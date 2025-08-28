Heretic + Hexen

Si Doom a changé à jamais le monde du jeu vidéo, une autre excellente paire de FPS qui, grâce au code savamment écrit par ce farceur de John Carmack , a réussi à réécrire partiellement un concept qui semblait voué à rester immuable. Jusqu'à l'avènement d'Heretic en 1994, la fantasy dans les jeux vidéo avait presque toujours été cantonnée au jeu de rôle, et ce seul fait devrait vous donner une bonne idée de l'impact du travail de Raven Software sur le monde du jeu de tir à la première personne. Pourtant, les changements apportés par ce que l'on pourrait appeler superficiellement un simple mod sont allés plus loin, introduisant pour la première fois le concept d'inventaire et la possibilité de lever et baisser le regard. Ces changements peuvent paraître ridicules aujourd'hui, mais à l'époque, ils représentaient une véritable mini-révolution pour un sous-genre naissant, capable de donner un nouveau souffle à la série classique de combats contre les créatures les plus absurdes et les plus mortelles. Forts de ce succès, les développeurs de Raven ont décidé de placer la barre encore plus haut un an plus tard avec Hexen. Ce jeu a non seulement amélioré l'impact graphique grâce à de nouveaux effets et éléments jamais gérés auparavant par le moteur d'id Software , mais a également eu le mérite d'élargir considérablement les bases du gameplay, considérées comme indéfectibles par le genre, en introduisant une forte dimension jeu de rôle grâce à la présence de trois personnages jouables différents. Le guerrier, le prêtre et le mage, en plus de disposer de statistiques et d'armes différentes, offraient chacun une approche de jeu unique. Le changement le plus marquant, cependant, a été la carte du jeu, qui n'était plus structurée en niveaux one-shot, mais proposait une approche ouverte à travers différents lieux reliés entre eux par des hubs. Il va sans dire que la nécessité de parcourir les environnements, combinée à la présence de diverses énigmes rendant la survie de nos héros plus difficile, était une véritable bouffée d'air frais. Tout n'était peut-être pas parfaitement calibré, en raison d'une structure certes plus dispersée et parfois difficile à lire, mais le défi à l'immobilité du monde des FPS avait été relevé avec succès.Et ce long discours ne fait qu'illustrer ce qui nous attend avec la sortie d' Heretic + Hexen , qui réunit, en un seul pack, les deux expériences originales et le DLC du second titre ( Deathkings of the Dark Citadel ), deux aventures inédites, créées spécialement pour l'occasion : Faith Renewed et Vestiges of Grandeur . Évidemment, puisqu'il s'agit du nouveau projet peaufiné par Nightdive, les surprises ne s'arrêtent pas là… L'offre Heretic + Hexen reflète parfaitement le succès déjà observé lors du lancement de Doom + Doom II il y a environ un an : les jeux sont tous présentés dans leur version originale, avec une simple mise à niveau graphique qui ne modifie en rien l'impact esthétique admiré il y a 30 ans, corroborant le tout par une fluidité manifestement excellente. L'attention portée à l'aspect audio des productions incluses dans la collection est particulièrement intéressante : outre l'accompagnement original, elle est accompagnée d'une version entièrement réarrangée par Andrew Hulshult , fidèle aux partitions, mais d'une qualité globale conforme aux standards actuels. Les jeunes joueurs seront également ravis de toutes les options d'accessibilité et de confort de jeu introduites par l'équipe, allant d'une police haute résolution et à fort contraste à une multitude de paramètres de contrôle (dont la possibilité d'utiliser des gyroscopes pour gérer la visée), rendant l'expérience adaptée à tous les niveaux de jeu. La possibilité de bénéficier d'objectifs à suivi automatique a également été très appréciée, ce qui, surtout dans le cas d' Hexen (pour les raisons évoquées précédemment), ne peut que simplifier et fluidifier la progression.L'ambiance PC est renforcée par la possibilité d'activer les célèbres codes de triche d'antan, ainsi que par l'accès au catalogue de mods créés par la communauté, dont le nombre ne cesse de croître. Cet élan collectif est également alimenté par la présence d'un mode multijoueur intégrant le crossplay et qui, bien que plutôt basique par rapport aux standards actuels, conserve tout son charme rétro. Bien sûr, tout inclut également les deux nouvelles extensions lancées pour l'occasion, qui, à l'instar des aventures inédites de Doom + Doom II, offrent un niveau de créativité exceptionnel et un défi véritablement supérieur à la moyenne, même en difficulté standard. Longues et captivantes, ces deux extensions raviront ceux qui connaissent les aventures originales par cœur et recherchent de nouvelles sensations fortes qui raviveront des souvenirs que l'on croyait perdus dans les méandres du temps. Pour les amateurs de rétro gaming moderne, le nom de Nightdive Studios est synonyme de qualité, et la sortie très récente de Heretic + Hexen n'a fait que confirmer le talent incontesté de l'équipe pour faire revivre les chefs-d'œuvre du passé. Ces nouvelles versions des deux titres ont été épurées et modernisées, intégrant la prise en charge du format écran large et des résolutions allant jusqu'à 4K 120 ips. Une performance remarquable, à l'exception peut-être des polices modernes, qui ont perdu toute la magie des versions originales. Heureusement, le choix entre les deux versions est libre. La refonte de certaines parties des cartes est significative . Dans Heretic + Hexen, les zones de jeu originales ont été revues pour éviter de poser des problèmes aux joueurs. La conception des niveaux a été légèrement modifiée, simplement pour clarifier les zones trop complexes et améliorer la lisibilité des environnements et des ennemis. L'IA et l'interface ont également été ajustées pour s'adapter aux résolutions plus élevées. Nightdive Studios a ingénieusement introduit le multijoueur cross-play jusqu'à 16 joueurs en ligne, ainsi que la prise en charge de l'écran partagé et du LAN, avec plus de 100 cartes de combat à mort.Heretic + Hexen réussit parfaitement sa tentative de rééditer ces deux classiques mêlant fantasy et FPS. Indépendamment de leur valeur historique, ces deux œuvres initialement développées par Raven Software restent divertissantes aujourd'hui, grâce à un concept de gameplay solide et contemporain, comme en témoignent les deux nouvelles extensions créées pour l'occasion.