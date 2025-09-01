Se connecter  
Publié le 09/09/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=400&height=600&src=images/repository/1756590931-61-q3en5ecL._SL1257_.jpg


Help est un manga unitaire publié au Japon aux éditions Shueisha. On y suit Mari Kokubun, une jeune thérapeute au centre Cocoro Help. La mangaka Ai Ueno, ayant fait des études en psychologie, traite le sujet de façon certes concise de par le format one shot, mais suffisamment bien expliqué pour qu'on comprenne facilement les bases de ce métier. Kokubun possède sa propre méthode de travail avec ses patients, ce qui peut en rebuter certains. Dans le premier cas du manga par exemple, elle s'occupe d'un petit garçon en sortant jouer dehors avec lui tout en discutant pour trouver l'origine du trouble pour lequel sa mère lui prescrit un thérapeute, ce qui justement ne plait pas forcément à la mère qui elle voudrait des séances plus "pro", dans un bureau et mieux encadrées. Mais après tout, l'essentiel est que la méthode fonctionne, non ? Le deuxième cas va mettre en contact Mari et un homme de 60 ans passé, ce qui va la mettre en confrontation avec sa propre histoire, elle qui a d'abord été patiente du Cocoro Help avant d'y travailler. Nous ne sommes donc pas devant un manga qui traite la psychologie en profondeur, mais plutôt qui peut servir d'introduction au domaine, en en faisant comprendre les bases, pour de la simple culture générale, en suivant des personnages réalistes et que n'importe lequel d'entre nous pourrait reconnaitre. L'histoire devient plus profonde à chaque chapitre, alors nous aurions aimé qu'elle continue et en savoir plus sur les parents de Mari et ses collègues. haque histoire semble magnifiquement construite, mais il vaut mieux le lire avec un esprit ouvert ! Le dessin est doux, donc nous pouvons le lire rapidement. L'ouvrage pourrait aussi plaire à ceux qui ne lisent pas habituellement de mangas.

VERDICT
Help est une histoire de thérapie. Le personnage principal, une conseillère, lutte contre ses propres problèmes, mais grandit aux côtés de ses patients. Il s'agit de redonner le sourire aux personnes en difficulté. L'auteure étant elle-même conseillère qualifiée, l'histoire est très réaliste.

Date de sortie : 25 Août 2025
Editions : Akata
