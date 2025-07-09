En s’intégrant à ConnectWise Asio, ESET aide les MSP

Publié le 02/09/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
BRATISLAVA, le 2 septembre 2025 — ESET, un leader mondial en solutions de cybersécurité, annonce aujourd’hui une nouvelle intégration majeure de sa plateforme ESET PROTECT avec ConnectWise Asio, une solution moderne de surveillance et de gestion à distance (remote monitoring and management - RMM).
Aujourd’hui, les intégrations sont cruciales, car ni les fournisseurs ni les entreprises ne peuvent mener à bien leurs tâches quotidiennes sans jongler, dans leurs environnements, simultanément avec un ensemble de solutions diverses. Les MSP, dont la tâche consiste à superviser plusieurs environnements clients comptant des centaines de postes chacun, peuvent avoir plus particulièrement des difficultés à fonctionner efficacement. Dès lors, en intégrant leurs outils dans des solutions unifiées, ils peuvent rendre leur travail nettement plus facile.
Pour optimiser leur travail, les MSP privilégient en général l'outil RMM/PSA de leur choix. ESET, en tant que partenaire et fournisseur de cybersécurité axée sur les canaux de distribution, l'a bien compris et développe et assure le support des outils RMM et PSA les plus répandus, auxquels d'autres viendront s’ajouter..
ConnectWise Asio est un nouveau produit phare qui permet le déploiement en un clic de l'agent de gestion ESET PROTECT, ce qui aide les MSP à bloquer les menaces de manière proactive. En déployant ESET via ConnectWise, les MSP peuvent rationaliser efficacement leurs charges de travail de sécurité grâce au puissant produit ESET Endpoint Security, à ESET Full Disk Encryption, ou encore à ESET Inspect, le composant XDR de la plateforme ESET PROTECT, une puissante solution de détection et de réponse native de IA.
Grâce à ces fonctionnalités, les administrateurs MSP prenant en charge les machines Windows trouveront que tâches de sécurité sont devenues plus faciles que précédemment.
«ESET est le partenaire de milliers de MSP. Grâce au programme ESET MSP (ESET MSP Program), nous comprenons parfaitement leurs besoins et leurs difficultés, et nous nous efforçons de leur fournir des solutions faciles à utiliser. Beaucoup de nos intégrations visent à simplifier les opérations des MSP, comme en témoigne notre prise en charge de Kaseya VSA X, de Datto RMM ou de la plateforme unifiée PSA-RMM de SuperOps. Avec l'intégration de ConnectWise Asio RMM, nous renforçons notre engagement à accompagner au mieux nos partenaires MSP, en soutenant leurs efforts et leur croissance », a expliqué Robert Jones, Global Channel Business Developer chez ESET.
ESET se soucie de ses partenaires MSP et a comme mission de leur fournir des intégrations faciles à utiliser et hautement fonctionnelles compatibles avec leurs outils. C’est une relation symbiotique que la société souhaite pérenniser afin de lutter contre les menaces sophistiquées et de permettre à ses partenaires MSP de prospérer sans concession.
En savoir plus sur ConnectWise Asio RMM.
En savoir plus sur les intégrations d’ESET (ESET integrations )pour rationaliser les charges de travail.
Découvrez la puissance native de l'IA de la plateforme primée ESET PROTECT et de ses modules.
Découvrez tous les avantages du programme ESET MSP Program..
A propos d’ESET
ESET® propose une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d’appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et d’une utilisation faciles. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche progressive de la sécurité. ESET est engagé dans une recherche de pointe et une veille stratégique sur les menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires au niveau mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et https://www.est.com/be-fr/.
Aujourd’hui, les intégrations sont cruciales, car ni les fournisseurs ni les entreprises ne peuvent mener à bien leurs tâches quotidiennes sans jongler, dans leurs environnements, simultanément avec un ensemble de solutions diverses. Les MSP, dont la tâche consiste à superviser plusieurs environnements clients comptant des centaines de postes chacun, peuvent avoir plus particulièrement des difficultés à fonctionner efficacement. Dès lors, en intégrant leurs outils dans des solutions unifiées, ils peuvent rendre leur travail nettement plus facile.
Pour optimiser leur travail, les MSP privilégient en général l'outil RMM/PSA de leur choix. ESET, en tant que partenaire et fournisseur de cybersécurité axée sur les canaux de distribution, l'a bien compris et développe et assure le support des outils RMM et PSA les plus répandus, auxquels d'autres viendront s’ajouter..
ConnectWise Asio est un nouveau produit phare qui permet le déploiement en un clic de l'agent de gestion ESET PROTECT, ce qui aide les MSP à bloquer les menaces de manière proactive. En déployant ESET via ConnectWise, les MSP peuvent rationaliser efficacement leurs charges de travail de sécurité grâce au puissant produit ESET Endpoint Security, à ESET Full Disk Encryption, ou encore à ESET Inspect, le composant XDR de la plateforme ESET PROTECT, une puissante solution de détection et de réponse native de IA.
Grâce à ces fonctionnalités, les administrateurs MSP prenant en charge les machines Windows trouveront que tâches de sécurité sont devenues plus faciles que précédemment.
«ESET est le partenaire de milliers de MSP. Grâce au programme ESET MSP (ESET MSP Program), nous comprenons parfaitement leurs besoins et leurs difficultés, et nous nous efforçons de leur fournir des solutions faciles à utiliser. Beaucoup de nos intégrations visent à simplifier les opérations des MSP, comme en témoigne notre prise en charge de Kaseya VSA X, de Datto RMM ou de la plateforme unifiée PSA-RMM de SuperOps. Avec l'intégration de ConnectWise Asio RMM, nous renforçons notre engagement à accompagner au mieux nos partenaires MSP, en soutenant leurs efforts et leur croissance », a expliqué Robert Jones, Global Channel Business Developer chez ESET.
ESET se soucie de ses partenaires MSP et a comme mission de leur fournir des intégrations faciles à utiliser et hautement fonctionnelles compatibles avec leurs outils. C’est une relation symbiotique que la société souhaite pérenniser afin de lutter contre les menaces sophistiquées et de permettre à ses partenaires MSP de prospérer sans concession.
En savoir plus sur ConnectWise Asio RMM.
En savoir plus sur les intégrations d’ESET (ESET integrations )pour rationaliser les charges de travail.
Découvrez la puissance native de l'IA de la plateforme primée ESET PROTECT et de ses modules.
Découvrez tous les avantages du programme ESET MSP Program..
A propos d’ESET
ESET® propose une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d’appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et d’une utilisation faciles. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche progressive de la sécurité. ESET est engagé dans une recherche de pointe et une veille stratégique sur les menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires au niveau mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et https://www.est.com/be-fr/.