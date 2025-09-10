L'Âme du Dragon tome 2

L'Âme du Dragon (Ryuu Okuri no Isagi) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Un monde où les dragons sont traités comme des dieux. Isagi, qui travaille comme bourreau dans une colonie pénitentiaire sur l'île de Ryôgoku, est chargé de prendre en charge le héros, Tatsunami. Après s'être entraîné sous ses ordres, et le cœur lourd, il lui coupa la tête et à ce moment-là, l'image de Tatsunami tuant un dragon, qui était censé être un dieu, lui vint à l'esprit. Isagi possède un pouvoir spécial appelé « Satori », qui lui permet d'avoir un aperçu des souvenirs de ceux qu'il a tués. Isagi est confus par la scène, mais l'histoire commence plus tard lorsque le troisième fils de Tatsunami apparaît et lui demande comment tuer le dragon. Ils décident de voyager ensemble.« Écoutez, je vais vous expliquer pour que vous compreniez ! C'est une histoire de fierté ! » Alors qu'Isagi et Chienami se trouvent dans une situation difficile, une riche marchande nommée Mahina Jômonji apparaît devant eux. Cependant, le marché qu'elle propose force Isagi à faire un choix terrible… Quels mots échangent-ils, et quelle résolution Chienami prend-il alors que sa lame s'abaisse ? Dans ce tome deux, avant de se lancer dans son voyage, Isagi fut confronté au défi de l'argent. Une belle jeune femme apparut, mais elle se révéla une négociatrice hors pair. Chaque obstacle qui se présente pour avancer est accablant. Il est évident que rien ne peut se faire sans logistique et sans fonds militaires, que ce soit dans l'armée ou dans les jeux de rôle. L'objectif principal était de résoudre un problème impliquant une épée fabriquée à partir du matériau que Tatsunami a obtenu lorsqu'il a tailladé le dragon, mais nous avons hâte de voir comment ils résolvent le problème contre quelqu'un qui a clairement une force surhumaine et qui n'est pas dans un état mental normal. Chienami est intelligent mais aussi naïf, il forme donc un excellent duo avec le protagoniste, qui n'est pas un génie mais a l'esprit vif. C'est intéressant de mélanger des éléments fantastiques à cette réalité terre-à-terre. Les aspects culturels de l'histoire sont incroyablement complexes et amusants, comme l'interdiction de regarder le visage du dragon, les lieux portant des noms de parties du corps d'un dragon, etc. La dualité d'Isagi, qui coupe la tête des gens et se couvre les mains de sang à une époque relativement paisible, et sa personnalité enjouée qui ne laisse pas cette idée s'installer, se révèle de plus en plus, donnant envie de l'encourager. L'histoire est plus vivante avec plus de personnages, mais les moments sombres semblent de plus en plus nombreux. Ce volume approfondit également l'amitié entre Isagi et Chienami, qui se sauvent mutuellement et prennent conscience de la différence d'éducation qu'ils ont eue. Les scènes de combat sont rythmées et captivantes. Des explications détaillées sur le décor sont fournies tout au long du récit, et des cours d'arts martiaux sont proposés à la fin, ce qui est logique.L'histoire reste intéressante, dans la continuité du premier volume. Isagi est vraiment doué et son humanité grandissante s'accélère très vite. Mahina débute également comme une femme d'affaires impitoyable, mais son caractère se précise peu à peu.Date de parution : 20 Août 2025Editions : Doki Doki