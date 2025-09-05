Le Royaume d'Orcsen tome 1

Le Royaume d'Orcsen (Orcsen Oukokushi - Yaban na Ooku no Kuni wa, Ikanishite Heiwa na Elf no Kuni wo Yakiharau ni Itatta ka) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Hifumi Shobo. L'époque de l'escrime et de la chevalerie est révolue. Voici venue l'ère de la poudre à canon et de la guerre. Notre histoire met en scène deux contrées. La première est Orcsen, une nation unifiée composée de nombreuses races démoniaques, dirigée par les orcs, souvent méprisés. Le second est Elfind, le royaume gouverné par les elfes, à la fois beaux et vaniteux. Dinéluth Andariel, cheffe des elfes de la nuit, a été forcée de fuir sa terre natale pour échapper à des ennemis autrefois considérés comme des amis. Au cœur de leur diaspora forcée, elle fait une rencontre fatale avec le chef d'Orcsen, le roi orc Gustave Falkenhayn...Un nettoyage ethnique a lieu dans le royaume elfique, forçant les elfes de la nuit à fuir vers le royaume orc voisin. Ce dernier leur a livré une guerre victorieuse il y a 120 ans, mais a aujourd’hui développé une civilisation méconnaissable en tant que nation développée et en pleine révolution industrielle. Le royaume elfique est assez conservateur et a expulsé ou chassé de nombreuses races du pays, ce qui ne semble pas lui valoir une très bonne réputation. Maintenant qu’il n’y a plus d’étudiants d’autres races, ils persécuteront même leurs propres elfes de la nuit, et feront probablement de même avec ceux qui vivent à l’extérieur du pays. Le roi orc, anticipant déjà une guerre avec le royaume elfique, recrute les elfes de la nuit dans son armée comme cavaliers déterminés à assouvir leur soif de vengeance. On a l'impression d'être dans un manga militaire plutôt sérieux. Le style des personnages est assez différent des illustrations originales du light novel, mais c'est peut-être pour cette raison que l'expression de Dinéluth, lorsqu'elle serre les dents et jure de se venger, est sombre et incroyablement maléfique. C'est génial. Ce premier tome couvre jusqu'au milieu du premier volume du roman, jusqu'au début de l'entraînement, et le rythme est assez soutenu. Chaque case est tellement riche en informations qu'on n'a pas l'impression de les survoler. L'artiste est rapide, mais les dessins sont soignés et la lecture est facile. En fait, nous sommes en quelque sorte face à une réécriture de l'histoire européenne. Voir toutes ces races portant des uniformes de tous pays et toutes époques, allemands, français, napoléonien, prussien, etc..., leur donne une aura particulièrement forte, et ça passe tellement bien. De la dark fantasy plus contemporaine, ça change de d'habitude.Cette histoire est conçue comme un roman fantastique, mais en réalité, il s'agit d'un récit de guerre fictif qui aborde la stratégie, la tactique et la logistique de guerre, ce qui plaira aux connaisseurs. Le premier volume n'est qu'une explication des prémisses, mais il vous donnera hâte de connaître la suite.Date de parution : 28 Août 2025Editions : Komikku