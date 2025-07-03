Earth Expansion tome 1

Earth Expansion (Chikyuu Bouchou) est une série en quatre tomes publiée au Japon aux éditions Square-Enix. Il y a 50 ans, la Terre s'est mise à gonfler et a atteint une taille plusieurs milliers de fois supérieure à celles qu'on connait. Dans ce nouveau monde où les cartes ne sont plus du tout bonne, Kuroki est un Pionnier, et son rêve est de combler les trous qui sont apparus entre les préfectures du Japon. Le métier de pionnier étant dangereux, ceux qui ont cette fonction se trouvent être des gens qui sont compatible avec les "cristaux", un minéral qui est apparu avec l'expansion de la Terre, qui leur donne des capacités diverses et variées et leur servent à combattre les monstres également apparus à ce moment là. Mais Kuroki n'a pas de pouvoir, il n'est que Pionnier de seconnnde catégorie, et n'a jamais trouvé un cristal qui résonnerait avec lui. Jusqu'au jour où, en faisant route vers là où se trouvait Saitama avec son partenaire Pomukichi, un petit cher, il découvre un nouveau cristal qui va lui donner le pouvoir de se transformer en dragon noir. L'exploration continue !!Le héros dans la trentaine a un rêve, mais pas la capacité de l'atteindre. Voilà qui n'est pas sans rappeller Kaiju n°8. Si les cristaux obtenus dans les zones visitées par les pionniers sont compatibles avec son métabolisme, Kuroki franchira le premier obstacle pour devenir un pionnier de premier ordre. Un retournement de situation typique d'un shonen réveille ses compétences. Le protagoniste se sent déprimé lorsqu'il acquiert des pouvoirs inattendus, transformant ce récit en une histoire de combat surnaturel. La situation dans divers lieux, pour lesquels on ignore encore presque tout, est également intéressante. Passons outre les soucis qu'engendrerait l'expansion de la Terre, le plot de départ de devoir refaire les cartes, tout en découvrant plein de nouveautés fantastiques comme des pouvoirs ou des monstres, fonctionne bien ici. L'univers est cohérent dans sa construction et pour le moment, il n'y aucune indication sur ce qu'il s'est passé il y a 50 ans, ni pourquoi. L'illustrateur semble doué pour dessiner des personnages cool, mais ses femmes ont tendance à avoir des morphologies androgynes. La véritable interrogation à ce stade c'est de savoir si le manga aura un épilogue cohérent, et quatre tomes semble vraiment trop peu pour répondre positivement.Earth Expansion est une histoire dystopique où les monstres apparaissent principalement à Saitama et Chiba dans ce premier tome. On dirait un manga Jump pour garçons, mais publié dans Young Gangan.Date de sortie : 03 Juillet 2025Editions : Akata