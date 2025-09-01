Qui a vu le paon danser ? tome 1

Qui a vu le paon danser ? (Kujaku no Dance, Dare ga Mita?) est une série en sept tomes publiée au Japon aux éditions Kodansha. Komugi vient d'avoir 21 ans et a toute la vie devant elle. Cependant, tout bascule un soir de Noël lorsque son père, un policier à la retraite, est assassiné et que leur appartement est incendié. Komugi doit affronter une nouvelle réalité sans son parent bien-aimé. Le coupable est rapidement appréhendé, et il s'avère que la mort du policier à la retraite était une vengeance pour une affaire ancienne. Malheureusement, l'affaire se révèle plus complexe que prévue. La jeune fille reçoit une lettre mystérieuse de son père et 3 millions de yens. Dans cette lettre, son père avoue que s'il est assassiné, l'auteur du crime ne sera probablement pas l'accusé. L'argent servira à engager un avocat pour défendre l'homme accusé du meurtre de son père. Komugi est sous le choc et doit accepter l'idée que son père n'était peut-être pas celui qu'elle croyait. Cette affaire, vieille de plusieurs années, aura-t-elle un lien avec le meurtre et l'incendie criminel d'un policier à la retraite ? Komugi découvrira-t-elle la vérité sur ce crime ?Le premier tome constitue une excellente introduction à l'histoire. Il débute discrètement par un repas père-fille, révélant la relation entre les deux. Puis survient un moment bouleversant qui bouleverse la vie de la jeune fille. Une lettre mystérieuse et une caisse enregistreuse apparaissent, déclenchant une série d'intrigues et l'intrigue principale de l'histoire. En toile de fond, une affaire survenue il y a 20 ans, potentiellement liée au crime actuel, est en cours. Des policiers, des avocats et des journalistes font également leur apparition, rendant le tout encore plus confus. Cela rend le premier tome de la série vraiment impressionnant et nous incite à lire les chapitres suivants, d'autant plus que le tome se termine par un suspense potentiellement fantastique. Komugi est l'héroïne captivante de la série. Jeune fille attachante, elle semble un peu maladroite. Après tout, elle ne sait pas cuisiner, son père s'occupant de ces tâches. Cependant, confrontée à la tragédie et à l'intrigue entourant la lettre, la jeune fille trouve la force d'affronter la situation. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais Komugi fait preuve d'une volonté de fer, d'un courage et d'une volonté de vérité sans faille. C'est aussi très intéressant car elle est plongée dans le grand bain et ne sait plus vraiment à qui faire confiance. La police est confiante et souhaite clore rapidement l'affaire du meurtre de son père. L'avocat mentionné par son père dans la lettre ne semble pas non plus particulièrement digne de confiance. Il semble que la recherche de la vérité ne sera pas aisée. Cela offrira probablement à Komugi encore plus de possibilités de développement, même si son personnage est déjà très intéressant et parfaitement adapté à un thriller policier. Les dessins sont vraiment impressionnants. Certes, il s'agit d'un titre plus sobre et calme, sans explosions ni scènes dynamiques. Cependant, cela n'empêche pas « Qui a vu le paon danser ? » d'avoir l'air solide. Les personnages semblent assez réalistes, mais ils ont un charme qui rappelle les titres plus anciens. Le graphisme est très réussi, les arrière-plans sont soignés et l'effet général est positif.Un charmant manga Josei aux allures de roman policier. Le premier volume ne compte que quatre chapitres, et il est difficile d'en dire plus sur la série, si ce n'est qu'il offre une bonne introduction aux personnages et aux intrigues qui seront développés dans les volumes suivants.Date de parution : 28 Août 2025Editions : Akata