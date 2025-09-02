Space Adventure Cobra: The Awakening est un hommage audacieux à l'œuvre originale de Buichi Terasawa , « Cobra ». Ce manga de science-fiction publié de 1978 à 1984 a été suivi de plusieurs autres œuvres, dont deux adaptations en anime et un film d'animation. Space Adventure Cobra: The Awakening suit fidèlement l'anime, reproduisant les douze premiers épisodes sous forme de jeu vidéo. Soyons clairs, Space Adventure Cobra: The Awakening suit quelque peu les canons de l'époque, présentant une sorte de héros exubérant et facilement humoristique, flanqué d'une femme, sa fidèle compagne Lady Armaroid , qui lui offre un contrepoids plus « sérieux ». Un duo parfait pour une série d'aventures intergalactiques avec un méchant principal prêt à tout pour nous abattre. D'ailleurs, Space Adventure Cobra: The Awakening commence par présenter le protagoniste sous sa forme « originale » avant de prendre une décision nécessaire et radicale pour sauver sa peau… comme effacer sa mémoire et changer son apparence. Ce que nous allons découvrir à l'écran suit fidèlement le récit de l'œuvre originale , faisant preuve de respect et offrant une expérience profondément nostalgique. La présence de cinématiques de style anime et les graphismes du titre contribuent à cette impression , créant une ambiance années 80 saisissante, captivante et efficace.Tel un bon bandit intergalactique, Space Adventure Cobra: The Awakening n'a aucune intention de se soumettre à ses ennemis et, de planète en planète, il aura l'occasion de faire étalage de gadgets imprévisibles, adaptés à l'atmosphère du jeu. Inutile de préciser que le plus remarquable d'entre eux est le Psychogun, une arme attachée au bras du protagoniste et sur laquelle repose une grande partie du jeu. Le jeu, rappelons-le, est identifiable comme un jeu de plateforme d'action en 2D assez classique. La structure et le gameplay du jeu ne cachent pas de surprises majeures, et les idées vraiment ingénieuses ou originales sont rares. Outre la nostalgie et la fidélité au matériel original, le jeu se distingue par la grande variété de situations, allant des niveaux classiques à défilement latéral en 2D, y compris sous-marins, aux courses-poursuites, en passant par des passages plus riches en action et d'autres presque stratégiques. Pendant la majeure partie de l'aventure, nous incarnerons Cobra , qui, en plus de ses gadgets et de ses armes , possède un saut généreux, la capacité de courir et d'esquiver au sol comme dans les airs.Graphiquement , Space Adventure Cobra: The Awakening est satisfaisant et captivant, principalement grâce à sa fidélité au matériel source. Les cinématiques animées et le style graphique des niveaux offrent une véritable plongée dans les années 80, avec un effet nostalgique immédiat. À cela s'ajoutent la fluidité des animations et un certain côté « interstellaire » rétro et satisfaisant qui captive et captive le joueur. La variété des situations est également bonne, avec une différenciation relative des environnements et des scénarios. Les excellents graphismes sont complétés par une sélection musicale tout aussi impressionnante , avec des sons qui se distinguent par leur fidélité et leur côté rétro, parfaitement adaptés au style et à la mise en scène de Space Adventure Cobra: The Awakening. Le doublage français est également de qualité , avec la possibilité de sélectionner le japonais. Nous n'avons rencontré aucun problème technique, hormis quelques brefs moments où Cobra semblait presque « patiner ». Pour en revenir au Psychogun , il s'est avéré amusant à découvrir et à utiliser grâce à sa capacité à courber les balles avec un effet de « ralenti ». Cette technique est également utile pour les petites énigmes environnementales.Il convient également de noter que le jeu maintient un rythme assez rapide et frénétique , sans pour autant être chaotique ou déroutant. De plus, avec trois niveaux de difficulté au choix, Space Adventure Cobra: The Awakening plaira aussi bien aux débutants qu'aux amateurs de défis. De plus, grâce à un système de score interne, il encourage la rejouabilité, même si sa durée de vie pourrait ne pas convenir à tous. Pour en revenir aux gadgets, nous mettons en avant le grappin (avec des sections plus verticales), le Colt Python 77 et… le cigare, dont nous vous laissons découvrir la fonction ludique. Enfin, nous soulignons la présence d'un mode coopératif. Notre seule critique concerne peut-être le contenu. Compte tenu de la popularité du manga et de l'anime, nous nous attendions à une section remplie de bonus et de curiosités. Cependant, nous avons été déçus de constater que l'équipe s'est limitée à proposer aux joueurs la campagne solo (ou coopérative) et peu d'autres options d'exploration. Certes, nous pourrons rejouer les niveaux pour améliorer nos notes et gagner des trésors pour améliorer Cobra et décorer la Tortue. Notons que la version physique du jeu est livrée avec une mission bonus (La Roulette de la Mort), un skin supplémentaire ainsi qu'un artbook papier.Space Adventure Cobra: The Awakening est un projet intéressant. Si le matériel original est respectueux, le gameplay est sans originalité mais solide, efficace et amusant. Les graphismes et la bande-son créent une atmosphère nostalgique qui touche droit au cœur.