Mollie désormais disponible dans toute la Scandinavie

Publié le 08/09/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Le prestataire de services financiers Mollie annonce aujourd’hui son expansion au Danemark, en Norvège et en Finlande. Après une première introduction en Suède, les entreprises de toute la Scandinavie peuvent désormais gérer facilement leurs finances.
Un ancrage local, une envergure internationale
Les marchés danois, finlandais et norvégien comptent parmi les plus numérisés d’Europe. Pourtant, de nombreuses entreprises constatent que l’offre actuelle de solutions de paiement reste insuffisamment flexible et ne tient pas assez compte des besoins locaux.
Koen Köppen, CEO de Mollie : « Nous proposons une expérience locale adaptée aux besoins spécifiques des entreprises scandinaves. Les clients peuvent, au sein de notre plateforme, choisir parmi les méthodes de paiement locales les plus utilisées, telles que MobilePay au Danemark et en Finlande, ainsi que Swish et Vipps en Norvège. Ils disposent également d’options internationales, comme la carte de crédit, Google Pay et Klarna. Dans les mois à venir, des produits supplémentaires tels que Mollie Capital et Mollie Invoicing seront également déployés dans la région. »
Mise en œuvre rapide
Mollie propose un processus d’onboarding local dans la langue du pays et s’intègre avec des plateformes d’e-commerce comme Shopify, WooCommerce, Magento et PrestaShop. Pour les entreprises SaaS et les places de marché, il existe Mollie Connect, avec des fonctionnalités avancées telles que la gestion des vendeurs, les commissions et les paiements fractionnés. Les entreprises peuvent ainsi être opérationnelles en quelques heures et recevoir immédiatement des paiements en provenance d’autres pays scandinaves ainsi que du reste de l’Europe.
Un ancrage local, une envergure internationale
Les marchés danois, finlandais et norvégien comptent parmi les plus numérisés d’Europe. Pourtant, de nombreuses entreprises constatent que l’offre actuelle de solutions de paiement reste insuffisamment flexible et ne tient pas assez compte des besoins locaux.
Koen Köppen, CEO de Mollie : « Nous proposons une expérience locale adaptée aux besoins spécifiques des entreprises scandinaves. Les clients peuvent, au sein de notre plateforme, choisir parmi les méthodes de paiement locales les plus utilisées, telles que MobilePay au Danemark et en Finlande, ainsi que Swish et Vipps en Norvège. Ils disposent également d’options internationales, comme la carte de crédit, Google Pay et Klarna. Dans les mois à venir, des produits supplémentaires tels que Mollie Capital et Mollie Invoicing seront également déployés dans la région. »
Mise en œuvre rapide
Mollie propose un processus d’onboarding local dans la langue du pays et s’intègre avec des plateformes d’e-commerce comme Shopify, WooCommerce, Magento et PrestaShop. Pour les entreprises SaaS et les places de marché, il existe Mollie Connect, avec des fonctionnalités avancées telles que la gestion des vendeurs, les commissions et les paiements fractionnés. Les entreprises peuvent ainsi être opérationnelles en quelques heures et recevoir immédiatement des paiements en provenance d’autres pays scandinaves ainsi que du reste de l’Europe.