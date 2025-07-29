Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Mollie désormais disponible dans toute la Scandinavie
Publié le 08/09/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Le prestataire de services financiers Mollie annonce aujourd’hui son expansion au Danemark, en Norvège et en Finlande. Après une première introduction en Suède, les entreprises de toute la Scandinavie peuvent désormais gérer facilement leurs finances.

Un ancrage local, une envergure internationale
Les marchés danois, finlandais et norvégien comptent parmi les plus numérisés d’Europe. Pourtant, de nombreuses entreprises constatent que l’offre actuelle de solutions de paiement reste insuffisamment flexible et ne tient pas assez compte des besoins locaux.

Koen Köppen, CEO de Mollie : « Nous proposons une expérience locale adaptée aux besoins spécifiques des entreprises scandinaves. Les clients peuvent, au sein de notre plateforme, choisir parmi les méthodes de paiement locales les plus utilisées, telles que MobilePay au Danemark et en Finlande, ainsi que Swish et Vipps en Norvège. Ils disposent également d’options internationales, comme la carte de crédit, Google Pay et Klarna. Dans les mois à venir, des produits supplémentaires tels que Mollie Capital et Mollie Invoicing seront également déployés dans la région. »

Mise en œuvre rapide
Mollie propose un processus d’onboarding local dans la langue du pays et s’intègre avec des plateformes d’e-commerce comme Shopify, WooCommerce, Magento et PrestaShop. Pour les entreprises SaaS et les places de marché, il existe Mollie Connect, avec des fonctionnalités avancées telles que la gestion des vendeurs, les commissions et les paiements fractionnés. Les entreprises peuvent ainsi être opérationnelles en quelques heures et recevoir immédiatement des paiements en provenance d’autres pays scandinaves ainsi que du reste de l’Europe.
Liens associés
Mollie  (1 Clics)
Plus d'articles dans cette catégorie
08/09/2025 @ 09:08:10
ESET est Strong Performer dans une évaluation indépendante des services MDR en Europe
04/09/2025 @ 09:18:39
GhostRedirector, nouveau groupe de menaces chinois, manipule Google et empoisonne les serveurs Windows – une découverte d’ESET
02/09/2025 @ 09:33:00
En s’intégrant à ConnectWise Asio, ESET aide les MSP
28/08/2025 @ 09:40:08
PromptLock, premier ransomware alimenté par l'IA, une decouverte d’ESET
27/08/2025 @ 09:13:28
Rentrée scolaire et arnaques en ligne courantes en cette période – explications d’ESET
21/08/2025 @ 10:00:37
« Ce qui se passe en ligne reste en ligne » et autres mythes ...Le top 10 des idées fausses sur la cyberintimidation
18/08/2025 @ 15:25:47
Deel lance “AI Workforce”
12/08/2025 @ 07:45:53
Entreprises européennes et canadiennes cibles de RomCom, groupe russe, par une nouvelle vulnérabilité - ESET Research
06/08/2025 @ 14:28:43
ESET rejoint le CIEP, programme d'extension du renseignement cybernétique d'Europol
29/07/2025 @ 13:11:17
Mollie lance son propre serveur MCP pour des intégrations IA plus intelligentes et des workflows automatisés

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google supprime ses objectifs climatiques. L'IA devient plus importante.
Windows Windows
Microsoft a publié de nouvelles mises à jour de Windows 11 pour les Insiders
Internet Internet
Les autorités russes se préparent à une fermeture totale de l’Internet étranger.
Adobe Adobe
Une application Adobe gratuite pourrait révolutionner le montage vidéo mobile
Navigateurs Navigateurs
Chrome viendra à votre secours. La sécurité révolutionnaire de Google
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?