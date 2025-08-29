Développé par NYX Digital, Battle of Rebels est un jeu de tir à la première et à la troisième personne attendu depuis 2022 et qui a connu plusieurs retards depuis (la version PC vient d'ailleurs d'être repoussé à nouveau). Battle of Rebels propose une histoire assez prévisible qui ne sert que de prétexte pour nous lancer dans la mêlée et massacrer nos ennemis. Notre planète a été envahie par des extraterrestres qui, pour faciliter leur domination, ont décidé d'implanter des machines extravagantes et ultra-technologiques permettant de cloner des humains, corrompant leur ADN et les transformant en zombies, prêts à éliminer toute forme de vie qu'ils pourraient rencontrer. Notre tâche, comme vous pouvez vous y attendre, consiste à désactiver ces machines en éliminant les zombies et l'alien placé à leur tête, chef de la horde ennemie concernée. Éliminer l'alien est crucial, car il détient la clé permettant d'accéder à la machine et de la désactiver. Débarrasser le monde de cette technologie extraterrestre ne fera qu'affaiblir l'armée ennemie et offrira une nouvelle lueur d'espoir à l'humanité. L'histoire du jeu correspond à l' objectif de gameplay de presque toutes les missions ; elle s'arrête là. Ceux qui s'attendaient à des rebondissements ou même à une évolution narrative seront déçus. Après tout, le titre semble privilégier le gameplay à la narration.Battle of Rebels est un jeu de tir en 3D dont les caractéristiques uniques incluent la possibilité de jouer à la première et à la troisième personne . Pour le reste, le gameplay est extrêmement classique et très anonyme. Il y a des armes et des munitions à récupérer, des kits de soins à stocker et à utiliser en cas de besoin, et les inévitables ennemis à éliminer. L'objectif, comme mentionné précédemment, est d'annihiler les zombies disséminés dans l'espace de jeu jusqu'à l'apparition du boss extraterrestre. Une fois que le boss associé à la horde de la mission sélectionnée apparaît , il est temps de le vaincre. Une fois vaincu, on peut récupérer la clé d'activation et procéder à l'arrêt de la machine de clonage d'humains extraterrestres. C'est tout. Le jeu répète ce mécanisme en permanence et sans innovations significatives, devenant rapidement ennuyeux en raison d'une répétitivité excessive , affaiblie par une technique médiocre et un bestiaire ennemi limité et anonyme. Notez que le jeu est disponible en version physique, ce qui n'est plus si fréquent pour un jeu indépendant.Même avant les zombies, Battle of Rebels présentait une structure technique terne, problématique et obsolète , minée par divers bugs qui rendent souvent le jeu impossible à terminer. Outre des graphismes qui se rechargent lentement et des erreurs d'interpénétration plus ou moins graves, nous avons droit à des animations incroyables où les personnages, y compris le nôtre, patinent ou tournent maladroitement. En effet, « tourner », ou faire pivoter notre mouvement, crée un effet de « ralenti » involontaire et épuisant, les jambes se paralysant tandis que le personnage flotte presque dans l'espace. Même la prise en main des armes semble résolument démodée et irréaliste, surtout en vue à la première personne. À cela s'ajoutent des attaques ennemies mal synchronisées, dont les dégâts sont difficiles à prévoir, vous tuant souvent d'un seul coup. La caméra est à la peine, surtout dans les espaces restreints où l'on se retrouve souvent bloqué, tandis que les animations de soins sont maladroites et chronophages, vous exposant à des attaques ennemies inattendues. Quant au système de combat , nous n'en sommes pas satisfaits en raison de ses nombreuses imprécisions et de ses armes assez classiques et prévisibles. Mais le pire, c'est que nous avons raté des tirs à plusieurs reprises, même à courte portée, rendant nos ennemis invulnérables à tout… Le jeu permet également de conduire des véhicules et de piloter un petit drone. Ces outils permettent de naviguer, d'étudier l'espace de jeu et de repérer les ennemis. Là encore, l'idée est intéressante, mais la réalisation est discutable. La physique des véhicules, en particulier, est peu crédible, avec des effets de glissement irréalistes. De plus, il nous est arrivé de déclencher des vagues de feu sur les ennemis, les voyant ainsi pratiquement indemnes. De plus, la portée de l'arme est floue, et l'effet de ricochet des grenades à main est très science-fictionnel.Graphiquement parlant , Battle of Rebels souffre actuellement de plusieurs problèmes. Outre ceux mentionnés précédemment, les zones du jeu, généralement vides, n'incitent pas à l'exploration, avec trop d'éléments qui se rechargent lentement ou mal. Même le protagoniste, sélectionnable parmi une petite liste anonyme, souffre d'un effet de « flou » qui brouille chaque détail, le rendant encore plus dépourvu d'identité. On se retrouve également confronté à des barrières invisibles dans des paysages littéralement ouverts. À cela s'ajoute un système d'éclairage mal conçu, avec des environnements soudain trop sombres ou des faisceaux lumineux peu cohérents. Comme mentionné précédemment, les animations sont sujettes à de nombreux problèmes, notamment des zombies rampants se déplaçant à une vitesse absurde et imprévisible, ce qui rend l'expérience encore plus frustrante. Techniquement mal coordonnée, mal calibrée et sujette à de nombreux bugs, l'expérience de jeu est trop complexe à gérer, nécessitant plusieurs correctifs. À l'heure actuelle, il est difficile de terminer un jeu, car on peut facilement rencontrer n'importe quel type de plantage involontaire. Même l'interface du jeu, esthétiquement datée et discutable, ne satisfait pas pleinement les besoins de l'utilisateur, paraissant bien trop désuète. Le son est quasi inexistant… manquant de profondeur et de variété, et rempli de silences. Certes, il existe des effets sonores plutôt efficaces, mais ils sont souvent décontextualisés, comme le bruit de quelqu'un qui frappe à une porte… mais sans aucune porte à proximité. Bref, on comprend mieux pourquoi le jeu a été reporté encore une fois sur PC, sans doute était-il trop tard pour que ce soit le cas sur consoles.Battle of Rebels présente actuellement de sérieux problèmes à plusieurs égards. Techniquement daté et imprécis, et avec d'innombrables bugs, il est particulièrement difficile à recommander. Peut être que quelques correctifs permettront d'améliorer tout cela, mais en l'état, c'est très poussif.