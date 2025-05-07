L'Ã‚me du Dragon tome 1

L'Ã‚me du Dragon (Ryuu Okuri no Isagi) est une sÃ©rie toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes Ã ce jour aux Ã©ditions Shogakukan. Un monde oÃ¹ les dragons sont traitÃ©s comme des dieux. Isagi, qui travaille comme bourreau dans une colonie pÃ©nitentiaire sur l'Ã®le de RyÃ´goku, est chargÃ© de prendre en charge le hÃ©ros, Tatsunami. AprÃ¨s s'Ãªtre entraÃ®nÃ© sous ses ordres, et le cÅ“ur lourd, il lui coupa la tÃªte et Ã ce moment-lÃ , l'image de Tatsunami tuant un dragon, qui Ã©tait censÃ© Ãªtre un dieu, lui vint Ã l'esprit. Isagi possÃ¨de un pouvoir spÃ©cial appelÃ© Â« Satori Â», qui lui permet d'avoir un aperÃ§u des souvenirs de ceux qu'il a tuÃ©s. Isagi est confus par la scÃ¨ne, mais l'histoire commence plus tard lorsque le troisiÃ¨me fils de Tatsunami apparaÃ®t et lui demande comment tuer le dragon. Ils dÃ©cident de voyager ensemble.L'histoire d'un jeune garÃ§on nommÃ© Isagi qui travaille comme bourreau sur une Ã®le oÃ¹ les criminels sont exilÃ©s, qui rencontre un ancien gÃ©nÃ©ral et se lance dans un voyage pour dÃ©couvrir le vÃ©ritable motif derriÃ¨re la mort du dragon par Tatsunami. La vision du monde fantastique de style japonais est Ã©galement intÃ©ressante et suscite l'intÃ©rÃªt pour les origines de l'Ã®le, qui est comparÃ©e au corps d'un dragon, et la vÃ©ritÃ© derriÃ¨re la grande catastrophe qui s'est produite il y a 300 ans. Le protagoniste, apparemment insouciant, est mentalement malade en raison de son Ã©ducation et de ses devoirs difficiles, et il y a quelque chose de sombre dans la faÃ§on dont il se gratte inconsciemment le cou. La raison pour laquelle cela ne devient pas trop sÃ©rieux est que les interactions entre les personnages sont divertissantes Ã regarder, notamment l'Ã©change de rÃ©pliques qui Ã©taient trÃ¨s modernes dans le bon sens du terme, et des plaisanteries intelligentes. Isagei ressent du dÃ©sespoir et de la rÃ©signation Ã propos de son travail, mais il rencontre ensuite quelqu'un qui l'attire pour la premiÃ¨re fois et commence Ã espÃ©rer pour l'avenir. Plus que tout, lâ€™angoisse de devoir tuer la personne qu'il aimait tant Ã©tait dÃ©chirante. Ã€ partir de lÃ , il rencontre des gens qui lui sont liÃ©s et l'histoire commence Ã avancer Ã grande Ã©chelle, ce qui est une expÃ©rience passionnante. La reprÃ©sentation psychologique et la croissance des personnages sont des points forts, mais lâ€™existence des dragons est profondÃ©ment liÃ©e Ã lâ€™histoire. Les dragons ne sont pas simplement des ennemis ; ils ont un impact majeur sur lâ€™ordre du monde, la vie des gens et les structures du pouvoir. En consÃ©quence, les dÃ©cors et les reprÃ©sentations entourant les dragons sont extrÃªmement dÃ©taillÃ©s, crÃ©ant une magnifique vision du monde. C'est un manga qui donne envie de savoir la suite.Une fantasy de combat qui plonge dans le mystÃ¨re des dragons. Bien que ce soit un peu macabre car il implique des dÃ©capitations, ce qui est bien, c'est qu'il comprend Ã©galement des descriptions dÃ©taillÃ©es des consÃ©quences de l'exÃ©cution. Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, lâ€™idÃ©e que la mort dâ€™un dragon puisse provoquer des catastrophes naturelles est inhabituelle et intÃ©ressante, car elle a rappelÃ© la grande prophÃ©tie de Nostradamus.Date de parution : 07 Mai 2025Editions : Doki Doki