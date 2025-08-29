Fruitbus est un jeu vidéo de gestion et de narration développé par Krillbite Studio , qui nous met aux commandes d'un food truck itinérant à travers un archipel fictif appelé Gustum. Mais réduire Fruitbus à un simple jeu de cuisine serait une erreur : c'est une expérience méditative, poétique et profondément humaine, mêlant exploration, narration et créativité gastronomique. Le joueur n'est pas seulement un cuisinier, mais un voyageur, un auditeur et un gardien de souvenirs. L'histoire de Fruitbus est simple et touchante. Le protagoniste hérite du food truck de sa grand-mère, une figure appréciée pour son écoute et sa capacité à nourrir non seulement ses papilles, mais aussi ses paroles. Le voyage devient ainsi une occasion d'honorer sa mémoire, de retrouver de vieux amis et de nouer de nouvelles relations. Chaque île est habitée par des personnages anthropomorphes aux histoires, aux désirs et aux souvenirs personnels. Certains visiteurs reviennent plusieurs fois, créant des liens affectifs et débloquant de nouvelles perspectives narratives. Le jeu explore des thèmes tels que le deuil, la mémoire, le lien avec la nature et l'importance de l'écoute. C'est une narration qui ne force pas la main du joueur, mais se révèle lentement, délicatement et avec authenticité. L'un des aspects les plus intéressants de Fruitbus réside dans sa structure atypique. Il n'y a pas de missions à accomplir rapidement, ni de boss à vaincre. Le jeu vous invite à ralentir, à écouter et à observer. Il est conçu pour ceux qui recherchent une expérience loin du chaos et de la compétition, pour ceux qui souhaitent se perdre dans un monde où la nourriture est synonyme de culture, de connexion et de guérison. Ce choix stylistique pourrait toutefois ne pas plaire à tout le monde. Certains joueurs pourraient trouver le rythme trop lent ou le manque de difficulté limitant. De plus, la collecte des ingrédients peut devenir répétitive avec le temps, surtout pour ceux qui souhaitent explorer chaque recoin de l'archipel. Cependant, pour ceux qui adhèrent à la philosophie du jeu, Fruitbus offre une expérience unique et enrichissante.Le cœur du gameplay de Fruitbus repose sur un équilibre entre exploration, créativité culinaire et interaction avec les personnages. Le joueur conduit son camion à travers les îles de l'archipel de Gustum, chacune dotée d' une flore unique et d'ingrédients exotiques à récolter. Pas de chronomètre, de score ni de pression : le rythme est détendu, presque thérapeutique, et invite à prendre le temps d'observer, d'expérimenter et d'écouter. La cueillette des ingrédients est une activité essentielle : vous explorez forêts, plages et montagnes à la recherche de fruits, légumes et épices, souvent cachés dans des recoins pittoresques ou accessibles uniquement après avoir amélioré votre véhicule. Une fois rassemblés, les ingrédients peuvent être combinés pour créer des recettes personnalisées à l'aide d'outils tels que des mixeurs, des grils, des planches à découper et des fours. Chaque plat est un petit acte de créativité , et la satisfaction du client dépend non seulement du goût, mais aussi de la présentation et du soin apporté à sa préparation. Le système de cuisine est intuitif et complet : vous pouvez installer de nouveaux outils, gérer jusqu'à quatre stations actives et expérimenter librement avec les ingrédients. Certaines recettes se découvrent en discutant avec les personnages, d'autres naissent de l'intuition du joueur. Un aspect surprenant réside dans la gestion du temps et de l'espace à l'intérieur du camion : organiser efficacement les outils, décider où placer chaque élément et optimiser ses mouvements lors de la préparation des plats fait partie intégrante de l'expérience. La conduite du véhicule joue également un rôle important : certaines îles ne sont accessibles qu'après avoir débloqué des améliorations, et l'itinéraire lui-même peut offrir des raccourcis, des rencontres aléatoires ou des ingrédients rares.Esthétiquement, Fruitbus est un véritable enchantement. Les environnements sont vibrants, colorés et richement détaillés. Chaque île possède sa propre identité visuelle, avec des paysages qui semblent tout droit sortis d'un livre d'images pour enfants. Les animaux anthropomorphes arborent des motifs amusants et charmants, contribuant à créer un monde accueillant et surréaliste. La bande-son, quant à elle, accompagne le voyage avec légèreté : des mélodies douces et relaxantes qui se marient parfaitement avec le rythme lent et contemplatif du jeu. La conception sonore est également soignée, avec des sons naturels et ambiants qui rendent l'expérience encore plus immersive. Le jeu est totalement localisé en français avec une ambiance soignée respectant le ton original. Terminer le jeu à 100 % prend environ 10 à 15 heures , selon votre rythme de jeu sur les îles et vos interactions avec les personnages. Un autre point fort du jeu est la possibilité de personnaliser votre food truck. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique : chaque modification impacte le gameplay. Vous pouvez ajouter des décorations extravagantes, améliorer le moteur, installer des gadgets comme des ailes de course ou des réfrigérateurs améliorés, et même modifier la musique de fond. L'ajout de nouveaux outils vous permet de préparer des recettes plus complexes, tandis que l'amélioration du moteur ou l'installation de gadgets spéciaux ouvrent de nouvelles perspectives d'exploration. La progression ne se mesure pas en niveaux ou en scores, mais en relations et en découvertes. Chaque plat soigneusement préparé, chaque conversation avec un client, chaque ingrédient récolté avec respect contribuent à construire un parcours personnel et enrichissant. C'est une forme d'avancement qui récompense la curiosité et l'empathie, plutôt que la rapidité ou l'efficacité. A noter que le jeu est disponible en édition physique uniquement sur PS5 et Switch.Fruitbus n'est pas un jeu pour tous, mais il peut toucher profondément ceux qui se laissent emporter. C'est un conte interactif sur la nourriture, la mémoire, les relations et le respect de la nature. Avec son style visuel enchanteur, sa musique apaisante et sa narration délicate, il crée une atmosphère unique, émouvante et inspirante.