoire captivante. De tous les jeux Story of Seasons sortis ces dix dernières années, il s'agit certainement de l'un des meilleurs opus.