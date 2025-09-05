S'il y a bien un jeu dans lequel Microsoft plaÃ§ait beaucoup d'espoirs sur Xbox 360, ce fut bien Gears of War d'Epic, vÃ©ritable vitrine technologique de l'Unreal Engine 3. Dans ce titre, nous incarnons Marcus Fenix, soldat surentraÃ®nÃ© devant faire face Ã l'invasion des Locustes, sorte de monstres humanoÃ¯des tout droit sortis des profondeurs de la Terre. A l'aide de quelques-uns de ses compagnons il devra combattre son terrible ennemi dans la ville ravagÃ©e par les explosions et les combats. L'ambiance du jeu est trÃ¨s marquÃ©e par ces environnements urbains en friche, composÃ©s d'immeubles Ã©ventrÃ©s par les bombes et de vieux monuments dÃ©labrÃ©s, oÃ¹ se dÃ©rouleront la plupart des affrontements au dÃ©triment d'un peu de verdure. Si Gears of War premier du nom a dÃ©jÃ connu un remaster sur Xbox One et PC en 2015 sous le nom de Gears of War Ultimate, portÃ© par Splash Damage (sous la direction de The Coalition), voici dÃ©sormais Gears of War Reloaded qui marque la premiÃ¨re arrivÃ©e de la sÃ©rie sur PS5. Il est important de le souligner d'emblÃ©e : Reloaded n'est pas un remake. Il ne s'agit pas d'une refonte complÃ¨te, contrairement Ã d'autres titres cÃ©lÃ¨bres, comme Resident Evil 2 ou Dead Space , qui ont repris l'Å“uvre originale et l'ont reconstruite de A Ã Z , en conservant l'esprit mais en modernisant chaque aspect. Il s'agit ici d'un remaster, basÃ© sur l'Ultimate Edition mentionnÃ© plus haut, cette fois dÃ©veloppÃ© par The Coalition en partenariat avec Sumo Digital et Disbelief.. Cela signifie que le travail effectuÃ© consiste principalement Ã peaufiner et Ã amÃ©liorer , et non Ã rÃ©inventer. Les possesseurs du jeu d'origine peuvent d'ailleurs profiter d'une mise Ã jour gratuite pour PC et Xbox Series.D'un point de vue technique, le rÃ©sultat reste satisfaisant. Les personnages, en plus d'avoir un visage et des dÃ©tails de peau trÃ¨s convaincants, sont modÃ©lisÃ©s avec une grande prÃ©cision, de leur armure jusqu'aux armes qu'ils transportent. Leurs animations suivent Ã©galement cette perfection et sont surtout trÃ¨s variÃ©es et adaptÃ©es aux diffÃ©rentes situations rencontrÃ©es. Quant aux dÃ©cors, ils sont trÃ¨s fournis et la profondeur de champ est assez impressionnante. Le tout avec divers effets tels que le flou de mouvement, la chaleur dÃ©gagÃ©e aprÃ¨s avoir vidÃ© son chargeur sur l'ennemi ou les explosions de grenades. Et ce sans un ralentissement. MalgrÃ© toute cette surenchÃ¨re d'effets graphiques le jeu est d'une insolente fluiditÃ©, et aucune chute de frame rate n'est venue perturber la partie (le titre est en 4K). On pourra toutefois noter quelques bugs d'affichage, une intelligence artificielle qui accuse son Ã¢ge et des animations qui restent les mÃªmes qu'Ã l'origine. La vÃ©ritable diffÃ©rence rÃ©side dans la fluiditÃ©. La campagne tourne Ã 60 images par seconde , offrant une action bien plus fluide que dans nos souvenirs, tandis que le multijoueur atteint la vitesse impressionnante de 120 images par seconde , un record qui rend les combats encore plus rÃ©actifs et prÃ©cis. Cette amÃ©lioration ne modifie pas complÃ¨tement la sensation de la manette, mais elle transforme profondÃ©ment l'expÃ©rience de jeu, hissant Gears of War Ã un niveau moderne, du moins en termes de performances.Le gameplay de Gears of War peut se rÃ©sumer en trois phases : se mettre Ã couvert, tirer dans le tas et se dÃ©placer, ce schÃ©ma Ã©tant Ã peu prÃ¨s rÃ©pÃ©tÃ© durant tout un niveau. Trop simpliste ? Pas forcÃ©ment. DÃ©jÃ , le hÃ©ros dispose de quatre armes Ã utiliser Ã bon escient : son pistolet standard ; un shotgun ; des grenades Ã envoyer, leur trajectoire et leur point de chute Ã©tant mise en Ã©vidence par une courbe Ã l'Ã©cran ; et enfin le fusil d'assaut faisant Ã©galement office de tronÃ§onneuse au corps-Ã -corps, avec le bel effet sanglant que cela occasionne venant mÃªme tacher la camÃ©ra au passage. Tout cela est violent, rythmÃ©, et dÃ©foulant. En tout cas l'immersion est de mise, grÃ¢ce aux somptueux graphismes et Ã l'ambiance sonore d'une part, mais aussi grÃ¢ce Ã l'absence totale de HUD (sauf lors de la visÃ©e) et aux effets de camÃ©ra. Nous suivons les tribulations de Marcus grÃ¢ce Ã une vue au dessus de l'Ã©paule Ã la Resident Evil 4, mais cette camÃ©ra bouge et tremble comme si vous Ã©tiez suivi par un cameraman de CNN. C'est encore plus flagrant lorsque le personnage court, oÃ¹ l'on a vraiment l'impression de suivre un soldat Ã la tÃ©lÃ© durant une guÃ©rilla n'Ã©pargnant personne, mÃªme pas les camÃ©ras. Tout le monde sait que Gears of War a rÃ©volutionnÃ© le genre du jeu de tir Ã la troisiÃ¨me personne grÃ¢ce Ã son systÃ¨me de couverture. Ã€ l'Ã©poque, c'Ã©tait une approche inÃ©dite des combats : une approche dynamique et cinÃ©matique , qui permettait au joueur de contrÃ´ler l'espace et de vivre des combats avec un rÃ©alisme et une tension sans prÃ©cÃ©dent.La maniabilitÃ©, elle, est relativement simple et accessible, avec notamment la possibilitÃ© de se mettre Ã couvert puis de passer d'un mur Ã un autre ou de sauter le muret nous abritant d'une simple pression sur le bouton. On vise et on tire avec les gÃ¢chettes bien entendu. Il faut noter que le jeu s'appuie sur le gameplay de Gears of War 3 et apporte quelques modifications depuis la mouture originale, notamment la possibilitÃ© d'effectuer des roulades dans toutes les directions, mais aussi les cinq chapitres bonus de la version PC, ou encore des options de jeux remises au goÃ»t du jour. La durÃ©e totale est d'environ douze heures , un temps idÃ©al pour un titre qui vise Ã maintenir un rythme soutenu du dÃ©but Ã la fin. CotÃ© multijoueur, nous retrouvons six modes au total (coopÃ©ration, King of the Hill, Team Death Match, VS 2 contre 2, etc) sur les six cartes originales et les trois bonus de l'Ã©dition Ultimate. Le doublage souffre lui aussi du passage du temps. Il n'est pas mal fait ; au contraire, il conserve une rugositÃ© qui convient au ton sombre et brutal du rÃ©cit . Cependant, comparÃ©es aux standards actuels, certaines rÃ©pliques paraissent naÃ¯ves et moins incisives, avec des interprÃ©tations qui trahissent la maturitÃ© variable de la production de l'Ã©poque. Un ajout clÃ© de l'Ã©dition Reloaded est le crossplay , qui permet de jouer avec des amis et des adversaires sur diffÃ©rentes plateformes, Ã©largissant ainsi la communautÃ© et facilitant le matchmaking. A noter que l'Ã©dition physique sur PS5 comporte uniquement la campagne du jeu sur le disque (jouable sans Internet), le multijoueur est lui tÃ©lÃ©chargeable.Gears of War: Reloaded sur PS5 est une remasterisation honnÃªte et fidÃ¨le. Sans le saut gÃ©nÃ©rationnel d'un remake, il offre une expÃ©rience fluide et complÃ¨te, accessible Ã un public plus large. Ses limites sont Ã©videntes, et Reloaded ne cherche pas Ã les dissimuler : il prÃ©sente le jeu tel qu'il Ã©tait, avec les forces et les faiblesses qui l'ont rendu cÃ©lÃ¨bre. Un retour qui vaut la peine pour ceux qui ne l'ont jamais dÃ©couvert, tandis que pour les vÃ©tÃ©rans, il reprÃ©sente avant tout un plongeon nostalgique. Bien sur, si vous disposez de Gears of War Ultimate Edition, mieux vaut se procurer le jeu sur PC et Xbox que sur PS5 : La mise Ã jour y est gratuite !