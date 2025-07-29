ESET est Strong Performer dans une évaluation indépendante des services MDR en Europe

Publié le 08/09/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Selon le rapport, « ESET utilise sa présence en Europe centrale et orientale pour obtenir des renseignements très localisés sur les menaces pour fournir ses services MDR. ESET conserve la confiance en se concentrant sur la maturité des terminaux et la conformité régionale, y compris en matière de sa localisation dans l'UE et d'opérations souveraines. Comme atouts, les clients de référence ont souligné la transparence et l'assistance d'ESET, ainsi que ses compétences en langues locales et les alertes aux menaces. Les organisations avec un important parc de terminaux et recherchant des renseignements régionaux solides sur les menaces devraient considérer ESET. »
D’après l'accent mis par Forrester sur la souveraineté, la rapidité et la réactivité, la stratégie d'ESET brille par sa force en matière de renseignement sur les menaces localisées et son engagement envers la conformité réglementaire européenne. Sa solide base en sécurité des terminaux, fait qu’ESET se distingue également par sa transparence, son support pratique et sa large présence régionale.
« Nous sommes fiers d'être reconnus comme acteur majeur dans l'évaluation Forrester », a déclaré Michal Jankech, vice-président, Entreprises et PME/MSP, d’ESET. «Cela reflète notre engagement à fournir des services de cybersécurité de haute qualité, adaptés aux spécificités régionales et répondant aux besoins évolutifs des organisations européennes. Notre plateforme ESET PROTECT continue d'évoluer, alliant une expertise approfondie des terminaux à une détection et une réponse étendues pour aider nos clients à rester résilients face à la complexité des menaces. Nous persistons dans l'innovation et le progrès continus, avec une volonté claire de toujours améliorer nos capacités MDR afin de relever les défis futurs. »
Les RSSI européens font toujours plus appel aux fournisseurs de solutions MDR, pour accélérer la détection des menaces ainsi que aussi pour maintenir leur résilience opérationnelle face aux défis régulateurs, économiques et en cybersécurité. Face à des challenges comme NIS2 et DORA, et à une pénurie croissante de professionnels qualifiés, les services MDR doivent offrir un support localisé, des capacités de réponse à toutes épreuves et une souveraineté des données conforme aux normes.
Pour ESET cette reconnaissance valide son orientation stratégique sur la visibilité des menaces régionales, le support de confiance et la mise en œuvre de MDR axée sur la conformité, tous essentiels pour les organisations qui évoluent dans le paysage réglementaire et les menaces actuels.
Découvrez ESET MDR services et sa solution XDR-enabling.
Découvrez comment ESET aide les entreprises à se conformer aux assurances (ESET helps businesses comply ) et réglementations en matière de cybersécurité .
Forrester ne cautionne aucune entreprise, aucun produit, ni marque ou service figurant dans ses publications de recherche et ne conseille à personne de sélectionner les produits ou services d'une entreprise ou d'une marque en fonction des évaluations reprises dans ces publications. Ces informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions exprimées reflètent le jugement du moment et peuvent évoluer. Pour plus d'informations, consultez l'objectivité de Forrester ici (here).
A propos d’ESET
ESET® propose une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d’appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et d’une utilisation faciles. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche progressive de la sécurité. ESET est engagé dans une recherche de pointe et une veille stratégique sur les menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires au niveau mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et https://www.est.com/be-fr/.
