Robots at Midnight raconte l'histoire d'une jeune femme nommée Zoé, cryogéniquement endormie depuis vingt ans dans une capsule spatiale échouée sur la planète Yob. Elle est découverte par deux robots nommés Doud et Hawkings. À son réveil, Doug l'informe que la planète Yob est habitée par des robots corrompus par un mystérieux événement appelé « Blackout ». Vous jouerez un prologue où Zoé et son ami robot, Phlite, sont à bord d'une station spatiale. Un événement provoque la rébellion des autres robots de la station, qui tentent de s'en prendre à Zoé lorsqu'ils s'approchent. Sur ce, Zoé se rend immédiatement chez son père et trouve le gant MITT (abréviation de Mobile. Impulse. Traversal. Technology), un outil de combat polyvalent. À son arrivée, son père est pris en otage par un énorme robot, ce qui oblige Zoé à le combattre. Après avoir remporté le combat, la station est sur le point d'exploser et Zoé s'échappe à bord d'une capsule de sauvetage. Après s'être souvenue, Zoé part à la recherche de son père sur la planète Yob, à la recherche de matériaux pour réparer MITT, de batteries pour réanimer le Phlite et de la raison de la rébellion des robots. Cependant, Doug prévient Zoé de ne pas errer avant minuit, car c'est à ce moment-là que tous les robots de la planète Yob deviendront plus agressifs à cause du phénomène de Blackout. Robots at Midnight s'inscrit dans le genre Soulslike grâce à ses combats basés sur l'endurance. Zoé peut effectuer des attaques légères et puissantes sur les ennemis, esquiver les attaques en effectuant des roulades et les bloquer en consommant des jetons obtenus grâce aux armures, comme les vestes.En explorant la planète Yob, vous rencontrerez des feux de camp qui peuvent servir de points de contrôle. Sélectionner « Repos » près d'un feu de camp restaurera la santé de Zoé et remplira ses bouteilles d'eau, mais fera réapparaître les ennemis (sauf les boss). Les feux de camp permettent également de se déplacer rapidement vers d'autres emplacements de feu de camp déjà découverts, notamment vers la maison de Doug et Hawkings, ce qui est particulièrement utile après avoir trouvé des piles pour le Phlite et des matériaux pour réparer et améliorer le MITT. Comme mentionné plus haut, Robots at Midnight est un Soulslike « amical », car les attaques ennemies sont très faciles à mémoriser et à éviter, car elles présentent peu de différences de conception et d'attaques. Les gants MITT de Zoé sont très puissants, offrant plusieurs options d'attaque, comme frapper ou tirer sur les ennemis pour les déstabiliser pendant quelques secondes et ainsi pouvoir contre-attaquer sans interruption. Vous pouvez également maintenir la touche L2 jusqu'à ce que les gants MITT s'allument pour lancer une attaque plus puissante, ce qui est très utile contre les boss ennemis. Autre fonctionnalité utile : si vous tombez dans un ravin ou vous enfoncez dans l'eau, vous serez ramené au feu de camp ou à l'entrée de la dernière zone visitée. Vous n'aurez plus à vous soucier de laisser tomber vos objets monétaires, car ils resteront dans l'inventaire de Zoé. Dans les jeux Soulslike, chaque fois que vous mourez, vous devez essayer de les récupérer, et vous risquez de les perdre définitivement si vous mourez à nouveau avant de les récupérer.En explorant la planète Yob, vous rencontrerez des robots PNJ, dont certains vous confieront des quêtes et vous offriront de nouvelles armes ou vestes pour Zoé. Ces quêtes sont très utiles car, contrairement aux autres Soulslikes, Zoé n'a ni statistiques ni niveau. Ce sont les armes et les vestes que vous pouvez obtenir ou acheter qui influencent son attaque et sa défense. L'attaque, la défense et les PV de Zoé augmentent considérablement, car chaque arme et chaque veste peuvent être améliorées grâce à divers matériaux obtenus en éliminant des ennemis, en ouvrant des boîtes ou en achetant aux distributeurs automatiques. La planète Yob est un monde semi-ouvert avec un parcours linéaire, vous n'aurez donc pas à vous soucier de vous perdre en explorant trop loin. Chaque zone est assez petite et dispose d'au moins un feu de camp. Certains emplacements disposent également de tables d'amélioration, vous permettant d'améliorer facilement vos armes ou vestes nouvellement acquises si vous possédez les matériaux nécessaires. Au fil de l'histoire, vous ferez l'expérience du « minuit » provoquée par le phénomène de Blackout, qui rend les robots ennemis plus puissants et plus agressifs envers Zoé. Lorsque cela se produit, vous devrez retrouver le chemin de la maison de Doug, en empruntant un nouveau chemin, jusqu'alors impraticable. Robots at Midnight a des allures de survival horror, sans pour autant vous laisser paniqué et pressé.Le seul inconvénient de ce jeu est que la position des PV/Vigueur/Gant se trouve en bas à gauche de l'écran, ce qui perturbe souvent la vue lorsqu'on attends que la barre se remplisse tout en évitant les attaques des ennemis ou des boss, contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir dans Soulsborne et d'autres jeux de type Soulslike, où elle se trouve en haut à gauche de l'écran. De plus, l'angle de caméra est trop bas, ce qui fait que lorsque l'on combat des ennemis ou des boss, le dos de Zoé les bloque. De plus, il n'y a aucune information sur le nombre de jetons de blocage dont nous disposons, donc tout au long du jeu, nous n'avons jamais pensé à bloquer. Et ce sera plus excitant s'il y a une fonction jour-nuit, de sorte que lorsque vous explorez la planète Yob et que minuit est arrivé, cela rendra le jeu plus difficile, mais les ennemis donnent des récompenses d'objets et des taux de change plus élevés, vous pouvez donc choisir de retourner à la maison de Doug avant la tombée de la nuit ou de continuer à vous aventurer pour obtenir plus de butin.Robots at Midnight présente des graphismes rappelant les films de science-fiction des années 80, notamment la tenue de Zoé, les robots et les graffitis sur les murs et les bâtiments. À minuit, les graffitis s'illuminent comme des néons, donnant au jeu un aspect unique. Les lieux sont très variés, des forêts aux usines industrielles aux intérieurs semi-futuristes. Ce que l'on apprécie le moins, ce sont les couleurs ternes du jeu, qui rendent les graphismes moins impressionnants. La musique de fond de Robots at Midnight semble utiliser des sons de synthétiseur, créant une ambiance et une atmosphère en harmonie avec le design visuel du jeu. Malheureusement, aucune musique n'est particulièrement mémorable, même pendant les combats de boss. Avec une durée de jeu d'environ 6 heures en mode Héros, ou le double en mode Maître, Robots at Midnight ne paraît pas trop long si vous souhaitez simplement terminer le jeu. Une fois terminé, un nouveau mode, Survivant, se débloquera, où les objets de soin de Zoé sont réduits et la fonction de déplacement rapide est désactivée. Les joueurs qui cherchent à compléter leur collection de trophées Platine peuvent enrichir leur collection, car chaque trophée est facile à obtenir.Robots at Midnight offre une expérience Soulslike simple et conviviale, avec une durée de jeu relativement courte et un prix relativement abordable. Pour ceux qui recherchent un jeu Soulslike convivial, c'est une entrée en matière idéale.